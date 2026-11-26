La predicción por municipios da un 100 % de probabilidad de lluvia en Las Palmas de Gran Canaria, La Laguna y Santa Cruz de La Palma, y Lanzarote y Fuerteventura se suman el viernes

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LO ESENCIAL La AEMET prevé lluvias en el norte de las islas montañosas, sin descartarlas abundantes Las Palmas de Gran Canaria, La Laguna y Santa Cruz de La Palma, al 100 % jueves y viernes Lanzarote y Fuerteventura pasan del 10 % del jueves al 55 % y 70 % del viernes Sin avisos de la AEMET en Canarias el jueves ni el viernes; alisio con rachas fuertes

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) da por hecho que el jueves y el viernes serán días de paraguas en buena parte de Canarias. Su predicción general para este 26 de noviembre describe un archipiélago con cielos nubosos y lluvias en el norte de las islas montañosas, «sin descartarlas abundantes», que también podrían alcanzar al resto. Es un frente de lluvias en el sentido que entiende cualquiera que mire por la ventana: nubes que se quedan pegadas a las medianías, agua que va y viene durante horas y un bajón de temperatura que se nota sobre todo al salir de la costa.

La clave está en dónde caerá el agua. La AEMET habla de «islas montañosas», es decir, La Palma, Tenerife, Gran Canaria, La Gomera y El Hierro, y señala su vertiente norte. Lanzarote y Fuerteventura quedan en un segundo plano el jueves, pero el viernes también entran en el reparto, aunque con lluvias escasas.

Qué islas recibirán más agua con el frente de lluvias

La predicción por municipios de la AEMET, actualizada este jueves a las 07:13, deja pocas dudas. Las Palmas de Gran Canaria marca una probabilidad de precipitación del 100 % el jueves y el viernes, con el cielo cubierto y lluvia en las dos jornadas. En el tramo de madrugada del jueves ya aparece ese 100 % y por la tarde sigue en el 95 %. El viernes, el agua se concentra entre las seis de la mañana y las seis de la tarde.

Santa Cruz de La Palma repite el 100 % el jueves, el viernes y también el sábado. La isla bonita llega a este episodio con la prealerta por lluvias que el Gobierno de Canarias declaró el miércoles en su vertiente este, de la que te contamos todos los detalles en esta información sobre la prealerta por lluvias en La Palma. A primera hora de este jueves, el portal de alertas del Gobierno de Canarias no había comunicado su final.

En Tenerife, el frente de lluvias se va a notar mucho más en el norte que en la capital. San Cristóbal de La Laguna y La Orotava tienen un 100 % de probabilidad el jueves y el viernes, mientras que Santa Cruz de Tenerife se queda en el 90 % y el 95 %, con lluvia escasa. Es el reparto típico de estos episodios: el alisio empuja las nubes contra la ladera norte y allí descargan.

La previsión de la AEMET isla por isla

Tenerife. Cielos muy nubosos y lluvia en el norte, con más intensidad en medianías. La Laguna tendrá 19 grados de máxima y 14 de mínima el jueves, y el viernes bajará hasta los 13. En Santa Cruz, máximas de 23 y mínimas de 19. La cota de nieve que maneja la AEMET para La Laguna está en 2.300 metros el jueves y sube a 2.500 el viernes, así que por encima de esa altitud, si llega a precipitar, lo haría en forma de nieve, algo que ya adelantamos al hablar de la bajada de la cota de nieve en Canarias.

Gran Canaria. Es la isla con la señal más clara. Cielo cubierto con lluvia en Las Palmas de Gran Canaria el jueves y el viernes, 23 grados de máxima y 19 de mínima, y rachas que pueden llegar a los 40 kilómetros por hora. El sábado la probabilidad sigue alta, en el 90 %, y el domingo aún marca un 80 %.

La Palma. Es la isla donde el frente de lluvias dura más: tres días seguidos con un 100 % en la capital. El jueves y el viernes, cielo muy nuboso con lluvia; el sábado, lluvia escasa. Las máximas bajan de 23 a 22 grados y la mínima del sábado se queda en 17.

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La Gomera. El jueves empieza con intervalos nubosos y un 45 % de probabilidad en San Sebastián, pero el viernes llega el cambio: 95 %, con la mayor probabilidad entre el mediodía y la tarde. Atención al viento: la AEMET prevé rachas de hasta 55 kilómetros por hora el jueves y de 40 el viernes.

El Hierro. Valverde tiene un 95 % el jueves, con el agua concentrada al final del día, y un 85 % el viernes. Es la capital más fresca del archipiélago: 21 grados de máxima y 17 de mínima el jueves, y 20 y 15 el viernes.

Fuerteventura. El frente de lluvias tarda más en llegar. El jueves apenas hay riesgo, un 10 % en Puerto del Rosario, pero el viernes sube al 70 %, con cielo muy nuboso y lluvia escasa. Las rachas pueden alcanzar los 45 kilómetros por hora el jueves.

Lanzarote. Arrecife sigue el mismo guion: un 10 % el jueves y un 55 % el viernes, con lluvia escasa y 23 grados de máxima. El sábado baja al 40 %.

Viento, temperaturas y sin avisos activados

La AEMET advierte de que en Canarias soplará el alisio con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas. Las temperaturas máximas descenderán en los archipiélagos, según su predicción general, y en las islas el descenso se notará más en medianías y zonas altas que en la costa.

Pese a todo, el mapa de avisos meteorológicos de la AEMET no recogía ningún aviso para Canarias ni el jueves ni el viernes a primera hora de la mañana. Es decir, se espera un frente de lluvias persistente, pero de momento sin cantidades que obliguen a activar el amarillo. Conviene revisar la predicción a lo largo del día, porque la agencia actualiza sus datos varias veces y la propia AEMET no descarta lluvias abundantes en el norte.

Hasta cuándo durarán las lluvias en Canarias

Los datos por municipios dibujan un fin de semana todavía húmedo en las islas occidentales y en Gran Canaria. El sábado, La Palma mantiene el 100 %, La Gomera el 90 %, Las Palmas de Gran Canaria el 90 % y Santa Cruz de Tenerife el 70 %. El domingo, la capital grancanaria sigue en el 80 % y Santa Cruz de Tenerife en el 55 %. En Lanzarote y Fuerteventura, en cambio, el frente de lluvias pierde fuerza ya el sábado.

Este cambio de tiempo era el que ya se intuía en la previsión que publicamos sobre el descenso térmico y las lluvias que anunciaba la AEMET. Ahora toca lo práctico: conducir con precaución en las carreteras del norte, donde la calzada mojada y la niebla en medianías son habituales en estos episodios, y consultar la predicción oficial de la AEMET antes de salir hacia el monte.