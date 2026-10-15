Última jornada de calima: a partir de mañana todo cambia en Canarias según la AEMET

La calima se va mañana de Canarias y la AEMET ya mira lo que viene detrás

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LO ESENCIAL Las mínimas bajan a partir de este viernes. Las lluvias serán más frecuentes a primeras y últimas horas. El norte de las islas montañosas, el más afectado. La calima ha dejado hasta 29 grados en Tenerife. El modelo europeo apunta a una dana a final de mes.

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La calima que ha marcado este jueves en Canarias según la AEMET, con hasta 29 grados en Santa Cruz de Tenerife, tiene los días contados. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este viernes cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, lluvias de débiles a moderadas y un descenso de las temperaturas mínimas. Y detrás de eso, el modelo europeo ya dibuja algo más.

El polvo en suspensión había afectado primero a la provincia oriental y se extendió durante la tarde a medianías y cumbres de las islas occidentales, con un ascenso generalizado de las temperaturas especialmente notable en las medianías orientadas al norte. Ese patrón se rompe mañana.

Lo que prevé la AEMET para este viernes

El cambio principal llega por el norte. Se esperan cielos nubosos en las vertientes septentrionales de las islas de mayor relieve, con lluvias de débiles a moderadas que serán más frecuentes a primeras y últimas horas del día. Es el horario que conviene tener en cuenta para cualquier desplazamiento por medianías.

Tenerife. Cielos nubosos en el norte con lluvias de débiles a moderadas, más frecuentes a primeras y últimas horas del día. En el resto, nubosidad de evolución por la tarde con posibilidad de algún chubasco ocasional en el interior y la vertiente sur. Santa Cruz, entre XX y XX grados.

Cielos nubosos en el norte con lluvias de débiles a moderadas, más frecuentes a primeras y últimas horas del día. En el resto, nubosidad de evolución por la tarde con posibilidad de algún chubasco ocasional en el interior y la vertiente sur. Santa Cruz, entre XX y XX grados. La Palma. Predominio de cielos nubosos en el norte y el este, con las precipitaciones más persistentes del archipiélago en medianías. Santa Cruz de La Palma, entre XX y XX.

Predominio de cielos nubosos en el norte y el este, con las precipitaciones más persistentes del archipiélago en medianías. Santa Cruz de La Palma, entre XX y XX. Gran Canaria. Nuboso en el norte con lluvias débiles y ocasionales a primera hora. En el sur, intervalos que tienden a cubrirse a partir del mediodía, con probabilidad de algún chubasco en zonas de interior. Las Palmas, entre XX y XX.

Nuboso en el norte con lluvias débiles y ocasionales a primera hora. En el sur, intervalos que tienden a cubrirse a partir del mediodía, con probabilidad de algún chubasco en zonas de interior. Las Palmas, entre XX y XX. La Gomera. Cielos nubosos en la vertiente norte con lluvias débiles, localmente moderadas en medianías. Claros en el sur. San Sebastián, entre XX y XX.

Cielos nubosos en la vertiente norte con lluvias débiles, localmente moderadas en medianías. Claros en el sur. San Sebastián, entre XX y XX. El Hierro. Intervalos nubosos con lluvias débiles y ocasionales en el norte y el interior, más probables a primeras horas. Valverde registra las temperaturas más bajas del archipiélago.

Intervalos nubosos con lluvias débiles y ocasionales en el norte y el interior, más probables a primeras horas. Valverde registra las temperaturas más bajas del archipiélago. Lanzarote. Intervalos nubosos con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, que podrán ser localmente moderadas en el sureste por la tarde. Arrecife, entre XX y XX.

Intervalos nubosos con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, que podrán ser localmente moderadas en el sureste por la tarde. Arrecife, entre XX y XX. Fuerteventura. Mismo esquema que Lanzarote, con las precipitaciones concentradas en el sureste durante la tarde. Puerto del Rosario, entre XX y XX.

En el resto de zonas según la AEMET predominará la nubosidad de evolución durante la tarde, con probabilidad de algún chubasco ocasional sobre todo en el interior y en las vertientes sur. En Lanzarote y Fuerteventura habrá intervalos nubosos con posibilidad de lluvias débiles y ocasionales, localmente moderadas en el sureste por la tarde.

Es el patrón habitual del otoño canario: el alisio pierde constancia, entra humedad por el nordeste y las medianías del norte concentran las precipitaciones mientras el sur mantiene los claros. La diferencia entre dos puntos de la misma isla puede ser considerable en un mismo día.

La dana que el modelo europeo sitúa a final de mes según la AEMET

Aquí está el dato que va más allá de mañana. Junto a la previsión de la AEMET, el modelo europeo apunta a un final de octubre con lluvias en Canarias y la posible llegada de una dana, una depresión aislada en niveles altos.

Conviene precisar qué significa eso y qué no. Una dana es una bolsa de aire frío que se desprende de la circulación general de la atmósfera y queda girando sobre sí misma. Puede generar precipitaciones muy intensas y localizadas, pero su trayectoria es difícil de prever con antelación y no siempre acaba afectando al archipiélago. Que aparezca en los modelos a dos semanas vista no es un pronóstico: es un escenario que hay que vigilar.

El mes ha sido movido de principio a fin. Arrancó con un episodio que dejó más de 350 litros según la AEMET por metro cuadrado en 48 horas en el entorno del Cubo de la Galga, en La Palma, según los registros de Apalmet. Siguió con avisos amarillos en Tenerife, Gran Canaria y El Hierro por acumulados de más de veinte litros en una hora, otro en Lanzarote por chubascos fuertes, el paso de una dana durante el puente del Pilar y un bloqueo anticiclónico que trajo la calima de estos días.

Y todo esto conviviendo con una predicción estacional de la AEMET que otorga entre un 60% y un 70% de probabilidad a que el trimestre resulte más cálido de lo normal en el archipiélago, con un 40% de opciones de que además sea más seco. Octubre está empeñado en llevarle la contraria.

Como siempre, los avisos de la AEMET se actualizan varias veces al día y pueden activarse con poca antelación. Conviene consultar el mapa oficial antes de cualquier desplazamiento por medianías mañana a primera hora.