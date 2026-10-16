El día 22 sonará una alarma en todos los móviles de Canarias por VOLCANEX: esto es lo que pasa

Tu móvil va a sonar tres veces el 22 de octubre en Canarias aunque lo tengas en silencio

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LO ESENCIAL Los mensajes llegarán el jueves 22 de octubre. Sonarán entre las nueve y las dos de la tarde. El móvil pitará aunque esté en modo silencio. Todos los avisos llevarán la palabra PRUEBA. No hay que hacer absolutamente nada.

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El próximo jueves 22 de octubre, los móviles de Canarias van a sonar. Tres veces. Con una alarma aguda y vibración, y lo harán aunque el teléfono esté en modo silencio. No es un fallo ni una emergencia: es el simulacro VOLCANEX Tenerife 2026, organizado por el Cabildo insular.

Los avisos llegarán a través del sistema ES-Alert de Protección Civil entre las 9.00 y las 14.00 horas, gestionados por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias. Todos incluirán la palabra PRUEBA para evitar confusiones, pero simularán un escenario real: el paso a semáforo volcánico naranja según el Pevolca.

Los tres mensajes y a quién llegan en Canarias

Primer aviso. Se enviará a toda la isla de Tenerife, aunque también podría llegar a zonas de Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y a los canales marítimos interinsulares.

Se enviará a toda la isla de Tenerife, aunque también podría llegar a zonas de Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y a los canales marítimos interinsulares. Segundo aviso. El más localizado. Simulará la evacuación preventiva de las áreas de Chirche y Aripe , en los municipios de Guía de Isora y Santiago del Teide.

El más localizado. Simulará la evacuación preventiva de las áreas de , en los municipios de Guía de Isora y Santiago del Teide. Tercer aviso. Comunicará la finalización del ejercicio.

Si el mensaje llega a un teléfono situado fuera de las zonas objetivo, no hay motivo de alarma: el sistema puede desbordar su área de cobertura y eso no significa que esa persona esté afectada por el simulacro.

Las autoridades insisten en un punto: estos avisos no implican riesgo real ni requieren ninguna acción por parte de la ciudadanía. No hay que evacuar, ni salir de casa, ni llamar a nadie.

Qué hacer cuando suene en tu móvil

Lo primero, saber si vas a recibirlo. Los teléfonos compatibles con ES-Alert son los que tienen Android 11 o superior e iOS 15.6 o superior. Reciben las alertas automáticamente salvo que el usuario haya desactivado la función manualmente.

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Cuando llegue, el dispositivo emitirá un sonido agudo y vibrará aunque esté silenciado. Para cerrarlo basta con pulsar Aceptar. Eso es todo.

Hay dos recomendaciones concretas de la Dirección General de Emergencias que conviene tener en cuenta:

Si vas conduciendo , evita detenerte bruscamente. Busca un lugar seguro para leer el mensaje. El riesgo real de estos simulacros no es el volcán simulado, es el frenazo inesperado.

, evita detenerte bruscamente. Busca un lugar seguro para leer el mensaje. El riesgo real de estos simulacros no es el volcán simulado, es el frenazo inesperado. Si convives con personas mayores o con dificultades para manejar el móvil, explícales antes qué va a pasar. Un pitido inesperado a las nueve de la mañana puede dar un susto innecesario.

El CECOES 112 estará disponible para consultas, pero las autoridades piden que no se utilice durante el ejercicio salvo en casos de emergencia real. Saturar la línea ese día es precisamente lo que el simulacro trata de evitar que ocurra cuando haga falta de verdad.

Conviene recordar sobre todo en Canarias con el risgo volcánico qué significa el escenario que se va a simular. El semáforo naranja es el escalón previo a la emergencia dentro del Pevolca, el plan de riesgo volcánico de Canarias. En rojo, que es el nivel que se activa cuando se confirma una erupción con riesgo para la población, la evacuación pasa a ser obligatoria. En naranja todavía no.

La elección de las zonas de Canarias tampoco es casual. Guía de Isora y Santiago del Teide figuran entre los municipios con mayor exposición al riesgo volcánico de Tenerife, en el flanco noroeste de la isla, donde históricamente se ha concentrado la actividad eruptiva. Es exactamente donde un plan de emergencia tiene que estar probado.

No es el primer simulacro de este tipo en el archipiélago, pero sí uno de los de mayor alcance. Y su utilidad real es sencilla: que el día que suene de verdad, nadie en Canarias se quede mirando la pantalla sin saber qué está pasando.