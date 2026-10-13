Aué hacer en cada color del semáforo volcánico en Canarias y cuándo hay que evacuar

Hay un color del semáforo en Canarias que obliga a preparar la mochila antes de que pase nada

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LO ESENCIAL El semáforo volcánico de Canarias tiene cuatro colores. En verde no hay que tomar medidas de protección. En amarillo conviene preparar una mochila de evacuación. En rojo la evacuación pasa a ser obligatoria. La activación corresponde a la administración, no al comité científico.

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Hay un momento, antes de que ocurra absolutamente nada, en el que las autoridades de Canarias recomiendan preparar una bolsa con lo imprescindible. No es cuando hay una erupción: es dos niveles antes. Ese momento se llama semáforo amarillo y forma parte de un sistema de alerta que pocos conocen pese a que lleva años funcionando en el archipiélago.

El sistema se llama semáforo volcánico y está vinculado al Pevolca, el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico aprobado en julio de 2018. Tiene cuatro colores y, un detalle importante, su activación corresponde a la administración competente, no al comité científico, aunque siempre se basa en criterios técnicos.

Los cuatro colores del semáforo volcánico en Canarias

Verde. Prealerta. La condición de riesgo es tan baja que no requiere tomar medidas de protección. Se siguen las actividades con normalidad. Si el Pevolca no está activado, el semáforo está en verde.

La condición de riesgo es tan baja que no requiere tomar medidas de protección. Se siguen las actividades con normalidad. Si el Pevolca no está activado, el semáforo está en verde. Amarillo. Alerta. Los indicadores científicos apuntan a un posible escenario eruptivo a medio plazo. Se refuerza la información a la población y se intensifican la vigilancia y la monitorización. Aquí es donde se recomienda tener previsto un plan de evacuación personal.

Los indicadores científicos apuntan a un posible escenario eruptivo a medio plazo. Se refuerza la información a la población y se intensifican la vigilancia y la monitorización. Aquí es donde se recomienda tener previsto un plan de evacuación personal. Naranja. El escalón intermedio hacia la emergencia, con las medidas preventivas elevadas.

El escalón intermedio hacia la emergencia, con las medidas preventivas elevadas. Rojo. Emergencia. Se activa cuando se confirma la erupción y esta supone riesgo para la población o para infraestructuras fundamentales. En esta situación se procede a la evacuación obligatoria.

En semáforo amarillo en Canarias se recomienda conocer la red de comunicaciones del entorno en el que se reside para una posible evacuación y tener localizada alguna vivienda de familiares fuera de las zonas de riesgo.

Qué hacer en Canarias en cada situación

Si notas un terremoto. Antes de una erupción se produce un aumento gradual de la actividad sísmica, que puede prolongarse durante mucho tiempo y llegar a ser percibida por la población. La indicación oficial es mantener la calma. Si estás dentro de una vivienda, protégete bajo el marco de una puerta o de un mueble sólido como una mesa, lejos de las ventanas. No uses el ascensor. Y si tienes que abandonar la casa, desconecta agua, luz y gas.

La mochila. Las autoridades recomiendan planificar una pequeña bolsa de viaje por si se determina la evacuación, con teléfono móvil y cargador, medicamentos personales y la documentación importante. Prepararla en amarillo evita improvisar en rojo.

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Si cae ceniza. La recomendación es no permanecer en áreas descubiertas y evitar hacer ejercicio al aire libre.

En rojo. Hay que seguir las indicaciones de las autoridades para la evacuación de las zonas de riesgo. No es una sugerencia: es obligatoria.

Hay un detalle que mucha gente desconoce y que la experiencia de La Palma dejó claro: cuando termina una erupción, el semáforo no vuelve a verde. Se mantiene en amarillo porque subsisten riesgos derivados de las emanaciones de dióxido de carbono, de la inestabilidad del terreno afectado por las coladas y de las elevadas temperaturas, todos ellos inherentes a la dinámica posteruptiva.

El comité científico del Pevolca lo integran representantes del Instituto Geográfico Nacional, el CSIC, el Instituto Volcanológico de Canarias, el Instituto Geológico y Minero de España y otros organismos. Son ellos quienes emiten las recomendaciones técnicas sobre las que la dirección del plan toma las decisiones.

El precedente de 2021 demuestra que el sistema funciona. En La Palma, el semáforo pasó de verde a amarillo para cuatro municipios días antes de la erupción, y el día que esta comenzó se activó el rojo. Los planes de evacuación del Pevolca en Canarias evitaron daños personales pese a que la lava arrasó más de 1.600 viviendas.

Conviene cerrar con lo obvio pero necesario en Canarias: en este momento no hay ninguna situación de alerta activa por riesgo volcánico en Canarias. Esta información es la que conviene conocer antes de necesitarla, no después.