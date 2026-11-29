El IGN localizó seis terremotos en la isla entre las 20:40 y las 05:26. Ninguno fue sentido y tres de ellos se concentraron en la cumbre, cerca de Izaña.

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LO ESENCIAL 6 terremotos en Tenerife en menos de 9 horas, de magnitud 0,4 a 1,1 El mayor, al sureste de La Guancha, a 21 km de profundidad Tres se juntaron en la cumbre, a menos de 3,5 km entre sí En todo octubre el IGN contó 10 en la isla

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Tenerife ha pasado una noche con un repunte de sismos que no se veía en la isla desde hacía semanas. Entre las 20:40 del sábado 28 de noviembre y las 05:26 de este domingo, la Red Sísmica Nacional del Instituto Geográfico Nacional (IGN) localizó seis terremotos con epicentro en Tenerife, repartidos de norte a sur y de la costa a la cumbre. Ninguno pasó de magnitud 1,1 y ninguno aparece como sentido en el catálogo oficial, pero la cifra llama la atención: son más de la mitad de los diez que el propio IGN contó en la isla en todo el mes de octubre.

Si se mira la ventana completa de 12 horas, de las ocho de la tarde a las ocho de la mañana, el catálogo suma ocho terremotos en el entorno de Tenerife y Gran Canaria. A los seis de la isla se añaden uno de magnitud 1,4 al noroeste de Ingenio, en Gran Canaria, a las 02:42, y otro también de 1,4 en el mar, en el canal entre las dos islas, a las 07:14.

Seis terremotos en Tenerife en menos de nueve horas

Estos son los seis sismos que el IGN ha localizado en la isla durante la noche, con la hora canaria (en invierno coincide con la hora UTC que publica el instituto), la zona, la magnitud y la profundidad:

20:40 · noroeste de Adeje · magnitud 0,7 · 6 km de profundidad

· noroeste de Adeje · magnitud 0,7 · 6 km de profundidad 23:16 · sureste de La Guancha · magnitud 1,1 · 21 km

· sureste de La Guancha · magnitud 1,1 · 21 km 00:41 · suroeste de Arico · magnitud 0,4 · 8 km

· suroeste de Arico · magnitud 0,4 · 8 km 02:32 · noroeste de Fasnia · magnitud 0,6 · 6 km

· noroeste de Fasnia · magnitud 0,6 · 6 km 04:44 · sureste de La Orotava · magnitud 0,8 · 10 km

· sureste de La Orotava · magnitud 0,8 · 10 km 05:26 · suroeste de Arafo · magnitud 0,5 · 9 km

Todas las magnitudes son de tipo mbLg, la escala que usa el IGN para los terremotos pequeños y cercanos. Son valores muy bajos: el mayor de la noche, el de La Guancha, se quedó en 1,1 y además fue el más profundo, a 21 kilómetros. El resto se movió entre los 6 y los 10 kilómetros bajo el nivel del mar. Ninguno de los seis tiene intensidad asignada en el catálogo, que es la casilla que el instituto rellena cuando la población lo nota.

No hubo dos seguidos en la misma hora. El repunte de sismos fue goteo: uno cada hora y media o dos horas, en sitios distintos de la isla, desde Adeje hasta las medianías del norte.

Hora y profundidad de los terremotos localizados por el IGN la noche del 28 al 29 de noviembre. Infografía: Canarias en Red con datos del IGN.

El rincón de la cumbre donde se juntaron tres

Lo más curioso de la noche está en los tres últimos. El IGN los sitúa al noroeste de Fasnia, al sureste de La Orotava y al suroeste de Arafo, que parecen lugares distintos pero no lo son tanto: son los nombres de tres municipios que se tocan en la cumbre. Con las coordenadas del catálogo, los tres epicentros quedan a menos de tres kilómetros y medio unos de otros, en la zona alta del entorno de Izaña, y se produjeron en menos de tres horas, entre las 02:32 y las 05:26, a entre 6 y 10 kilómetros de profundidad.

No es una zona nueva para el IGN. En su resumen de abril, el instituto informó de una pequeña serie en la zona de Izaña el 11 de abril, con 11 terremotos localizados a entre 3 y 10 kilómetros de profundidad. Entonces los describió como eventos volcano-tectónicos parecidos a los registrados en esa misma zona entre mayo y noviembre de 2025. Los de esta noche, de momento, son solo tres y de magnitud inferior a 1.

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Qué dice el IGN de la actividad en Tenerife

Este repunte de sismos llega en un año muy movido bajo la isla. Entre febrero y julio, el IGN informó de varios enjambres de eventos de baja magnitud en el interior de Tenerife, con picos de 365 terremotos localizados en Las Cañadas del Teide en junio y 611 en julio. En sus avisos de esos meses, el instituto repitió que ese tipo de actividad no aumentaba el peligro de erupción a corto o medio plazo.

Desde el verano, la isla se había calmado. En su informe de octubre, el último publicado, el IGN contabiliza 10 terremotos en Tenerife en todo el mes, con magnitudes entre 0,1 y 1,4, cuatro de ellos en Las Cañadas. En ese mismo informe señala que las deformaciones del terreno detectadas en la zona central de la isla desde 2023 mantienen un comportamiento estable.

Tampoco es el primer repunte del otoño. Según el catálogo, el 4 y el 5 de septiembre hubo ocho terremotos en 12 horas en el entorno de Vilaflor, y el 17 de noviembre, siete con referencia a municipios de Tenerife, la mayoría en el mar al noreste de Garachico.

Para poner la noche en su sitio sirve otro dato del propio IGN: el instituto envía un aviso al Servicio de Protección Civil del Gobierno de Canarias cuando registra más de 10 eventos sísmicos en una hora. Esta noche, en Tenerife, no hubo ni dos en la misma hora.

Cómo seguir el repunte de sismos en Canarias

Todos los datos de esta noticia salen del catálogo de terremotos del IGN, que se puede filtrar por fechas y por zona, y de la lista de últimos terremotos, que se actualiza a medida que los sismólogos revisan cada evento. Los resúmenes mensuales de la actividad volcánica en Canarias se publican en la página de noticias de volcanología del IGN.

Si prefieres verlo sobre el mapa, el mapa de terremotos de Canarias pinta cada sismo con su magnitud y su profundidad. En Canarias en Red ya explicamos lo que hay a quince kilómetros bajo Tenerife, a qué profundidad ha medido el IGN el magma bajo la isla y cómo fue la última serie sísmica en Canarias.

Los terremotos de esta noche son pequeños y nadie los ha notado. Lo que los convierte en noticia es el ritmo: seis en una noche, en una isla que en todo octubre sumó diez. El IGN seguirá revisando el catálogo en las próximas horas y la cifra puede cambiar si se localizan eventos más débiles.