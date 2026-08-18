Es oficial: tu nómina bajará en enero de 2027, pero mira cuánto antes de asustarte

Del 0,15% al 0,17%: lo que realmenEl MEI pasará del 0,90% al 1% de la base de cotización el 1 de enero de 2027. La parte del trabajador sube del 0,15% al 0,17%, dos centésimas de punto. Con un salario bruto de 2.000 euros, la aportación pasa de 3 a 3,40 euros mensuales. La empresa asume la mayor parte del incremento, del 0,75% al 0,83%. Los autónomos abonan íntegramente el 1% porque no tienen empleador con quien repartirlo.te cambia en tu nómina el 1 de enero

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Empecemos por lo que importa en la nómina, que es la cifra. Sí, a partir del 1 de enero de 2027 la nómina de todos los trabajadores por cuenta ajena será algo más baja por el aumento del MEI, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Y no, no es un recorte que vaya a notarse en la cesta de la compra: para un salario bruto de 2.000 euros, la diferencia son 40 céntimos al mes.

Conviene también aclarar otra cosa, porque circula con confusión: esto no acaba de aprobarse. El calendario de subidas del MEI está fijado desde el Real Decreto-ley 2/2023, que dio nueva redacción a las disposiciones transitorias cuadragésima segunda y cuadragésima tercera de la Ley General de la Seguridad Social. Lo que ocurre cada año es que la orden anual de cotización confirma los tipos concretos.

Cuánto baja exactamente la nómina con la subida del MEI

Durante 2026, el MEI representa un 0,90% de la base de cotización por contingencias comunes, repartido en un 0,75% a cargo de la empresa y un 0,15% a cargo del trabajador. En 2027 el tipo conjunto sube al 1%, con un reparto de 0,83% para la empresa y 0,17% para el trabajador.

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Esa es la clave que los titulares alarmistas omiten: el empleado no soporta el 1%, sino el 0,17%. Y su incremento respecto a este año es de apenas dos centésimas de punto porcentual. La empresa, en cambio, asume una subida de 0,08 puntos, cuatro veces mayor en la nómina.

Traducido a euros en la nómina, y calculando sobre la base de cotización, que en la práctica equivale al salario bruto sujeto a cotización, el impacto es este. Por cada 1.000 euros de base se pagarán 20 céntimos más al mes. Con 1.500 euros, 30 céntimos más. Con 2.000 euros, la cuota del trabajador pasa de 3 a 3,40 euros, es decir, 40 céntimos de diferencia. Con 2.500 euros, 50 céntimos. Y con 3.000 euros, 60 céntimos mensuales.

Aquí conviene desactivar una confusión que está apareciendo en varias coberturas. Una cosa es la cuota total que el trabajador aporta por el MEI y otra muy distinta es el incremento respecto a 2026 en la nómina. Con una base de 1.500 euros, la cuota total mensual del empleado será de 2,55 euros, pero el aumento respecto a este año son 30 céntimos. Los dos datos son correctos y no miden lo mismo, así que conviene saber cuál se está leyendo.

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Autónomos, salarios altos y el calendario que llega hasta 2050

Hay tres grupos para los que la cosa no se queda en céntimos, y el titular general los ignora en la nómina.

El primero son los autónomos. Al no tener un empleador con quien repartir la cotización, abonan el 1% íntegro de su base. Es decir, soportan casi seis veces el porcentaje que asume un asalariado, y para ellos la subida del MEI sí supone una diferencia perceptible en la cuota mensual.

El segundo son los salarios altos, por la llamada cuota de solidaridad. Se trata de una cotización adicional que se aplica únicamente a la parte del sueldo que supera la base máxima de cotización, y que tiene una particularidad importante: no incrementa la futura pensión de quien la paga, sirve solo para que quienes más cobran aporten más al sistema. La escala prevista para 2027 contempla un 1,38% para la parte que supera hasta un 10% la base máxima, un 1,50% entre el 10% y el 50%, y un 1,75% a partir de ahí. Esta cuota no se aplica a los autónomos y estará vigente hasta 2045.

El tercer factor es la propia base máxima de la nómina, que también sube. En 2026 quedó fijada en 5.101,20 euros mensuales, equivalentes a 61.214,40 euros anuales. La de 2027 se conocerá cuando se apruebe la revalorización anual de las pensiones, a la que la normativa suma 1,2 puntos porcentuales adicionales, un mecanismo que garantiza que el tope crezca por encima de la inflación y amplíe progresivamente la base sobre la que se cotiza.

En cuanto al recorrido, el MEI entró en vigor en 2023 y su calendario continúa. Seguirá aumentando de forma gradual al menos hasta 2029, se estabilizará en el 1,2% a partir de 2030 y se mantendrá en ese nivel hasta 2050, año en el que la norma prevé su desaparición. Es decir, la subida de enero no es la última.

Sobre su eficacia, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones cifra la recaudación acumulada del mecanismo en 10.976 millones de euros desde su puesta en marcha. Ese dinero se destina al Fondo de Reserva con el objetivo declarado de sostener el sistema público de pensiones sin recurrir a transferencias extraordinarias desde los Presupuestos Generales del Estado.

El resumen honesto en tu nómina, entonces, es doble. Para un asalariado medio, la subida del MEI en enero se notará en céntimos y probablemente pase desapercibida entre la revisión salarial y el cambio de tramos del IRPF. Para un autónomo o para quien supere la base máxima, conviene hacer números con calma antes de que llegue la primera cuota del año.