Un “chorro polar” de baja latitud puede llegar en noviembre: así afectaría a Canarias

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LO ESENCIAL El chorro polar se acelera a partir del miércoles. Una borrasca de 990 hectopascales pasa por el norte. Un chorro recto aleja los sistemas de Canarias. Noviembre apunta a temperaturas por encima de lo normal. Hay un 40% de probabilidad de trimestre más seco.

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el resto de servicios meteorológicos vigilan un cambio importante en la circulación atmosférica que arranca este miércoles 21. Y el detalle que importa en Canarias es contraintuitivo: el chorro polar no va a bajar de latitud, va a acelerarse. Eso significa menos opciones de lluvia en el archipiélago, no más.

Tras una primera mitad de octubre marcada por una configuración muy ondulada, con bloqueos anticiclónicos y episodios de inestabilidad, la corriente en chorro ganará velocidad sobre el Atlántico norte y favorecerá una circulación más dinámica y recta. Los mapas de viento en altura apuntan al desplazamiento de una profunda borrasca hacia Europa occidental, con una presión mínima que podría rondar los 990 hectopascales el jueves 22, cuando el centro del sistema se sitúe en el entorno de las islas británicas.

Por qué la AEMET vigila esa corriente y qué cambia en Canarias

La corriente en chorro es un río de viento que circula a entre 9 y 16 kilómetros de altura y funciona como la carretera por la que viajan las borrascas atlánticas. Su comportamiento se resume en dos modos.

Cuando está fuerte y recto, circula alto y veloz, y los sistemas viajan directos de oeste a este por latitudes septentrionales. Pasan de largo muy por encima de Canarias. Cuando se ondula y baja de latitud, esos mismos sistemas descienden hasta el entorno del archipiélago y entonces sí llueve.

Lo que la AEMET sí tiene publicado para noviembre

Aquí conviene separar el mecanismo del pronóstico. Lo único oficial que existe para el mes que viene es la predicción estacional, y apunta en una dirección clara: entre un 60% y un 70% de probabilidad de que el trimestre resulte más cálido de lo normal en Canarias, con un 40% de opciones de que además sea más seco, frente a solo un 25% de que llueva por encima de la media.

El archipiélago de Canarias presenta además una tendencia diferenciada respecto al resto del país. Mientras la AEMET señala mayor probabilidad de precipitaciones superiores a lo normal en el norte y el este peninsular y en Baleares, para Canarias esa señal no aparece.

Hay un tercer elemento sobre la mesa que explica por qué noviembre interesa tanto. La NOAA y la Organización Meteorológica Mundial sitúan el pico de intensidad de El Niño entre noviembre de 2026 y enero de 2027. Ese fenómeno no actúa directamente sobre el archipiélago, pero sí de forma indirecta: un episodio muy intenso puede modificar las ondas atmosféricas que ascienden hacia la estratosfera, y esas ondas son las que pueden debilitar el vórtice polar a mitad del invierno.

Y cuando el vórtice se debilita, el chorro se ondula y baja de latitud. Es decir, el escenario contrario al de esta semana. Pero conviene subrayarlo con claridad: ni la AEMET en Canarias ni ningún otro organismo ha publicado una previsión que vincule ese comportamiento con el tiempo canario este invierno. Lo que hay es un mecanismo conocido, no un pronóstico.

Conviene además situar este episodio en el recorrido del mes, porque ayuda a entender el vaivén. Octubre arrancó en Canarias con más de 350 litros por metro cuadrado en 48 horas en el entorno del Cubo de la Galga, en La Palma, siguió con avisos amarillos en varias islas, continuó con dos semanas largas de bloqueo anticiclónico y hasta 29 grados en Santa Cruz de Tenerife, y ha terminado con una dana situada al oeste del archipiélago. Cuatro configuraciones distintas en tres semanas.

La lectura para los próximos días es sencilla: el cambio del miércoles es real y afecta a toda la circulación atlántica, pero su beneficiario en términos de lluvia va a ser el norte de Europa. Para saber si Canarias entra en el reparto habrá que esperar a que el chorro vuelva a ondularse, y eso no tiene fecha publicada.