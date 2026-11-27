El IGN localizó entre la 01:13 y las 02:19 de este viernes cinco terremotos en el mar, al oeste de la isla, a entre 34 y 40 kilómetros de profundidad. El mayor, de magnitud 3,0, supera a todos los de octubre.

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LO ESENCIAL Cinco sismos entre las 01:13 y las 02:19 del 27 de noviembre, según el IGN. Todos en el mar, al oeste de la isla, a entre 34 y 40 kilómetros de profundidad. El mayor, de magnitud 3,0, es el tercero de 2026 que llega a 3 en El Hierro. Ninguno consta como sentido; la isla vive a la vez un récord de llegadas de migrantes.

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Eran las 01:13 de la madrugada de este viernes 27 de noviembre cuando los sismógrafos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) marcaron el primero. A las 02:19 llegó el último. Entre medias, cinco sismos en 66 minutos frente a El Hierro, todos en el mar, al oeste de la isla, y todos a una profundidad que en la isla no se ve casi nunca: entre 34 y 40 kilómetros. El más fuerte alcanzó una magnitud de 3,0, la misma que solo se había alcanzado dos veces en todo 2026.

Ocurrió en la isla que, a la vez, vive los días más duros de la ruta atlántica. Mientras los cayucos siguen llegando a sus costas, el fondo del mar que la rodea dejaba una de las madrugadas sísmicas más intensas del año en El Hierro. Ninguno de los cinco aparece con intensidad en el catálogo del IGN, así que no hay constancia de que la población los sintiera.

Cinco sismos frente a El Hierro en 66 minutos: la lista del IGN

Estos son los cinco que el IGN tiene localizados en su catálogo de terremotos, con la hora canaria, que en noviembre coincide con la hora UTC que publica el instituto:

01:13:43 , magnitud 3,0 a 37 kilómetros de profundidad, al oeste de El Pinar.

, magnitud 3,0 a 37 kilómetros de profundidad, al oeste de El Pinar. 01:18:05 , magnitud 2,5 a 35 kilómetros, al suroeste de El Pinar.

, magnitud 2,5 a 35 kilómetros, al suroeste de El Pinar. 01:53:21 , magnitud 2,4 a 36 kilómetros, al oeste de Frontera.

, magnitud 2,4 a 36 kilómetros, al oeste de Frontera. 01:56:28 , magnitud 1,9 a 34 kilómetros, al oeste de Frontera.

, magnitud 1,9 a 34 kilómetros, al oeste de Frontera. 02:19:28, magnitud 2,4 a 40 kilómetros, al oeste de Frontera.

El primero y el segundo llegaron separados por poco más de cuatro minutos. Los dos siguientes, por tres. Con las coordenadas del IGN, los epicentros quedan en el mar, entre unos 5 y 12 kilómetros de la punta de Orchilla, el extremo occidental de la isla, y a menos de 14 kilómetros unos de otros. Las magnitudes son mbLg, la escala que usa el instituto para los terremotos de la zona.

Los cinco sismos localizados por el IGN frente a El Hierro, por hora y profundidad. Infografía: Canarias en Red con datos del IGN.

Lo que hace distinta a esta madrugada

El número de cinco sismos, por sí solo, no asusta: El Hierro tiembla a menudo y casi siempre en pequeño. Lo llamativo es la comparación. En su informe de actividad de octubre, el IGN contó cinco terremotos en todo el mes en la isla, con magnitudes entre 1,5 y 2,4 y profundidades entre 8 y 33 kilómetros. Los cinco sismos de esta madrugada igualan esa cifra en algo más de una hora, el mayor supera al más fuerte de octubre y todos están más hondos que cualquiera de aquel mes.

