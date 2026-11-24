La Agencia Estatal de Meteorología prevé que las máximas bajen entre uno y tres grados y las mínimas hasta cuatro, con lluvia en las islas occidentales y Gran Canaria

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LO ESENCIAL El descenso térmico empieza el miércoles 25 de noviembre en todas las capitales canarias. Las máximas bajan de 1 a 3 grados y las mínimas, hasta 4 hacia el fin de semana. Lluvia con probabilidad del 100 % en Tenerife, Gran Canaria, La Palma y La Gomera. La Laguna baja a 13 grados de mínima el viernes y el sábado.

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El tiempo cambiará en Canarias a partir de mañana, miércoles 25 de noviembre. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) marca en su predicción por municipios el primer día de un descenso térmico que se notará en todas las capitales del archipiélago y que llega con lluvia, con una probabilidad del 100 % en buena parte de las islas occidentales y en Gran Canaria.

No es una ola de frío. Las máximas bajan entre uno y tres grados y las mínimas, hasta cuatro hacia el fin de semana. Pero después de unos días con 25 y 26 grados en la costa, el cambio se va a notar, sobre todo en el norte y en las medianías: San Cristóbal de La Laguna se quedará en 13 grados de mínima el viernes y el sábado.

Miércoles 25: la fecha que marca la AEMET

Este martes todavía es un día templado en las islas: 26 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife y en Arrecife, 25 en Las Palmas de Gran Canaria, Puerto del Rosario, Santa Cruz de La Palma y San Sebastián de La Gomera, y 20 en Valverde. Lo más destacado de la jornada es el viento del noreste, con rachas de hasta 70 km/h previstas en San Sebastián de La Gomera.

El miércoles el tiempo cambiará en todo el archipiélago. Según la predicción de la AEMET elaborada este martes a las 9:59, ese día bajan las máximas en las siete capitales insulares y el cielo pasa a nuboso con lluvia en Santa Cruz de Tenerife y a cubierto con lluvia en Las Palmas de Gran Canaria. La probabilidad de precipitación llega al 100 % en las dos capitales de provincia, en Santa Cruz de La Palma y en La Laguna.

El descenso térmico en cifras

El descenso térmico más claro se verá en Tenerife y en La Palma. Santa Cruz de Tenerife pasa de 26 grados hoy a 24 el miércoles y a 23 de jueves a sábado, con una mínima de 18 grados el sábado. Santa Cruz de La Palma baja de 25 a 22 grados de máxima desde el jueves y se queda en 17 de mínima de viernes a domingo.

En Gran Canaria, Las Palmas pasa de los 25 grados de máxima y 21 de mínima de hoy a 23 y 18 el sábado. En las islas orientales la bajada también llega, aunque más suave: Puerto del Rosario se queda en 22 grados el jueves y el viernes y Arrecife en 23 el jueves y el sábado, con mínimas de 17 grados al final del periodo.

Para ponerlo en contexto, los 23 grados que la AEMET prevé en Santa Cruz de Tenerife para el final de la semana están muy cerca de lo habitual en diciembre: según los valores climatológicos 1991-2020 de la AEMET, la máxima media de ese mes en la capital tinerfeña es de 22,1 grados. Es decir, el tiempo cambiará en Canarias para parecerse más al del invierno que al otoño cálido de los últimos días.

El tiempo cambiará en Canarias isla por isla

Tenerife. Santa Cruz de Tenerife pasa de 26/20 grados hoy a 24/19 el miércoles, con lluvia del 100 % el miércoles y el jueves y del 90 % el viernes y el sábado. En La Laguna el cambio es mayor: de 22/15 grados a 19/14 el jueves y 19/13 el viernes, con lluvia del 100 % el miércoles, el jueves y el sábado.

Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria baja a 23/20 grados el miércoles y el jueves y a 23/18 el sábado. Junto a La Palma, es la isla con la lluvia más segura de la semana: 100 % de probabilidad el miércoles, el jueves y el viernes, y 95 % el sábado.

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La Palma. Santa Cruz de La Palma pasa de 25/20 a 23/19 grados el miércoles y a 22/17 el viernes y el sábado. La probabilidad de lluvia es del 100 % de miércoles a sábado y sigue en el 90 % el domingo.

La Gomera. San Sebastián de La Gomera es la capital donde menos bajan las máximas: de 25 a 24 grados. En La Gomera el tiempo cambiará sobre todo por el viento el miércoles, con rachas de hasta 75 km/h. La lluvia llega después: 95 % el viernes y 100 % el sábado.

El Hierro. Valverde pasa de 20/16 grados a 19/15 el miércoles y se mueve entre 19 y 21 grados el resto de la semana. La probabilidad de lluvia es alta de miércoles a sábado, entre el 80 % y el 95 % (el viernes), y el jueves hay rachas de 55 km/h.

Fuerteventura. Puerto del Rosario baja de 25/21 a 24/19 grados el miércoles y a 22 de máxima el jueves y el viernes. La lluvia es menos probable: no pasa del 55 %, el viernes. El miércoles se esperan rachas de 50 km/h.

Lanzarote. Arrecife pasa de 26/21 a 24/19 grados el miércoles y a 23/18 el jueves, con mínimas de 17 grados el domingo y el lunes. La probabilidad de lluvia no pasa del 50 % (viernes) y el jueves hay rachas de hasta 50 km/h.

Lluvia y viento: lo que acompaña al cambio

La lluvia es la otra cara del descenso de las temperaturas, y ahí el tiempo cambiará sobre todo en las islas occidentales y en Gran Canaria, que concentran las probabilidades más altas, mientras que Lanzarote y Fuerteventura quedan casi al margen, con valores que no llegan al 60 % ningún día. Es el mismo reparto que la AEMET ya apuntaba en su predicción de los próximos días isla por isla, con el archipiélago en el borde de la primera gran borrasca del invierno.

El viento será protagonista entre hoy y el jueves. Las rachas más fuertes de la predicción se esperan en San Sebastián de La Gomera, con 70 km/h hoy y 75 km/h el miércoles, seguidas de los 55 km/h de Valverde y los 50 km/h de Arrecife y Puerto del Rosario.

Qué pasa después del fin de semana

A partir del domingo 29 el tiempo cambiará menos: las máximas repuntan un poco en algunas capitales, con 25 grados en Santa Cruz de Tenerife y 24 en Las Palmas de Gran Canaria, pero la lluvia no se va del todo de las islas occidentales: el lunes 30 la AEMET mantiene una probabilidad del 90 % en La Laguna y del 85 % en Santa Cruz de La Palma.

Como en cualquier previsión a varios días, las cifras del fin de semana pueden variar. La predicción por municipios de la AEMET se actualiza a lo largo del día y es la referencia para seguir el descenso térmico en cada isla.