El kit de emergencia que Protección Civil en Canarias recomienda tener en casa «Por si acaso»

Hay una mochila que Protección Civil pide tener lista en Canarias y casi nadie la tiene

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LO ESENCIAL El kit debe garantizar entre 24 y 72 horas de autonomía. Se calcula 1,5 litros de agua por persona y día. Debe caber en una mochila que se coja en segundos. Hay que revisarlo periódicamente y actualizarlo. Las mascotas necesitan su propio kit.

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El próximo jueves 22 de octubre, los móviles de Canarias van a sonar tres veces con una alerta de Protección Civil. Es un simulacro de riesgo volcánico y nadie tendrá que hacer nada. Pero sirve para recordar algo que las autoridades llevan años pidiendo y que casi nadie tiene hecho: una mochila de emergencia lista para cogerla en segundos.

La recomendación del Servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno de Canarias es concreta: un kit capaz de garantizar la autonomía de la familia durante un mínimo de 24 a 72 horas sin ningún apoyo externo. La Unión Europea maneja el mismo criterio de tres días, y no porque las emergencias suelan durar tanto, sino para anticiparse a demoras en la recuperación de la luz, el agua o las comunicaciones en Canarias.

Lo que debe llevar el kit en Canarias

Agua. El cálculo que maneja Protección Civil es de 1,5 litros por persona y día . Para una familia de cuatro y tres días, son 18 litros. Esa cuenta sorprende a casi todo el mundo.

El cálculo que maneja Protección Civil es de . Para una familia de cuatro y tres días, son 18 litros. Esa cuenta sorprende a casi todo el mundo. Alimentos listos para consumir. Sin necesidad de cocinarlos: conservas, barritas, frutos secos. Y un abrelatas manual, que es el olvido más repetido.

Sin necesidad de cocinarlos: conservas, barritas, frutos secos. Y un abrelatas manual, que es el olvido más repetido. Radio de pilas o de manivela. Cuando cae la red eléctrica y la cobertura, es lo único que sigue funcionando.

Cuando cae la red eléctrica y la cobertura, es lo único que sigue funcionando. Linterna y pilas de repuesto. No el móvil: la linterna.

No el móvil: la linterna. Botiquín y medicación personal. Especialmente los tratamientos crónicos, que no se pueden improvisar.

Especialmente los tratamientos crónicos, que no se pueden improvisar. Documentación. Copia del DNI o pasaporte en una bolsa impermeable.

Copia del DNI o pasaporte en una bolsa impermeable. Dinero en efectivo. Sin luz no hay datáfonos ni cajeros.

Sin luz no hay datáfonos ni cajeros. Cargador y batería externa. Cargada, no vacía en el fondo de un cajón.

Cargada, no vacía en el fondo de un cajón. Ropa de abrigo y calzado cerrado. Una evacuación de madrugada no avisa de la temperatura.

Hay un apartado que suele olvidarse y que Protección Civil incluye expresamente: los elementos para personas con necesidades especiales, como pañales, muletas o andadores. Y otro para las mascotas, con su documentación, comida, agua, transportín, correa y bozal.

El kit debe guardarse en una mochila o caja resistente, fácil de transportar y siempre a mano, de manera que pueda cogerse en segundos si las autoridades ordenan abandonar la vivienda. Esperar al último momento para prepararlo es exactamente lo que no funciona. Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

Por qué esto tiene sentido especialmente en Canarias

El archipiélago reúne una combinación de circunstancias poco habitual. Es la única región volcánicamente activa de España, con una probabilidad de erupción del 77,69% a cincuenta años según la nueva directriz publicada este mes en el BOE. Tiene temporada de incendios, riesgo de inundación en barrancos y casi 80.000 personas viviendo en zonas expuestas a inundación marina.

Y hay un factor estructural: la insularidad. Cada isla tiene su propia red eléctrica, sin conexión con un sistema peninsular que amortigüe un fallo. Lo mismo ocurre con el abastecimiento, que depende de la desalación y del transporte marítimo. Los desafíos logísticos de Canarias no son los de una comunidad continental.

Las autoridades insisten además en que el kit no sirve de nada si se prepara y se olvida. Hay que revisarlo periódicamente: caducan los alimentos, se agotan las pilas, se quedan obsoletos los medicamentos y las baterías se descargan solas.

Conviene también dejar claro lo que esto no es. Protección Civil ha subrayado en sus comparecencias que la recomendación no responde a una amenaza inmediata, sino a una estrategia preventiva que debería formar parte de la cultura ciudadana, igual que ocurre desde hace décadas en los países nórdicos.

Dicho de otro modo: el jueves no va a pasar nada. Pero si algún día pasa algo en Canarias, la diferencia entre tener esa mochila preparada y no tenerla se mide en los minutos que tardes en salir de casa.