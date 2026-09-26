Una borrasca «muy profunda» entra en el Atlántico y Canarias notará el primer golpe

La ciclogénesis explosiva se acerca y la Aemet ya sabe qué pasará en Canarias

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LO ESENCIAL El cambio más significativo llega este domingo. La Aemet contempla la entrada de calima en el archipiélago. Las islas occidentales son las que más opciones de lluvia tienen. En Las Palmas la probabilidad de precipitación alcanza el 20%. Las máximas caen hasta los 24 grados el próximo viernes.

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Se acabó el calor. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) sitúa este domingo como la jornada del cambio en Canarias, con tres novedades a la vez: entrada de calima, posibilidad de algún aguacero en las islas occidentales y un descenso de las temperaturas en Canarias diurnas después de una semana con valores de pleno verano en el archipiélago.

El giro llega apenas cinco días después del inicio del otoño astronómico, que arrancó el martes y se prolongará durante 89 días, 20 horas y 45 minutos, hasta el próximo 21 de diciembre. Sus primeros días estuvieron marcados por temperaturas elevadas, con hasta 34 grados en zonas de Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria, pero los modelos ya apuntaban a un cambio de escenario coincidiendo con el final de la semana.

Lo que prevé la AEMET isla por isla en Canarias

Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Son las que concentran las opciones de lluvia. El sábado no se descarta alguna precipitación débil en el oeste del archipiélago y el domingo se mantiene la posibilidad de algún aguacero en las islas occidentales.

Son las que concentran las opciones de lluvia. El sábado no se descarta alguna precipitación débil en el oeste del archipiélago y el domingo se mantiene la posibilidad de algún aguacero en las islas occidentales. Gran Canaria. El cambio se nota sobre todo en la nubosidad. En Las Palmas se pasa de cielos poco nubosos el viernes a un sábado muy nuboso o cubierto y un domingo también muy nuboso, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 20% .

El cambio se nota sobre todo en la nubosidad. En Las Palmas se pasa de cielos poco nubosos el viernes a un sábado muy nuboso o cubierto y un domingo también muy nuboso, con una probabilidad de precipitación que alcanza el . Lanzarote y Fuerteventura. Las más castigadas por el calor de esta semana y las que más notarán la llegada de la calima, que suele afectar antes y con más intensidad a las islas orientales.

El viento en Canarias soplará del nordeste con intensidad moderada, dentro del régimen habitual del alisio. Y el aumento de la nubosidad será general en las vertientes septentrionales de las islas de mayor relieve, que es donde la humedad choca contra las laderas.

Que llegue calima no significa necesariamente que empeore la calidad del aire a ras de suelo. Cuando el polvo viaja en niveles altos, el efecto es sobre todo visual: cielos lechosos y menos visibilidad. Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

La ciclogénesis explosiva que la AEMET vigila en la Península

De fondo hay un fenómeno mayor, aunque no descargue aquí. A partir del sábado, un frente atlántico se aproxima al noroeste peninsular y el domingo dejará precipitaciones principalmente en Galicia, Asturias y otras zonas del Cantábrico. Y la próxima semana se espera la llegada de un extenso centro de bajas presiones que se profundizará rápidamente, en un proceso conocido como ciclogénesis explosiva.

Previsión a ocho días

Día Máxima Mínima Cielo Sábado 27 °C 24 °C Nuboso Domingo 26 °C 22 °C Nuboso con lluvia Lunes 27 °C 21 °C Intervalos nubosos Martes 27 °C 21 °C Despejado Miércoles 26 °C 21 °C Despejado Jueves 26 °C 21 °C Intervalos nubosos Viernes 24 °C 21 °C Intervalos nubosos Sábado 25 °C 21 °C Intervalos nubosos

Ese término describe lo que ocurre cuando una borrasca sufre una caída muy rápida de la presión atmosférica y se convierte en un sistema especialmente profundo. Sus efectos se dejarán notar fundamentalmente en la Península, donde la AEMET prevé un descenso notable de las temperaturas y un aumento de las precipitaciones, sobre todo en las vertientes atlántica y cantábrica. En Canarias, la novedad se limita a lo dicho: más nubes, algún chubasco en el oeste, calima y termómetros a la baja.

De cara a los próximos días en Canarias, la tendencia apunta a estabilidad con valores contenidos. Tras el descenso del domingo, las máximas se moverían en torno a los 26 y 27 grados durante buena parte de la semana, con mínimas alrededor de los 21, y una nueva bajada hacia los 24 grados el viernes. Es decir, nada de calor extremo, pero tampoco un otoño de verdad.

Conviene no confundir la tregua con el final del verano en Canarias. La predicción estacional de la AEMET mantiene entre un 60% y un 70% de probabilidad de que el trimestre de septiembre a noviembre sea más cálido de lo normal en Canarias, y sitúa además en un 40% la probabilidad de que resulte más seco, frente a solo un 25% de que llueva por encima de la media. Justo al revés que el norte peninsular. Lo del domingo es un paréntesis, no un cambio de estación.