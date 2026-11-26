El subsidio por cotizaciones insuficientes paga 570 euros al mes y, desde la reforma de 2024, se sigue cobrando como complemento si encuentras empleo.

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LO ESENCIAL 570 euros al mes durante los primeros 180 días (95 % del IPREM). De 3 a 6 meses según los días trabajados; hasta 21 con responsabilidades familiares. Si te contratan, hasta 480 euros al mes de complemento de apoyo al empleo, además del sueldo. Plazo: seis meses desde el fin del contrato; mejor en los primeros 15 días hábiles.

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Con 90 días trabajados ya puedes tener derecho a una ayuda del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de 570 euros al mes. Y hay un detalle que muy poca gente conoce: si encuentras trabajo mientras la cobras, no la pierdes de golpe. Desde la reforma de los subsidios que entró en vigor el 1 de noviembre de 2024, el SEPE la sigue pagando durante un tiempo como un extra que se suma al sueldo.

Se trata del subsidio por cotizaciones insuficientes, pensado para quien se queda en paro sin haber llegado a los 360 días cotizados que exige la prestación contributiva. Es decir, para quien suma 90 días trabajados o algo más en contratos cortos, temporadas, sustituciones o trabajos que no llegaron al año. En Canarias, donde el empleo en hostelería y turismo funciona muchas veces por temporadas, es una ayuda que conviene tener muy presente.

Quién puede pedir la ayuda con 90 días trabajados

El SEPE resume los requisitos en su ficha oficial del subsidio de cotizaciones insuficientes. Lo esencial es esto:

MERCADOS · ÚLTIMO MES MERCADOS IBEX 35 19.058 pts +0,13%

Tener al menos 90 días trabajados y cotizados, sin llegar a 360, de modo que no tengas derecho al paro contributivo.

Estar en situación legal de desempleo: que el contrato terminara o te despidieran, no que te fueras por voluntad propia.

No tener rentas propias por encima del 75 % del salario mínimo, que en 2026 equivale a 915,75 euros al mes, según la tabla de cuantías anuales del SEPE.

Firmar el acuerdo de actividad y estar inscrito como demandante de empleo.

Ya te contamos el resto de condiciones en esta guía sobre la ayuda de casi 600 euros del SEPE. Aquí nos centramos en lo que cambia cuando vuelves a trabajar, que es lo que más dudas genera.

Cuánto se cobra y durante cuántos meses

La cuantía va ligada al IPREM, que sigue en 600 euros al mes. Por eso se habla de una ayuda de casi 600 euros, también con solo 90 días trabajados: durante los primeros 180 días se cobra el 95 %, es decir, 570 euros. Del día 181 al 360 baja a 540 euros, y a partir del día 361, a 480.

Cuánto dura depende de los días que hayas trabajado:

MATERIAS PRIMAS Y DIVISAS · ÚLTIMO MES Oro −11,03% 3.593 $/oz Plata −22,89% 41,72 $/oz Petróleo Brent −20,88% 91,63 $/bbl EUR / USD −2,18% 1,0973 EUR / GBP −0,19% 0,8369

Con 90 días trabajados: 3 meses de subsidio.

3 meses de subsidio. Con 120 días: 4 meses.

4 meses. Con 150 días: 5 meses.

5 meses. Con 180 días o más: 6 meses, que llegan a 21 si tienes responsabilidades familiares.

Haciendo cuentas con esas cifras oficiales, quien acredita 90 días trabajados puede cobrar 1.710 euros en total, y quien llega a 180 días sin cargas familiares, 3.420 euros. Con responsabilidades familiares y los 21 meses completos, la suma alcanza 10.980 euros. El SEPE paga por mensualidades de 30 días, entre el día 10 y el 15 del mes siguiente.

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Si encuentras trabajo, la ayuda no desaparece

Aquí está la parte que muchos desconocen, y vale igual con 90 días trabajados que con 300. Si mientras cobras este subsidio te contratan, a jornada completa o parcial, el SEPE no te lo quita: lo convierte en el llamado complemento de apoyo al empleo (CAE), que se cobra a la vez que el sueldo. No hay que pedirlo: el SEPE lo reconoce de oficio.

La cantidad depende de la jornada del nuevo contrato y del trimestre del subsidio en el que estés cuando empiezas a trabajar. En el primer trimestre, el complemento de apoyo al empleo es de:

480 euros al mes con un contrato a jornada completa.

450 euros si la jornada es de al menos el 75 %.

420 euros si está entre el 50 y el 75 %.

360 euros si es inferior a la mitad de la jornada.

En el segundo trimestre, esas cantidades bajan a 360, 300, 270 y 240 euros, y siguen reduciéndose después. El complemento dura como máximo 180 días, nunca más que el contrato que lo origina, y cada día que lo cobras se descuenta del subsidio que te quedaba. Con 90 días trabajados, por tanto, el margen es de esos 3 meses.

Hay casos en los que no se puede compatibilizar: si la empresa que te contrata tiene un ERE en marcha, si has trabajado en ella en los doce meses anteriores o si eres familiar hasta segundo grado del empresario. Si estás en alguno de ellos y el SEPE te reconoce el complemento, tienes que avisarle, o te reclamará lo cobrado de más.

Los plazos que te pueden dejar sin la ayuda

La ayuda con 90 días trabajados tiene fechas que conviene apuntar:

Seis meses para pedirla. Si la solicitas después de seis meses desde que terminó el contrato, el SEPE la deniega.

Si la solicitas después de seis meses desde que terminó el contrato, el SEPE la deniega. Quince días hábiles para no perder dinero. Si la pides en ese plazo, empieza a contar desde el día siguiente al fin del contrato. Si la pides más tarde, se cobra desde el día de la solicitud.

Si la pides en ese plazo, empieza a contar desde el día siguiente al fin del contrato. Si la pides más tarde, se cobra desde el día de la solicitud. Prórroga cada tres meses. El subsidio se concede por trimestres y hay que pedir la prórroga en los quince días hábiles siguientes, con la documentación que demuestre que sigues cumpliendo los requisitos.

El subsidio se concede por trimestres y hay que pedir la prórroga en los quince días hábiles siguientes, con la documentación que demuestre que sigues cumpliendo los requisitos. Avisar si dejas el trabajo. Si cobras el complemento y el contrato termina, tienes quince días hábiles para comunicarlo al SEPE. Si no lo haces, te darán de baja desde esa fecha y tendrás que devolver lo cobrado de más.

Con 90 días trabajados o con más, antes de cada cobro también hay que firmar una declaración responsable con las rentas del mes anterior, tuyas y, en su caso, de tu familia.

Cómo pedirla si vives en Canarias

La solicitud se hace en la sede electrónica del SEPE con certificado digital o Cl@ve, o pidiendo cita en una oficina de prestaciones. Antes, en Canarias hay que estar dado de alta como demandante de empleo en el Servicio Canario de Empleo, que permite hacer la inscripción como demandante de empleo por internet.

Si tu duda es cuánto tiempo te corresponde de paro contributivo cuando sí llegas al año cotizado, la tienes resuelta en la tabla completa del SEPE. Y si acabas de terminar un contrato corto, revisa tu vida laboral: si ya sumas 90 días trabajados, puede merecer la pena pedir cita.