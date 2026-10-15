Lo que ha subido la vivienda nueva en Canarias en diez años: la cifra que causa indignación en redes

Hay 293.000 personas en Canarias que no llegan a pagar el alquiler o la hipoteca

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LO ESENCIAL La vivienda nueva ha duplicado su precio desde 2015. Hay 293.000 personas con retrasos en alquiler o hipoteca. El 45,4% de los inquilinos está en riesgo de pobreza. Entre los propietarios la cifra baja al 27,2%. En los hogares pobres la vivienda se lleva el 26,4% de los ingresos.

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Hay una cifra en el último informe sobre la pobreza en Canarias que explica buena parte de lo demás: el precio de compraventa de la vivienda ha subido un 74,5% entre 2015 y 2025. Y en el caso de la vivienda nueva no ha subido: se ha duplicado, con un alza del 101,7%.

El dato procede del informe El estado de la pobreza. Canarias 2026, elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social y entregado este jueves a la presidenta del Parlamento autonómico. Y su conclusión sobre el archipiélago es contundente: el acceso y el mantenimiento de una vivienda se han convertido en uno de los principales factores de empobrecimiento.

Lo que la vivienda está haciendo en Canarias

La diferencia según el régimen de tenencia es brutal. El 45,4% de quienes viven de alquiler a precio de mercado está en riesgo de pobreza o exclusión social, casi la mitad. Entre quienes residen en una vivienda en propiedad, la cifra baja al 27,2% constrastado con datos de la Seguridad Social.

MERCADOS · ÚLTIMO MES MERCADOS IBEX 35 19.178 pts −1,93%

Dicho de otro modo: en Canarias, alquilar casi duplica la probabilidad de acabar en situación de vulnerabilidad. Y eso en un archipiélago donde cada vez menos gente puede comprar.

Hay un dato más que mide el esfuerzo real de los hogares. Entre las personas que están en situación de pobreza, el gasto destinado a la vivienda absorbe de media el 26,4% de sus ingresos, prácticamente el doble que entre el conjunto de la población canaria, donde se queda en el 13,5%. Ese dinero sale de alguna parte: de la alimentación, del transporte o de cualquier otra necesidad básica.

MATERIAS PRIMAS Y DIVISAS · ÚLTIMO MES Oro −3,72% 4.172 $/oz Plata −9,58% 57,18 $/oz Petróleo Brent −2,69% 105,82 $/bbl EUR / USD −2,85% 1,1220 EUR / GBP −1,22% 0,8450

Por qué la pobreza ha dejado de bajar en Canarias

El informe constata un estancamiento después de cuatro años de descensos. La tasa AROPE se sitúa en el 31,2% de la población, en torno a 704.000 personas, lo que deja al archipiélago 5,5 puntos por encima de la media nacional y como cuarta comunidad con la tasa más alta, solo por detrás de Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia.

Canarias ha reducido esa tasa en 7,2 puntos desde 2015, cuando se situaba en el 38,4%. Pero según los cálculos del propio informe, en 2025 debería haber sido 5,6 puntos inferior para mantener la trayectoria hacia el objetivo de reducirla a la mitad al final de la década.

El vicepresidente de EAPN, Fernando Rodríguez, lo resumió con una palabra poco habitual en una presentación institucional: se han quedado «chafados» con los resultados, porque confiaban en un descenso de al menos el 2%. Y se preguntó cómo es posible que dentro de un mismo país exista una brecha tan marcada entre el norte y el sur, hasta el punto de que Canarias duplique a algunas comunidades.

El resto de cifras completa el cuadro. Más de medio millón de personas viven bajo el umbral de pobreza y la pobreza severa alcanza al 8% de la población, unas 181.000 personas con ingresos inferiores a 679 euros mensuales por unidad de consumo. La renta del 10% más rico multiplica por 8,6 la del 10% más pobre, una brecha que mejora 1,6 puntos respecto al año anterior pero que sigue siendo estructural.

Y hay un último dato que el informe subraya: la pobreza infantil ha crecido y afecta ya a más de cuatro de cada diez menores en Canarias.