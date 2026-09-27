La AEMET avisa: llegan las lluvias de Gonzalo y estas son las islas más afectadas

La tormenta tropical Gonzalo llega a Canarias sin llegar: la Aemet avisa de lluvias y tormentas según la AEMET

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LO ESENCIAL Gonzalo no alcanzará Canarias y su centro queda muy lejos. Lo que llega es su humedad subtropical. El modelo europeo contempla más de 40 litros en el oeste. Tenerife y La Palma son las islas más señaladas. La calima empezará a disminuir con el cambio.

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El tiempo vuelve a cambiar en Canarias según la AEMET y esta vez tiene nombre propio: Gonzalo. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé lluvias, chubascos y alguna tormenta aislada entre este domingo y el lunes por la humedad asociada a lo que fue la tormenta tropical, con especial atención a las islas occidentales. Y aquí está el matiz que conviene entender: Gonzalo no va a llegar al archipiélago, pero lo que dejó atrás, sí.

El Centro Nacional de Huracanes de Miami confirmó el sábado por la noche que Gonzalo había dejado de ser un ciclón tropical cuando se encontraba al norte de Cabo Verde, con vientos máximos sostenidos de unos 65 kilómetros por hora. El organismo emitió entonces su último aviso sobre el sistema. Su centro permanecerá muy alejado de las islas, de modo que lo que va a mojar Canarias son sus efectos indirectos: el aporte de humedad subtropical y la amplia banda de nubosidad que quedó asociada a su circulación.

Las islas que más se mojan, según la AEMET

Tenerife. Una de las dos islas donde las precipitaciones podrían adquirir mayor protagonismo. El lunes se esperan intervalos nubosos a primeras horas, sobre todo en el sur, y por la tarde mayor presencia de nubes en el interior, con lluvias probables.

Una de las dos islas donde las precipitaciones podrían adquirir mayor protagonismo. El lunes se esperan intervalos nubosos a primeras horas, sobre todo en el sur, y por la tarde mayor presencia de nubes en el interior, con lluvias probables. La Palma. La otra gran señalada. Misma evolución, con posibilidad de tormenta durante la madrugada.

La otra gran señalada. Misma evolución, con posibilidad de tormenta durante la madrugada. La Gomera y El Hierro. También en el grupo occidental con aguaceros previstos y opción de tormenta de madrugada.

También en el grupo occidental con aguaceros previstos y opción de tormenta de madrugada. Gran Canaria. Entra en la previsión de chubascos, con un comportamiento similar al del resto de islas montañosas.

Entra en la previsión de chubascos, con un comportamiento similar al del resto de islas montañosas. Lanzarote y Fuerteventura. El episodio será más irregular y menos significativo. Intervalos nubosos durante la primera mitad del lunes, baja probabilidad de lluvias ocasionales y cielos abriéndose por la tarde.

El modelo europeo contempla que algunos sectores de las islas occidentales puedan acumular más de 30 o 40 litros por metro cuadrado durante el conjunto del episodio, aunque la distribución será muy desigual. Otros modelos plantean precipitaciones algo más generalizadas. A esos acumulados contribuye el relieve, que fuerza el ascenso del aire húmedo en las vertientes más favorables y ahí es donde descarga con más fuerza.

Se va la calima y el calor afloja, aunque no del todo

El cambio trae además una segunda buena noticia. La calima empezará a disminuir de forma progresiva, aunque todavía permanecerá en altura durante parte del lunes, después de varios días con el cielo del archipiélago teñido de polvo africano.

Las temperaturas según la AEMET bajarán ligeramente en algunos puntos, pero el ambiente seguirá siendo cálido. Se podrán alcanzar o superar localmente los 30 grados en zonas de todas las islas. En las capitales, la máxima prevista por la AEMET es de 30 grados en Santa Cruz de Tenerife y 28 en Las Palmas de Gran Canaria, con mínimas de 24 en ambas ciudades. El viento soplará flojo de componente este, con régimen de brisas por la tarde, y flojo del oeste en las cumbres de las islas de mayor relieve.

El episodio según la AEMET llega después de una semana en la que el archipiélago encadenó avisos amarillos por altas temperaturas en las ocho islas a la vez, alerta por riesgo de incendios forestales en varias de ellas y una estación que llegó a marcar la temperatura más alta de toda España. Pasar de eso a las tormentas de un exciclón tropical en pocos días es el tipo de contraste que solo ocurre en un archipiélago atlántico.

Conviene seguir la evolución hora a hora. Como advierte la propia AEMET, todo depende de cuánto consiga aproximarse al archipiélago la banda nubosa asociada a los restos de Gonzalo, y esa es precisamente la parte que los modelos no tienen clara.