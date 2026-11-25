La red GNSS y el radar por satélite del IGN registran desde mediados de 2023 una extensión de pocos milímetros al año en la zona central de la isla, y su último informe la describe como estable

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

LO ESENCIAL Desde mediados de 2023, el centro de Tenerife se estira unos pocos milímetros al año en un eje noroeste-sureste. La red GNSS de la isla tiene 16 estaciones; la primera se instaló en 2007. En octubre de 2026, el IGN describe un comportamiento estable, sin variaciones en la tendencia. En el interior de Tenerife se localizaron 1.817 terremotos entre enero y octubre de 2026.

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

En el centro de Tenerife hay un trozo de isla que se mueve desde hace más de tres años. No se nota al caminar por Las Cañadas ni lo percibe nadie en los pueblos de alrededor, pero los instrumentos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) lo registran desde mediados de 2023: el terreno se estira unos pocos milímetros al año. Y cada mes, el IGN vuelve a medirlo y a contarlo en su informe de actividad volcánica en Canarias.

El último, el de octubre de 2026, lo resume en una frase: las observaciones geodésicas y el análisis por satélite no muestran cambios significativos respecto a las deformaciones registradas desde 2023 en la zona central, que mantienen un comportamiento estable, sin variaciones apreciables respecto a la tendencia observada hasta la fecha.

Qué se está deformando en el centro de Tenerife

La descripción más detallada la dio el propio IGN en la asamblea de la Unión Europea de Geociencias (EGU) de 2026, celebrada en Viena en mayo. En el resumen EGU26-17293, sus técnicos explican que la red GNSS de Tenerife, con 16 estaciones de posicionamiento por satélite, la primera instalada en 2007, detectó desde mediados de 2023 una extensión de pocos milímetros al año en la zona central de la isla.

Esa deformación tiene tres rasgos que la hacen especial:

Es horizontal: el suelo se separa siguiendo un eje noroeste-sureste.

No hay un movimiento vertical apreciable: el terreno no se hincha hacia arriba.

El IGN la relaciona con un origen magmático común, aunque no da la profundidad de la fuente que la produce.

Así lo ha medido el IGN cada mes de 2026

Los informes mensuales del IGN repiten una estructura fija: primero los terremotos y después la deformación. En el apartado del centro de Tenerife, el diagnóstico de 2026 ha pasado por tres fases:

De enero a junio : «no se han observado cambios relevantes» en las deformaciones detectadas desde 2023.

: «no se han observado cambios relevantes» en las deformaciones detectadas desde 2023. Julio, agosto y septiembre : se observa «una continuidad en la tendencia general, con modificaciones menores en el patrón de deformación original».

: se observa «una continuidad en la tendencia general, con modificaciones menores en el patrón de deformación original». Octubre: «comportamiento estable, sin variaciones apreciables respecto a la tendencia observada hasta la fecha».

Para medirlo, el IGN combina dos técnicas: las estaciones GNSS repartidas por la isla, que registran su posición con precisión milimétrica, y el análisis InSAR, que compara imágenes de radar tomadas desde satélite para detectar pequeños movimientos del suelo. En el resto del archipiélago, los mismos informes no han registrado deformaciones significativas asociadas a actividad volcánica en todo el año.

Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

Lo que ha pasado bajo el centro de Tenerife mientras tanto

La deformación no ha cambiado de forma relevante, pero la sismicidad sí ha tenido altibajos. Según los mismos informes mensuales, en el interior de Tenerife se localizaron 88 terremotos en enero, 93 en febrero, 223 en marzo, 177 en abril, 110 en mayo, 393 en junio, 641 en julio, 38 en agosto, 44 en septiembre y 10 en octubre.

Los meses más intensos fueron los de los enjambres. En febrero, el IGN detectó siete enjambres de eventos híbridos al suroeste de Pico Viejo, entre 6,5 y 8 kilómetros de profundidad, algo menos profundos que los de años anteriores. En junio, la actividad aumentó en la zona oeste de la caldera de Las Cañadas, entre 9 y 15 kilómetros. Y en julio se registraron 611 terremotos en Las Cañadas, más de 380 de ellos entre el 23 y el 24, sobre todo entre 10 y 15 kilómetros de profundidad. Ninguno de esos eventos fue sentido por la población.

Ya contamos en Canarias en Red lo que hay a quince kilómetros bajo Tenerife y a qué profundidad está subiendo el magma según el IGN.

Qué significa para quien vive en Tenerife

El IGN insiste en sus comunicados de 2026 en que este tipo de actividad no aumenta el peligro de erupción a corto o medio plazo en la isla. Lo mismo concluyó en febrero el comité científico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (PEVOLCA), que no vio más probabilidad de erupción a corto ni a medio plazo, aunque recordó que la actividad anómala que comenzó en 2016 sigue en aumento.

Para vigilarlo, el IGN tiene desplegados en la isla más de 100 estaciones, equipos y puntos de muestreo fijos que siguen la sismicidad, las deformaciones y la geoquímica en tiempo real. Por eso el centro de Tenerife es hoy una de las zonas volcánicas más medidas de España: cada mes hay un dato nuevo y, de momento, ese dato dice lo mismo: la deformación sigue ahí y su tendencia no cambia.

Los informes completos se pueden consultar en la página de actividad volcánica en Canarias del IGN.