Hay una ciudad de Canarias donde equivocarte de supermercado te cuesta 2.167 euros al año

La ciudad de Canarias que la OCU coloca entre las peores de España para la compra

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LO ESENCIAL En esa ciudad de Canarias el margen llega a 2.167 euros al año. La media española de ahorro posible es de 1.310 euros. El gasto medio anual de la cesta alcanza los 6.602 euros. El estudio analizó 101.520 precios en 690 establecimientos. El plátano de Canarias es uno de los productos que más ha bajado.

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Hay una ciudad de Canarias donde elegir mal el supermercado sale carísimo: 2.167 euros al año. Esa es la diferencia que un hogar medio puede llegar a pagar de más por hacer exactamente la misma compra en el establecimiento más caro en lugar de en el más barato, según el estudio anual de supermercados que la Organización de Consumidores y Usuarios acaba de publicar.

La cifra coloca a esa ciudad canaria en el quinto puesto de toda España por margen de ahorro posible, solo por detrás de Madrid, con 4.381 euros, y de tres municipios de su área metropolitana: Alcobendas, Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, los tres con 4.270 euros. Por detrás quedan Castellón de la Plana, con 2.094 euros, Zaragoza, con 2.023, y Toledo, con 1.987.

Qué significa esa cifra para un hogar de Canarias

Conviene traducirla, porque suena abstracta y no lo es. La OCU calcula que el gasto medio anual de la cesta que analiza asciende a 6.602 euros. Eso significa que esos 2.167 euros equivalen a cerca de un tercio de la factura anual de alimentación de una familia. Dicho de otro modo: cambiar de supermercado puede valer más que una paga extra, y sin tocar ni un solo hábito de consumo más allá de la puerta por la que se entra.

La media nacional de ahorro posible se queda en 1.310 euros, lo que equivale al 20% del gasto medio en alimentación. Es decir, esa ciudad de Canarias presenta un margen que supera en más de un 65% a la media del país. La OCU aclara además que esas diferencias no responden tanto a que el nivel de precios sea distinto entre ciudades, sino a la diversidad y amplitud de la oferta comercial de cada una.

Lo que sube y lo que baja en la cesta de Canarias

El panorama general no invita al optimismo y más subiendo los precios de los combustibles en Canarias. Los precios de la cesta han subido un 1,8% respecto al año pasado, una moderación notable frente a ejercicios anteriores, pero con los frescos disparados: ahí el incremento llega al 4,7%. Un 61,8% de los productos analizados ha subido de precio y solo un 38,2% ha bajado.

Entre los que más se han encarecido figuran los tomates, con un 33,2%, los limones, con un 25,2%, y la coliflor, con un 22,8%. Y entre los que más han bajado hay uno que interesa especialmente en Canarias: el plátano canario, con un descenso del 22,6%, el segundo mayor de toda la cesta solo por detrás de las servilletas de papel. Completan la lista las alcachofas y el puré de patatas.

La OCU denuncia que una gran parte de las familias españolas no ha recuperado el poder adquisitivo perdido durante los últimos años y reclama medidas y ayudas al Gobierno. Por cadenas, las más baratas del estudio son Supermercados Dani, Family Cash, Tifer, Alcampo y Supeco, mientras que las más caras son Hipercor, El Corte Inglés, Supercor y Sánchez Romero.

En el extremo opuesto del ranking está Mieres, en Asturias, donde la diferencia entre el súper más caro y el más barato apenas alcanza los 381 euros anuales, un 6% del gasto en alimentación. Allí prácticamente da igual dónde se compre. En esa ciudad de Canarias, en cambio, la decisión pesa más de dos mil euros al año.

El consejo que da la propia organización es sencillo y sirve para cualquier hogar del archipiélago: comparar por cestas completas y no por artículos sueltos, porque un supermercado puede tener la leche más barata y el resto más caro; priorizar frescos de temporada, que es donde más se ha disparado el precio; y fijarse en el índice relativo de cada cadena antes que en las ofertas puntuales de portada.