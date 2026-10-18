La AEMET activa el aviso en Canarias: sesenta litros en doce horas en esta isla

Sesenta litros en doce horas: la AEMET pone en aviso a una isla de Canarias durante dos días seguidos

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LO ESENCIAL El aviso contempla 60 milímetros en 12 horas. Arranca a las 12.00 del lunes y sigue todo el martes. La probabilidad se sitúa entre el 40% y el 70%. Las lluvias pueden ser persistentes en algunos puntos. El resto de islas espera precipitaciones débiles.

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos amarillos por lluvias en Canarias para el lunes y el martes. El aviso se concentra en El Hierro y contempla una cifra concreta: 60 milímetros acumulados en 12 horas, con una probabilidad estimada de entre el 40% y el 70%.

El periodo de riesgo arranca a las 12.00 horas del lunes 19 y se mantiene hasta el final de la jornada. Después se prolonga durante todo el martes 20. Dos días seguidos de aviso en la misma isla no es lo habitual, y la razón está en que las precipitaciones podrían resultar persistentes en algunos puntos.

Lo que la AEMET prevé en el resto de Canarias

Aunque el aviso se centra en El Hierro, la inestabilidad alcanza a buena parte del archipiélago. El inicio de semana estará marcado por intervalos nubosos, lluvias generalmente débiles y un ligero descenso de las temperaturas.

Las precipitaciones según la AEMET se concentrarán sobre todo en las zonas de interior y medianías de las islas más montañosas. La probabilidad de chubascos aumentará durante las horas de la tarde, y en determinados puntos el agua podría prolongarse durante más tiempo del habitual.

Para el martes continúa la posibilidad de precipitaciones, principalmente en las islas occidentales, que llevan siendo las más castigadas desde que arrancó octubre.

Qué significa el aviso amarillo de la AEMET

Conviene recordar según la AEMET qué nivel es este, porque genera confusión constante. Un aviso amarillo indica que existe riesgo meteorológico para las actividades habituales, pero que las condiciones no son excepcionales. La propia agencia advierte de que pueden producirse daños moderados a personas y bienes, especialmente a los más vulnerables o en zonas expuestas.

Es además distinto de una alerta. Los avisos los emite la AEMET y miden el fenómeno meteorológico; las alertas y prealertas las declara la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias y miden el riesgo de protección civil. Pueden coexistir, y a veces una isla está en aviso meteorológico sin que haya alerta declarada.

El contraste de la AEMET con lo que ocurre en la Península es notable. Mientras El Hierro se mueve en nivel amarillo, el litoral sur de Valencia y el norte de Alicante están bajo aviso rojo por la dana Adam, con escenarios en los que podrían acumularse 300 litros en seis horas. La AEMET emitió un aviso especial para ese episodio, que afecta a diez comunidades autónomas.

Son dos situaciones meteorológicas distintas y sin relación directa: lo de Canarias responde a la inestabilidad del alisio y a la nubosidad de evolución, no al sistema que afecta al Mediterráneo.

Las recomendaciones ante lluvias persistentes son las de siempre. En carretera, precaución en las vías de medianías, donde la calzada permanece mojada durante horas, y nunca atravesar zonas inundadas ni cauces de barrancos. En casa, comprobar desagües y azoteas. El 1-1-2 queda reservado para emergencias y el 012 para consultas.

Los avisos de la AEMET se actualizan varias veces al día y pueden ampliarse a otras islas si la inestabilidad evoluciona. Conviene consultar el mapa oficial antes de cualquier desplazamiento, especialmente el martes por la tarde.