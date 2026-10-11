El IGN en Canarias llama «repique de tambor» a lo que se registra bajo el Teide

El IGN lo llama "repique de tambor" y lleva sonando bajo Canarias desde 1980

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LO ESENCIAL El IGN habla literalmente de repique de tambor. Son cientos de eventos a intervalos casi regulares. Un episodio pasó de 755 terremotos contabilizados a más de 1.400. Otro dejó 500 temblores en poco más de tres horas. Todos por debajo de magnitud 0,8 y ninguno sentido.

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Hay una expresión que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) utiliza para describir lo que registran sus sismógrafos bajo el Teide y que no aparece en ningún otro informe de Canarias: repique de tambor. No es una metáfora periodística. Es la descripción técnica de centenares de eventos de pequeña y similar magnitud que se suceden a intervalos casi regulares de tiempo, uno tras otro, como una percusión.

Ese patrón se repite siempre en el mismo sitio. El análisis conjunto de las series lo sitúa en la zona oeste de Las Cañadas del Teide, entre siete y ocho kilómetros de profundidad, al suroeste de Pico Viejo. Y el primer episodio comparable que figura en los registros del organismo es de noviembre de 1980.

Las cifras que deja cada episodio en Canarias

500 terremotos en tres horas. Entre las 04.00 y las 07.20 horas de una sola madrugada, el IGN detectó al menos medio millar de eventos. Fue el episodio en el que el organismo empleó la expresión del repique de tambor.

Entre las 04.00 y las 07.20 horas de una sola madrugada, el IGN detectó al menos medio millar de eventos. Fue el episodio en el que el organismo empleó la expresión del repique de tambor. De 755 a más de 1.400. Un enjambre registrado entre las seis de la tarde y las ocho de la mañana siguiente se contabilizó inicialmente en 755 eventos. La revisión posterior de los datos casi dobló la cifra hasta superar los 1.400.

Un enjambre registrado entre las seis de la tarde y las ocho de la mañana siguiente se contabilizó inicialmente en 755 eventos. La revisión posterior de los datos casi dobló la cifra hasta superar los 1.400. 950 en una noche. Otro episodio comenzó a las once de la noche y se prolongó hasta primeras horas de la madrugada, con cerca de un millar de temblores.

Esa diferencia entre lo contabilizado y lo real tiene explicación en Canarias. Muchos de esos eventos presentan señales muy débiles que dificultan su identificación en los registros, y los de menor magnitud los detecta el sistema automático pero no quedan localizados con calidad suficiente para entrar en el catálogo oficial. Dicho de otro modo: lo que el IGN publica es siempre un mínimo, no un total.

La magnitud de todos ellos es inferior a 0,8 en Canarias. Ninguno ha sido sentido por la población de la isla: solo existen en los sensores de la Red Sísmica Nacional. Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

Por qué siempre en el mismo punto de Canarias

La lista de precedentes que maneja el IGN es llamativamente concreta. Además de aquel noviembre de 1980, el organismo cita episodios de características similares en octubre de 2016, junio de 2019, junio y julio de 2022, noviembre de 2024 y varias fechas de 2026. Siempre la misma zona sismogénica, siempre la misma horquilla de profundidad.

La interpretación que manejan los organismos de vigilancia apunta al movimiento de fluidos hidrotermales de origen magmático que circulan por las fracturas del edificio volcánico. Si el mecanismo es el mismo y la estructura por la que circulan también, tiene sentido que la señal aparezca una y otra vez en la misma vertical.

Lo que ha cambiado entre 1980 en Canarias y hoy no es el volcán: es la capacidad de detectarlo. En 1980 aquel episodio se registró de forma genérica. Hoy el IGN cuenta evento por evento con una red de más de cien estaciones, equipos y puntos de muestreo fijos repartidos por la isla.

Conviene añadir el matiz que el organismo repite en cada informe y que es el que evita malentendidos: este tipo de episodios de enjambres de eventos sísmicos híbridos no aumenta el peligro de erupción a corto plazo en Tenerife. Y hay un detalle técnico relevante: en los episodios más recientes, el IGN ha dejado de hablar de enjambres, porque las señales no presentan la periodicidad temporal ni las características comunes necesarias para clasificarlas como tales.

Es decir, el tambor sigue sonando bajo Canarias, pero ha cambiado de ritmo. Y seguir esas variaciones, apenas perceptibles para cualquier instrumento que no sea un sismógrafo, es exactamente el trabajo de los equipos que vigilan el archipiélago las veinticuatro horas del día.