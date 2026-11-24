La corriente rodea una borrasca junto a Islandia y luego cae hacia la Península y el norte de África, y esa curva deja aire más frío en altura sobre las islas

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LO ESENCIAL El chorro polar circula el jueves a la altura de Islandia, alrededor de una borrasca de unos 970 hPa. Su curva hacia el sur deja una vaguada de aire más frío en altura sobre Marruecos y Canarias. La AEMET prevé lluvia de miércoles a sábado en las islas occidentales y en Gran Canaria. En La Orotava la probabilidad de lluvia es del 100 % cinco días seguidos.

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El chorro polar se ha ido al norte. Esta semana, en pleno Atlántico, la gran corriente de viento que guía las borrascas circula a la altura de Islandia, lejos de Canarias. Con ese mapa, lo lógico sería esperar días tranquilos en las islas. Pero lo que llega es justo lo contrario: la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé lluvia de miércoles a sábado en las islas occidentales y en Gran Canaria, y en La Orotava la probabilidad se queda en el 100 % cinco días seguidos.

La explicación está en la forma que ha tomado el chorro. No solo ha subido de latitud: después de rodear una borrasca profunda junto a Islandia, baja de golpe hacia la Península y el norte de África. Y esa bajada deja aire más frío en altura justo encima del archipiélago.

Dónde está el chorro polar esta semana

El chorro polar es una corriente de viento muy rápida que circula a unos 10 kilómetros de altura y que marca el camino de las borrascas en el Atlántico Norte. Cuando baja de latitud, los frentes llegan con más facilidad hacia el sur; cuando sube, suelen quedarse lejos de Canarias.

Los mapas del Centro Europeo de Predicción a Plazo Medio (ECMWF), en su pasada del martes 24 de noviembre a las 12:00 UTC, dibujan para el jueves 26 un chorro polar con su núcleo muy al norte: rodea una borrasca de unos 970 hectopascales situada junto a Islandia, mientras en el centro del Atlántico se instala un anticiclón de unos 1.030 hectopascales. Desde ahí, la corriente gira hacia el sur, cruza las islas británicas y la Península y llega hasta el norte de África.

Lo que nadie espera: aire frío en altura sobre Canarias

Ese giro del chorro polar es la clave. En los mapas de altura del ECMWF (500 hectopascales, a unos 5,5 kilómetros), las líneas de altura geopotencial se doblan hacia el sur sobre Marruecos y Canarias el jueves: es lo que los meteorólogos llaman una vaguada, una lengua de aire más frío en las capas altas que se estira hasta latitudes bajas.

Con aire más frío arriba y el mar todavía templado abajo, la atmósfera se vuelve más inestable, y a eso se suma el alisio, que empuja la humedad contra el norte de las islas montañosas. La AEMET ya lo apuntaba en su predicción general de este martes: alisio con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas de Canarias, y nubes en el norte de las islas montañosas con alguna precipitación débil y aislada. A partir del miércoles, sus predicciones por municipios suben la probabilidad de lluvia de forma clara.

La lluvia día a día e isla por isla

Estos son los datos de la predicción por municipios de la AEMET elaborada este martes a las 19:09:

Tenerife. Es la isla donde más insiste la lluvia. En La Orotava, la probabilidad es del 100 % de miércoles a domingo. En Santa Cruz de Tenerife llega al 100 % el miércoles y el jueves y se mantiene entre el 70 % y el 85 % hasta el domingo. En La Laguna, 100 % el miércoles y el jueves y 95 % el viernes y el sábado.

Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria tiene un 100 % el miércoles y el jueves, un 95 % el viernes y un 85 % el sábado. El domingo baja al 55 %.

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La Palma. Santa Cruz de La Palma, 100 % de miércoles a viernes y 90 % el sábado y el domingo.

La Gomera. En San Sebastián la lluvia llega más tarde: 10 % el miércoles, 45 % el jueves y 90 % el viernes, el día más probable.

El Hierro. Valverde se mueve entre el 70 % y el 85 % de miércoles a sábado.

Lanzarote y Fuerteventura. Las orientales quedan casi al margen. En Arrecife la probabilidad no pasa del 45 % (jueves) y en Puerto del Rosario, del 50 % (viernes).

Ninguna de estas localidades tiene probabilidad de tormenta en la predicción. Conviene revisar los avisos de la AEMET antes de salir, sobre todo en las cumbres y en las zonas expuestas al viento.

Viento y temperaturas: sin frío, pero con rachas

El chorro polar no trae frío a Canarias esta vez. Las máximas apenas se mueven: Santa Cruz de Tenerife se queda en 24 grados de miércoles a domingo y Las Palmas de Gran Canaria, en 23 hasta el sábado. Donde más se nota es en las medianías del norte de Tenerife: La Orotava baja a 18 grados de máxima el sábado y La Laguna se queda en 13 de mínima el viernes y el sábado.

El viento es lo más destacado de los primeros días. La AEMET prevé rachas de 75 km/h en San Sebastián de La Gomera hoy y el miércoles, de 50 km/h en Puerto del Rosario el miércoles y de 45 km/h en Arrecife, Santa Cruz de Tenerife y Puerto del Rosario el jueves.

Qué puede pasar después

La predicción por semanas que la AEMET publicó el 20 de noviembre en su blog prevé para el conjunto del país temperaturas superiores a las normales también en la semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre, aunque avisa de que la incertidumbre a ese plazo es considerable. Para Canarias, es el mismo patrón cálido que ya describía su predicción mensual y que contamos en diciembre llega a Canarias con un patrón anómalo.

Si quieres entender por qué la posición del chorro polar importa tanto en las islas, lo explicamos en un chorro polar de baja latitud puede llegar en noviembre. Esta semana pasa lo contrario: el chorro está arriba, pero su curva deja la lluvia en Canarias.