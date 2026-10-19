La DANA Adam llega a Canarias: se esperan más de sesenta litros en doce horas y tormentas

La dana se coloca al oeste de Canarias mañana y la AEMET señala el día de más inestabilidad

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LO ESENCIAL El martes es el día de mayor inestabilidad. La dana quedará al oeste de La Palma y El Hierro. Ya cayeron más de 20 litros de madrugada. El Hierro está bajo aviso amarillo. Las máximas siguen superando los 25 grados en costas.

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La semana arranca inestable y con lluvias en Canarias y hay un día marcado: el martes. Una depresión aislada en niveles altos, lo que se conoce como dana, se está desplazando por el Atlántico y previsiblemente quedará situada al oeste de La Palma y El Hierro durante esa jornada, cuando se espera el episodio de mayor inestabilidad.

El archipiélago ya ha notado el aviso. Durante la pasada madrugada se registraron acumulados superiores a los 20 litros por metro cuadrado en puntos del norte de La Palma, el nordeste de Tenerife y el norte de Gran Canaria.

Lo que prevé la AEMET para hoy en Canarias

La jornada del lunes transcurre con precipitaciones generalmente débiles e intermitentes, concentradas en las vertientes norte de las islas de mayor relieve. Pero la situación puede complicarse conforme avance el día, sobre todo durante la tarde y la noche.

El Hierro se encuentra bajo aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología ante la posibilidad de chubascos localmente fuertes a últimas horas del día. Tampoco se descarta la aparición de tormentas. El aviso contempla 60 milímetros acumulados en 12 horas, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%, y se mantiene activo durante toda la jornada del martes.

Temperaturas. Sin grandes variaciones, con un ligero descenso en medianías y cumbres. En costas, las máximas superarán los 25 grados en numerosos puntos.

Sin grandes variaciones, con un ligero descenso en medianías y cumbres. En costas, las máximas superarán los en numerosos puntos. Viento. De componente norte, perdiendo intensidad durante la tarde y girando al este en las islas occidentales.

De componente norte, perdiendo intensidad durante la tarde y girando al este en las islas occidentales. Mar. Tranquilo en el sur, con marejadilla. En el resto del litoral, y especialmente en las zonas abiertas al norte, mar de fondo con olas de hasta metro y medio.

Por qué esto no es lo que está pasando en la Península

Conviene marcar la diferencia de Canarias, porque el contraste es enorme. Mientras Canarias se mueve en nivel amarillo, el litoral de Valencia y Alicante ha estado bajo aviso rojo por lluvias torrenciales, con avisos naranjas en Barcelona, Gerona, Tarragona y las Baleares. Allí se han enviado mensajes de emergencia a los móviles y hay víctimas mortales.

La incidencia sobre el archipiélago será menor que la que afecta a la Península. La propia agencia señala que, por el momento, las previsiones no contemplan precipitaciones especialmente destacables de forma generalizada en las islas.

Eso no significa bajar la guardia. Una dana situada al oeste puede generar nubosidad de desarrollo y chubascos intensos de forma muy localizada, concentrados en pocas horas y en zonas concretas. Es un patrón que en Canarias suele afectar más a medianías e interior que a las costas, y que puede dejar acumulados importantes en un barranco mientras a pocos kilómetros apenas llueve.

El sistema atravesará el entorno del archipiélago de Canarias hacia mediados de semana. Después, los modelos apuntan a la posible persistencia de un patrón inestable durante lo que queda de octubre, aunque las previsiones a medio plazo mantienen un grado de incertidumbre considerable.

Los avisos de la AEMET en Canarias se actualizan varias veces al día y pueden ampliarse a otras islas si la evolución lo justifica. Conviene consultar el mapa oficial antes de cualquier desplazamiento, especialmente mañana por la tarde.

Conviene además situar este episodio en el recorrido del mes, porque ayuda a entender por qué el terreno responde ahora de otra manera. Octubre arrancó en Canarias con más de 350 litros por metro cuadrado en 48 horas en el entorno del Cubo de la Galga, en La Palma, siguió con avisos amarillos en varias islas, una dana durante el puente del Pilar y después dos semanas largas de bloqueo anticiclónico, con calima y hasta 29 grados en Santa Cruz de Tenerife.

Ese vaivén tiene consecuencias prácticas: el suelo de las medianías del norte lleva semanas alternando saturación y sequedad, lo que reduce su capacidad de absorción y favorece la escorrentía incluso con cantidades que en otro contexto pasarían desapercibidas. Por eso los 20 litros de esta madrugada no son un dato menor, y por eso la AEMET vigila especialmente las acumulaciones concentradas en pocas horas antes que los totales de la jornada.