Hay más. Con estos cinco sismos, este viernes pasa a ser el día con más terremotos localizados de 2026 en el entorno de la isla según el catálogo del IGN, por delante del 26 de febrero, que dejó cuatro. En lo que va de año el instituto suma 95 terremotos en esa zona, 23 de ellos de magnitud 2,5 o más, y solo tres han llegado a 3: el del 20 de enero (3,3 a 27 kilómetros), el del 18 de febrero (3,0 a 18 kilómetros) y el de esta madrugada. Noviembre lleva ya 12, la misma cifra que junio y agosto. Solo marzo, con 17, tuvo más.

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Ninguno de esos 95, tampoco los cinco sismos de este viernes, aparece en el catálogo con intensidad sentida. Es la tónica de 2026 en El Hierro: actividad frecuente, de baja magnitud y que pasa desapercibida para quien vive en la isla. A comienzos de mes ya hubo otro aviso en la misma zona, el que contamos en el terremoto que el IGN registró donde todo empezó en 2011.

La isla donde todo empezó en 2011

La memoria de El Hierro pesa cada vez que la tierra se mueve. Según la ficha sismotectónica de la isla del IGN, la crisis empezó el 19 de julio de 2011 con un aumento brusco de pequeños terremotos. Entre julio y octubre hubo unos 17.000. Al principio se localizaban en el centro de la isla, a entre 10 y 15 kilómetros de profundidad, y poco a poco fueron migrando hacia el sur y creciendo. El 8 de octubre llegó uno de magnitud 4,3 en el mar, al suroeste, a 12 kilómetros. Treinta y dos horas después, el 10 de octubre de 2011, comenzó la erupción submarina a unos 2,5 kilómetros de La Restinga.

Aquel volcán, el Tagoro, se dio por terminado en marzo de 2012. Creció más de 300 metros sobre el fondo, con una base de más de un kilómetro de diámetro, y su cima quedó a 86 metros de la superficie. Según el IGN, sigue hoy en fase de desgasificación. Después vinieron otras crisis: la de junio y julio de 2012, la de marzo de 2013, con nueve terremotos de magnitud superior a 4,5, y el de magnitud 5,1 del 27 de diciembre de 2013, al oeste de la isla y sentido en toda ella. Desde abril de 2014, dice el instituto, el número de terremotos es mucho menor.

La diferencia con lo de esta madrugada está en los números. En 2011 los terremotos se contaban por miles, no en cinco sismos sueltos, y eran cada vez más grandes y cada vez más superficiales. Los cinco sismos de este viernes son de magnitud baja y están mucho más profundos que los que precedieron a la erupción. La actividad volcánica de la isla se sigue mes a mes en los informes del IGN, que son la referencia para saber si algo cambia. Si quieres saber qué volcanes vigilan los científicos bajo el mar de Canarias, lo explicamos en los volcanes submarinos activos que vigila Involcan.

Y en tierra, la peor crisis migratoria en 32 años

Todo esto ocurre en una isla de apenas 268 kilómetros cuadrados que está en el centro de la emergencia migratoria. El Gobierno de Canarias informó el 25 de noviembre de que el martes 24 llegaron a las costas de El Hierro más de 2.000 personas en un solo día. En lo que va de mes, el archipiélago ha recibido más de 16.000, lo que convierte a noviembre de 2026 en el mes con más llegadas en 32 años de ruta atlántica.

El presidente canario, Fernando Clavijo, ha pedido por carta una reunión urgente a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ante lo que el Ejecutivo describe en su nota oficial como una crisis «sin precedentes» y una situación «insostenible». Ya contamos cómo se vivió en la isla lo que pasó en El Hierro y no había pasado nunca en 32 años.

Los cinco sismos no tienen nada que ver con esa emergencia, pero sí dibujan la madrugada de una isla que estos días no descansa. Para seguir la actividad del archipiélago en tiempo real, el IGN mantiene su lista de últimos terremotos, y también puedes verlos sobre el mapa de terremotos de Canarias. La última serie que repasamos en el resto de las islas está en la serie sísmica de cinco terremotos en menos de 24 horas.