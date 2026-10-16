Canarias pierde el escudo que le quitaba la lluvia y la AEMET marca esta fecha para el cambio

Se mueve la pieza que decidía si llovía en Canarias y la AEMET ya tiene fecha

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

LO ESENCIAL El domingo será el día más inestable del fin de semana. Las lluvias empiezan el sábado por la tarde en el norte. Las temperaturas bajan de forma generalizada. Las Palmas pasa de 26 grados hoy a 23 el domingo. En el norte las lluvias pueden ser localmente persistentes.

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

Durante casi dos semanas, un potente anticiclón seguido por la AEMET ha funcionado como un escudo sobre Canarias, desviando los frentes atlánticos hacia el norte y dejando al archipiélago con calima, estabilidad y temperaturas por encima de lo normal. Ese escudo se está retirando. Y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya ha puesto fecha a lo que viene detrás: el domingo 18 será el día más inestable del fin de semana.

El mecanismo es el de siempre en estas latitudes. El anticiclón de las Azores es la pieza que gobierna el tiempo canario: cuando se refuerza y se coloca al norte, empuja la corriente en chorro hacia arriba y las borrascas pasan de largo. Cuando pierde fuerza o se desplaza, esa carretera baja de latitud y los sistemas encuentran el camino hacia las islas.

Lo que prevé la AEMET para el sábado

La jornada arranca con un aumento de la nubosidad en las vertientes septentrionales de las islas. Serán cielos nubosos en el norte, con posibilidad de lluvias débiles que llegarían sobre todo por la tarde, y un descenso generalizado de las temperaturas que empieza a notarse ya.

Tenerife. Intervalos nubosos y posibilidad de lluvias débiles por la tarde. Santa Cruz, en torno a 22 y 27 grados.

Intervalos nubosos y posibilidad de lluvias débiles por la tarde. Santa Cruz, en torno a 22 y 27 grados. La Palma. Las precipitaciones podrían llegar igualmente durante la tarde, con el norte y el este como zonas más expuestas.

Las precipitaciones podrían llegar igualmente durante la tarde, con el norte y el este como zonas más expuestas. Gran Canaria. Intervalos nubosos en el norte a primeras y últimas horas. Las Palmas, en torno a 22 y 24 grados.

Intervalos nubosos en el norte a primeras y últimas horas. Las Palmas, en torno a 22 y 24 grados. La Gomera. San Sebastián se mueve entre los 23 y los 27 grados.

San Sebastián se mueve entre los 23 y los 27 grados. El Hierro. Valverde registra las temperaturas más bajas del archipiélago, entre 18 y 22 grados.

Valverde registra las temperaturas más bajas del archipiélago, entre 18 y 22 grados. Lanzarote y Fuerteventura. Intervalos nubosos por la mañana y al atardecer, con baja probabilidad de lluvia.

El viento soplará de componente nordeste, con alisios moderados. Y la calima ligera que ha dominado estos días en medianías y cumbres irá remitiendo desde el mediodía.

El domingo, la jornada clave en Canarias

Es el día con mayor probabilidad de precipitaciones en numerosas localidades del archipiélago. Las lluvias podrían ser moderadas y afectar también a Lanzarote y Fuerteventura, que estos días se habían mantenido al margen.

El descenso térmico acompaña según la AEMET. En Las Palmas de Gran Canaria, los termómetros pasan de los 26 grados de este viernes a unos 23 el domingo, con una probabilidad de precipitación que llega al 60% y una presión atmosférica que cae de 1.020 a 1.017 hectopascales. Esa caída de presión es, literalmente, el anticiclón marchándose.

Para el lunes la previsión mantiene intervalos nubosos con lluvias débiles en el norte y el este durante la mañana, y por la tarde amplios claros en las costas mientras el interior tiende a nuboso con lluvias ocasionales tipo goterón. Las temperaturas seguirán en ligero descenso, más acusado en las máximas.

Conviene poner el fin de semana en contexto según la AEMET. Octubre lleva en Canarias un recorrido de todo: arrancó con más de 350 litros por metro cuadrado en 48 horas en el entorno del Cubo de la Galga, en La Palma, siguió con avisos amarillos en cuatro islas, una dana durante el puente del Pilar y, después, dos semanas de bloqueo anticiclónico con calima y hasta 29 grados.

Y el mes no ha terminado. El modelo europeo apunta a la posible persistencia de un patrón inestable durante la segunda mitad de octubre, aunque las previsiones a medio plazo mantienen un grado de incertidumbre considerable. La AEMET actualiza sus avisos varias veces al día, así que conviene consultar el mapa oficial antes de cualquier plan al aire libre el domingo.