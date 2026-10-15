Qué probabilidad hay de que nieve en Canarias estas Navidades según los modelos meteorológicos

Hubo un invierno en Canarias, hace poco, en que no nevó ni un solo día en 108 años de registros

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La imagen del Teide nevado es una de las postales de Canarias y mucha gente la da por garantizada cada Navidad. Los datos dicen otra cosa. El pico más alto de España registra de media entre 10 y 15 días de nieve al año, pero hubo un invierno reciente en el que no cayó ni un solo copo. Y fue el primero en 108 años de registros.

Ocurrió en el invierno de 2023-2024. El delegado de la AEMET en Canarias, David Suárez, lo confirmó en marzo de aquel año: por primera vez en más de un siglo, el Teide no había registrado ninguna nevada. Fue además el invierno más cálido desde que hay datos en el archipiélago, con una temperatura media de 17,7 grados, 2,5 por encima de lo normal, y con diciembre seco y enero y febrero muy secos pero este año el Vértice Polar se ha fracturado y eso cambiará el panorama en Canarias.

Cuándo nieva realmente en Canarias

La temporada va de noviembre a marzo, y diciembre suele ser uno de los meses con más opciones según los datos recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Pero el patrón es irregular por definición: no todos los años dejan acumulaciones destacables y la primera nevada puede retrasarse semanas.

En diciembre de 2024, por ejemplo, la nieve llegó el día 22, justo antes de Navidad, tras el paso de una dana y una bajada intensa de las temperaturas. Dejó Las Cañadas cubiertas, obligó al Cabildo de Tenerife a cortar todas las carreteras de acceso al parque nacional por acumulación de nieve y placas de hielo, y afectó también a zonas altas de La Palma y Gran Canaria. En noviembre de aquel año no había nevado.

Hay un detalle que explica por qué esto importa más allá de la foto. Como recuerdan en la isla cada vez que cae una nevada, la nieve rellena los acuíferos y repone las reservas de agua. En un archipiélago que depende de la desalación, un invierno sin nieve es bastante más que una Navidad sin postal.

Qué se puede decir de estas Navidades en Canarias

Aquí toca ser honesto: no se puede predecir todavía. Las previsiones meteorológicas fiables no llegan más allá de una semana vista, y para saber si nevará en Nochebuena habrá que esperar a mediados de diciembre.

Lo que sí hay son indicios de contexto, y no apuntan precisamente al frío. La predicción estacional de la AEMET otorga entre un 60% y un 70% de probabilidad a que este trimestre sea más cálido de lo normal en Canarias, con un 40% de opciones de que además resulte más seco, frente a solo un 25% de que llueva por encima de la media. Y octubre está discurriendo bajo el dominio de un bloqueo anticiclónico.

Hay además un factor que los meteorólogos siguen de cerca: el estado del vórtice polar. Cuando se mantiene fuerte, las borrascas atlánticas circulan altas y pasan de largo por el norte. Cuando se debilita, la corriente en chorro se ondula y los sistemas bajan de latitud. Esa es la configuración que puede traer precipitación a las cumbres canarias, y suele darse en enero, no en diciembre.

El contraste navideño del archipiélago seguirá siendo el de siempre, nieve aparte. El 25 de diciembre se puede desayunar a 22 grados en una terraza del sur de Tenerife y ver, a sesenta kilómetros, la cumbre blanca. En la costa sur la máxima media de diciembre ronda los 22,8 grados; en la cumbre, los 8,8.

Así que la respuesta corta es esta: la nieve en Canarias por Navidad no es rara, pero tampoco está garantizada. Depende de que entre un frente en el momento justo. Y eso, a dos meses vista, no lo sabe nadie.