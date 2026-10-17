La AEMET avisa de lluvias persistentes en Canarias y una «bajada térmica polar»

Canarias se despierta con lluvia persistente y la AEMET señala dónde no va a parar en todo el día

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LO ESENCIAL Las lluvias serán localmente persistentes en medianías. Por la tarde predominarán los cielos nubosos. Las temperaturas bajan sobre todo en el interior. Hay viento ocasionalmente fuerte en varias vertientes. El mar de fondo alcanza los dos metros.

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Las lluvias según la AEMET llegan este domingo a Canarias y en algunos puntos no van a parar en buena parte del día. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé precipitaciones localmente persistentes en las medianías de las islas occidentales y de Gran Canaria, con un descenso de las temperaturas que se notará sobre todo en el interior.

El patrón del día tiene una clave horaria: por la mañana predominarán los intervalos nubosos con lluvias débiles y ocasionales, pero por la tarde tenderán a imponerse los cielos nubosos y ahí es cuando el agua se vuelve continua en medianías. Lo que ha cambiado respecto a días anteriores es que el anticiclón que bloqueaba la entrada de frentes ha perdido fuerza.

La previsión de la AEMET isla por isla

Tenerife. Intervalos nubosos en el norte y el oeste con lluvias débiles, y poco nuboso en el resto. Por la tarde, cielos nubosos con precipitaciones más probables en medianías del nordeste y el sur, donde podrán ser persistentes. Santa Cruz, entre 21 y 27 grados.

Intervalos nubosos en el norte y el oeste con lluvias débiles, y poco nuboso en el resto. Por la tarde, cielos nubosos con precipitaciones más probables en medianías del nordeste y el sur, donde podrán ser persistentes. Santa Cruz, entre 21 y 27 grados. Gran Canaria. Cielos nubosos en el norte con lluvias que en medianías podrán ser localmente persistentes. Poco nuboso en el resto, con baja probabilidad de lluvia débil en el sur. Las Palmas, entre 22 y 26.

Cielos nubosos en el norte con lluvias que en medianías podrán ser localmente persistentes. Poco nuboso en el resto, con baja probabilidad de lluvia débil en el sur. Las Palmas, entre 22 y 26. La Palma. Nubosidad en el norte y el este, con lluvias más probables en el nordeste. Por la tarde, persistentes en medianías del norte y el suroeste. Santa Cruz de La Palma, entre 20 y 25.

Nubosidad en el norte y el este, con lluvias más probables en el nordeste. Por la tarde, persistentes en medianías del norte y el suroeste. Santa Cruz de La Palma, entre 20 y 25. La Gomera. Intervalos nubosos en el norte por la mañana y cielos nubosos por la tarde, con lluvias que podrán ser persistentes en medianías. San Sebastián, entre 22 y 26.

Intervalos nubosos en el norte por la mañana y cielos nubosos por la tarde, con lluvias que podrán ser persistentes en medianías. San Sebastián, entre 22 y 26. El Hierro. Mismo esquema, con las precipitaciones concentradas en medianías durante la tarde. Valverde registra las temperaturas más bajas del archipiélago: entre 17 y 22 grados.

Mismo esquema, con las precipitaciones concentradas en medianías durante la tarde. Valverde registra las temperaturas más bajas del archipiélago: entre 17 y 22 grados. Lanzarote y Fuerteventura. Intervalos nubosos con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales hasta la tarde. Arrecife, entre 21 y 27. Puerto del Rosario, entre 21 y 26.

El viento es el otro protagonista: moderado del nordeste, pero ocasionalmente fuerte en las vertientes este y noroeste de varias islas y, a primeras horas, en las cumbres. En Gran Canaria sopla con esa intensidad en las vertientes sudeste y oeste.

Lo que conviene saber antes de salir en Canarias

El mar también cambia. La AEMET prevé componente norte o nordeste de fuerza 4 o 5, localmente 6 mar adentro, con marejadilla o marejada aumentando hasta fuerte marejada. El mar de fondo del norte o noroeste alcanza de uno a dos metros. Es el dato a tener en cuenta en las zonas de charcos y piscinas naturales del norte.

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Las temperaturas registran un descenso de ligero a moderado, más acusado en las máximas de las zonas de interior, mientras que en las costas apenas varían. Esa diferencia explica que el cambio se perciba mucho más subiendo a medianías que paseando por el litoral.

La palabra que marca la jornada es persistente. No significa lluvia intensa ni avisos activos de la AEMET: significa agua cayendo de forma continuada durante horas en las mismas zonas. Eso satura el terreno, mantiene la calzada mojada y es lo que hace que las carreteras de medianías requieran precaución aunque no esté lloviendo con fuerza.

El episodio según la AEMET cierra una semana de contrastes en Canarias. El jueves el archipiélago vivía una jornada de calima con hasta 29 grados en Santa Cruz de Tenerife bajo el dominio de un anticiclón de bloqueo. Cuarenta y ocho horas después, llueve en seis islas y las máximas de interior caen.

De cara a los próximos días, el modelo europeo apunta a la posible persistencia de un patrón inestable durante la segunda mitad de octubre, aunque las previsiones a medio plazo mantienen un grado de incertidumbre considerable. La AEMET actualiza sus avisos varias veces al día, así que conviene consultar el mapa oficial antes de cualquier plan al aire libre.