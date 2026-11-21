El subsidio por cotizaciones insuficientes paga 570 euros al mes a quienes se quedan sin trabajo sin llegar a un año cotizado. Con 90 días trabajados ya se puede pedir, pero hay un plazo que no se puede dejar pasar.

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LO ESENCIAL Con 90 días cotizados se puede pedir el subsidio por cotizaciones insuficientes del SEPE. Se cobran 570 euros al mes los primeros 180 días, el 95 % del IPREM. Dura de 3 a 6 meses, y hasta 21 meses con responsabilidades familiares. Hay que pedirlo en los seis meses siguientes al fin del contrato o se deniega.

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Muchos trabajadores dan por hecho que, si no han llegado a un año cotizado, al quedarse sin empleo no tienen derecho a cobrar nada. No es así. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tiene una ayuda de casi 600 euros al mes pensada justo para quienes se quedan sin trabajo con poco tiempo cotizado, y basta con haber trabajado 90 días para poder pedirla. Eso sí, hay requisitos y plazos que conviene tener claros antes de presentar la solicitud.

Se trata del subsidio por desempleo por cotizaciones insuficientes, una prestación asistencial que el SEPE recoge en su web bajo el epígrafe «He trabajado menos de un año». Está dirigida a las personas en situación legal de desempleo que no reúnen los 360 días cotizados que hacen falta para la prestación contributiva, el paro de toda la vida, pero que sí han cotizado al menos tres meses.

Quién puede pedir la ayuda de casi 600 euros del SEPE

La lista de requisitos que publica el SEPE es concreta. Para tener derecho a este subsidio hay que cumplir todas estas condiciones:

MERCADOS · ÚLTIMO MES MERCADOS IBEX 35 18.873 pts −1,15%

Estar en desempleo total , o trabajar a tiempo parcial con una jornada que, sumada, sea inferior a una jornada completa.

, o trabajar a tiempo parcial con una jornada que, sumada, sea inferior a una jornada completa. Haber trabajado al menos 90 días y no tener derecho a la prestación contributiva.

y no tener derecho a la prestación contributiva. Encontrarse en situación legal de desempleo, es decir, que el fin de la relación laboral no haya sido voluntario.

Firmar el acuerdo de actividad y estar inscrito como demandante de empleo.

y estar inscrito como demandante de empleo. Acreditar carencia de rentas y, en su caso, responsabilidades familiares, tanto al pedirlo como en cada prórroga.

y, en su caso, responsabilidades familiares, tanto al pedirlo como en cada prórroga. Presentar una declaración responsable de las rentas del mes anterior, propias y de la unidad familiar.

Los contratos a tiempo parcial también cuentan. En ese caso, el SEPE computa todo el periodo en el que la persona ha estado de alta, con independencia de que trabajara todos los días laborables o solo una parte, y sea cual sea la duración de la jornada. Quedan fuera de ese cómputo los periodos de inactividad productiva de las personas trabajadoras fijas discontinuas.

Cuánto se cobra: 570 euros al mes durante los primeros seis meses

La cuantía no es una cifra fija, sino un porcentaje del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que según las cuantías anuales del SEPE está en 600 euros mensuales. Por eso se habla de una ayuda de casi 600 euros. El importe baja a medida que pasa el tiempo:

570 euros al mes (95 % del IPREM) durante los primeros 180 días.

al mes (95 % del IPREM) durante los primeros 180 días. 540 euros al mes (90 % del IPREM) desde el día 181 hasta el día 360.

al mes (90 % del IPREM) desde el día 181 hasta el día 360. 480 euros al mes (80 % del IPREM) a partir del día 361.

El pago se hace por mensualidades de 30 días, entre los días 10 y 15 del mes siguiente al que corresponde, mediante ingreso en la cuenta bancaria que indique el beneficiario, siempre que sea titular de la misma.

MATERIAS PRIMAS Y DIVISAS · ÚLTIMO MES Oro −15,29% 3.515 $/oz Plata −28,54% 41,03 $/oz Petróleo Brent −14,93% 92,57 $/bbl EUR / USD −2,29% 1,0970 EUR / GBP −0,18% 0,8380

Cuánto dura según los días que hayas trabajado

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La duración depende de los días cotizados y de si hay o no responsabilidades familiares. La tabla oficial del SEPE es esta:

Con 90 días cotizados: 3 meses.

cotizados: 3 meses. Con 120 días : 4 meses.

: 4 meses. Con 150 días : 5 meses.

: 5 meses. Con 180 días o más: 6 meses sin responsabilidades familiares y 21 meses si se tienen.

Quien haya trabajado justo 90 días cobrará así 570 euros durante tres meses, 1.710 euros en total. Para llegar a la duración máxima de 21 meses es imprescindible tener responsabilidades familiares, y en ese caso no hace falta acreditar carencia de rentas propias. El subsidio se reconoce por periodos trimestrales prorrogables hasta agotar la duración que corresponda.

Hay una vía más: quien tenga al menos seis meses cotizados y no tenga responsabilidades familiares puede pedir la ampliación si las acredita dentro de los 12 meses siguientes, y el subsidio puede alargarse entonces hasta los 21 meses.

Un detalle importante que muchos pasan por alto: las cotizaciones que sirvan para generar este subsidio ya no contarán después para una futura prestación contributiva ni para otro subsidio por desempleo.

El plazo que no puedes dejar pasar y cómo se solicita

La ayuda de casi 600 euros hay que pedirla dentro de los seis meses siguientes al hecho causante, normalmente el fin del contrato. Si la solicitud llega más tarde, el SEPE la deniega. Además, en el momento de la resolución hay que seguir inscrito como demandante de empleo.

El trámite se puede hacer de dos formas: por internet, a través de la sede electrónica del SEPE, o de forma presencial, pidiendo cita previa en la oficina de prestaciones. En la web del organismo están disponibles el modelo oficial de solicitud del subsidio y una hoja informativa con todos los detalles.

En Canarias, la inscripción como demandante de empleo se gestiona a través del Servicio Canario de Empleo, mientras que el subsidio lo reconoce y lo paga el SEPE. Si estás pensando en tu situación a medio plazo, también te puede interesar saber cuánto tiempo puedes cobrar el paro si llegas a los 360 días cotizados y lo que cobrarás de paro en 2027.