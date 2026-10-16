Los municipios de Canarias donde más gente vive en zona inundable

Hay casi 80.000 personas en Canarias viviendo en zona de riesgo de inundación y 30.554 están en la misma ciudad

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LO ESENCIAL Son 79.095 personas en todo el archipiélago. Las Palmas de Gran Canaria concentra 30.554. El sur de Tenerife suma 16.502 habitantes. El 45% del suelo amenazado ya está urbanizado. Valle Gran Rey tiene el 28,4% de sus viviendas en zona inundable.

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Casi 80.000 personas viven en Canarias en zonas expuestas a una inundación marina. La cifra exacta es 79.095, y hay un municipio que concentra él solo 30.554: Las Palmas de Gran Canaria. Es decir, casi dos quintas partes de toda la población en riesgo del archipiélago están en la misma ciudad.

Los datos proceden del informe SOS Costas Canarias, elaborado por la Fundación Canarina y el Observatorio de Sostenibilidad a partir de los mapas oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica. Y su conclusión de fondo explica el problema: de las 1.500 hectáreas que pueden quedar bajo el agua en un temporal con periodo de retorno de 100 años, el 45% del suelo amenazado ya está urbanizado.

Dónde está la gente en riesgo en Canarias

Las Palmas de Gran Canaria. El caso más alarmante del archipiélago con 30.554 personas, sobre todo en las primeras líneas de costa de la playa de Las Canteras.

El caso más alarmante del archipiélago con 30.554 personas, sobre todo en las primeras líneas de costa de la playa de Las Canteras. Sur de Tenerife. El conjunto turístico suma 16.502 habitantes en riesgo.

El conjunto turístico suma en riesgo. Corralejo, en Fuerteventura. Sus hoteles están literalmente sobre la línea de marea. El Cotillo suma otros 1.200 habitantes en zona de riesgo, incluyendo urbanizaciones todavía en construcción.

Sus hoteles están literalmente sobre la línea de marea. El Cotillo suma otros 1.200 habitantes en zona de riesgo, incluyendo urbanizaciones todavía en construcción. Valle Gran Rey y Playa de la Calera, en La Gomera. Concentran el riesgo del extremo occidental de la isla.

Más allá de las personas, el informe señala once centrales eléctricas en zona de riesgo, seis de ellas en situación extrema, además de decenas de desaladoras y depuradoras y más de 80 bienes patrimoniales. En un archipiélago que depende de la desalación para beber, eso es tan relevante como las viviendas.

De los 79 municipios canarios que tienen costa, 54 están en riesgo de sufrir inundaciones. Y la línea litoral retrocede: se pierde un kilómetro de costa cada tres meses. Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

Los municipios de Canarias con más viviendas en zona inundable

Hay otra forma de medirlo, por proporción de viviendas en lugar de por número de personas, y entonces el mapa cambia por completo. Según un análisis elaborado con datos del Ministerio y del Catastro, un 4,6% de las viviendas construidas en Canarias están en zonas inundables: unas 46.000 casas que podrían verse afectadas en un periodo de retorno de 500 años.

Valle Gran Rey (La Gomera): 28,4% de sus viviendas.

(La Gomera): 28,4% de sus viviendas. Garachico (Tenerife): 22,1%.

(Tenerife): 22,1%. Puerto de la Cruz (Tenerife): 22%.

(Tenerife): 22%. Haría (Lanzarote): 19,2%.

(Lanzarote): 19,2%. Los Silos (Tenerife): 19%.

Entre las capitales, Las Palmas de Gran Canaria presenta un 8,1%, seguida de San Cristóbal de La Laguna con un 2,2%, Telde con un 2% y Santa Cruz de Tenerife con un 0,3%. Los municipios con menos exposición son Breña Alta, Vallehermoso, Breña Baja y La Aldea de San Nicolás.

Conviene precisar qué significan estas cifras, porque se malinterpretan con facilidad. Estar en zona inundable no quiere decir que vaya a inundarse. Significa que, en un episodio extremo con un periodo de retorno determinado, esa zona podría verse afectada. Son escenarios de planificación, no pronósticos.

El marco legal existe desde hace años. El Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo de Inundaciones de Canarias está vigente desde 2018 y exige que todas las islas y municipios situados en zonas de riesgo alto o muy alto dispongan de un sistema de autoprotección específico. El Boletín Oficial de Canarias publicó el pasado 7 de septiembre una actualización que elimina nueve áreas costeras de riesgo y amplía otra de carácter fluvial en La Gomera.

Y hay movimiento también en la planificación insular. Tenerife ha identificado recientemente 27 áreas con riesgo potencial significativo de inundación repartidas por 16 municipios, divididas en 30 subtramos que abarcan 101,15 kilómetros de cauces. Esa información servirá de base para el plan de gestión del periodo 2027-2033.