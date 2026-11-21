Mientras los frentes atlánticos dejan lluvias fuertes y avisos naranjas en el norte peninsular, la AEMET mantiene a Canarias estable el fin de semana. Sus pronósticos por municipio cambian a partir del martes, y no igual en todas las islas.

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LO ESENCIAL La AEMET prevé tiempo estable en Canarias el fin de semana, sin avisos hasta el lunes. La probabilidad de lluvia sube el martes 24 y llega al 95-100 % entre el miércoles y el viernes. Las islas occidentales y Gran Canaria, las más expuestas; Lanzarote y Fuerteventura, con lluvia escasa. La cota de nieve baja a 2.400 metros el jueves en las islas occidentales.

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) dibuja para este fin de semana un mapa partido en dos. Mientras una sucesión de frentes atlánticos entra por el noroeste de la Península con lluvias persistentes, nieve en las montañas y avisos naranjas por viento y mar en el Cantábrico, Canarias se queda en el borde: tiempo estable, cielos poco nubosos y algo de calima en altura. Pero los pronósticos por municipio que la AEMET actualizó este sábado por la tarde esconden un giro para la segunda mitad de la semana, y no afecta a todas las islas por igual.

Lo que la AEMET prevé en la Península y por qué Canarias se libra de momento

La predicción general de la AEMET para este sábado describe un tiempo dominado por la circulación atlántica y la entrada de varios frentes por el noroeste. Las lluvias pueden ser persistentes y localmente fuertes en Galicia, el oeste de Castilla y León y el norte de Extremadura, con avisos de hasta 60 litros en 12 horas en zonas de A Coruña, Ourense y Pontevedra, y nieve en las montañas del norte por encima de los 1.700 o 2.000 metros.

El domingo el foco pasa al mar. La AEMET mantiene avisos naranjas en el litoral de Asturias, Cantabria, Bizkaia y Gipuzkoa por viento del oeste de 62 a 74 km/h mar adentro y olas combinadas de hasta 4 metros.

En el Archipiélago el mensaje es otro. La misma predicción habla de tiempo estable en Canarias, con cielos poco nubosos en general, calima ligera en altura, viento flojo del norte que tenderá a arreciar y un descenso de las temperaturas mínimas en Lanzarote y Fuerteventura. No hay ningún aviso activado en las islas ni para el sábado, ni para el domingo, ni para el lunes.

El cambio llega a partir del martes y la AEMET ya lo ha movido

La tranquilidad tiene fecha de caducidad. En los pronósticos por municipio de la AEMET, la probabilidad de precipitación empieza a subir el martes 24 y se dispara entre el miércoles 25 y el viernes 27, con valores del 95 % y el 100 % en las capitales de las islas occidentales y en Las Palmas de Gran Canaria.

Hay un matiz importante respecto a lo que la agencia daba hace apenas un día. Como contamos ayer, la AEMET había subido las cifras del martes en la mitad occidental, con un 80 % en Santa Cruz de La Palma. Con la actualización de este sábado ese martes pierde fuerza: La Palma baja al 65 %, Las Palmas de Gran Canaria pasa del 60 % al 20 %, Valverde del 50 % al 20 % y Arrecife se queda a cero. Lo que ha hecho la agencia es retrasar el grueso del episodio hacia el miércoles y el jueves.

El otro dato que llama la atención es la cota de nieve. En los pronósticos de las islas occidentales, la AEMET la sitúa en 2.800 metros el martes, en 2.700 el miércoles y en 2.400 metros el jueves, por debajo de las cumbres más altas del Archipiélago.

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El pronóstico de la AEMET isla por isla

Tenerife. En Santa Cruz el fin de semana es seco, con máximas de 26 grados y mínimas de 20 a 21. El martes llega el primer cambio: cielo muy nuboso con lluvia escasa y un 55 % de probabilidad. El miércoles sube al 95 % y el jueves y el viernes al 100 %, con viento del nordeste y rachas de hasta 50 km/h. En el norte la película empieza antes: en Los Realejos y La Orotava la AEMET da un 45 % ya el domingo.

Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria tendrá un fin de semana con nubes, sobre todo el domingo, pero sin lluvia, y máximas de 25 grados. El martes se queda en un 20 %, el miércoles salta al 95 % y el jueves y el viernes llega al 100 %, con viento del norte y rachas de 40 a 45 km/h.

Lanzarote. Es la isla que más tiempo se queda al margen. Arrecife sigue a cero hasta el martes, con máximas de 26 y 27 grados y rachas de 40 km/h el domingo. La probabilidad aparece el miércoles con un 55 % y sube al 65 % el jueves y al 75 % el viernes, siempre con lluvia escasa.

Fuerteventura. En Puerto del Rosario el domingo será muy nuboso pero seco. La lluvia entra tarde y floja: 40 % el miércoles, 60 % el jueves y 80 % el viernes, con rachas que pueden rondar los 45 km/h.

La Palma. Es la primera en notarlo. Santa Cruz de La Palma marca un 65 % el martes, un 95 % el miércoles y un 100 % el jueves y el viernes, con las máximas bajando de 26 a 22 grados.

La Gomera. San Sebastián se mantiene a cero hasta el martes. Después, 35 % el miércoles, 75 % el jueves y 95 % el viernes, con viento del norte de hasta 30 km/h y rachas de 50.

El Hierro. Valverde pasa de un 20 % el martes a un 75 % el miércoles, un 85 % el jueves y un 100 % el viernes. Es también la isla con el viento más intenso en el pronóstico: rachas de hasta 55 km/h y máximas que caen a 20 grados.

A cinco o seis días vista los pronósticos todavía pueden cambiar, como ya ha ocurrido de un día para otro. Conviene seguir los avisos de la AEMET y la predicción general, que se actualizan varias veces al día. Y si quieres ver hacia dónde apunta el resto del otoño, la agencia ya ha avanzado que diciembre llega con un patrón anómalo para Canarias.