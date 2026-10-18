Cómo se evacúa una isla de Canarias en caso de catástrofe: el plan que casi nadie conoce

Hay una parte del simulacro de Canarias que no se puede ensayar de verdad: cerrar las carreteras

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LO ESENCIAL El simulacro reúne 28 ejercicios y más de 40 organismos. El cierre de carreteras se ensaya sobre plano. Participan unos 400 figurantes. Se evacuarán dos núcleos completos de un municipio. Otro municipio actúa como soporte para alojar evacuados.

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Hay una parte del plan de evacuación de Canarias que no se puede ensayar de verdad: el cierre de carreteras. Garantizar que una vía quede cortada en plena emergencia es una de las actividades que el Cabildo de Tenerife tiene previstas, pero durante el simulacro de esta semana se hará de forma simulada, como ejercicio de mesa. Cortar una carretera real para practicar tiene un coste que ningún territorio asume.

Ese detalle, poco espectacular, explica mejor que ningún otro cómo funciona la preparación ante una emergencia en una isla. El ejercicio se llama VOLCANEX Tenerife 2026, se desarrolla en Guía de Isora y reúne 28 ejercicios, más de 40 organismos y unos 400 figurantes.

Lo que se ensaya y lo que no en Canarias

La consejera insular de Canarias de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha precisado que en este ejercicio no se llega a la erupción volcánica. Lo que se practica es la fase preventiva: mucha sismicidad simulada, desprendimientos en las vías y cierres de carreteras.

Los 28 ejercicios van desde la evacuación preventiva de personas vulnerables hasta la evacuación total de dos zonas del municipio. Entre los supuestos figuran el desalojo de un centro de mayores y de parte de un hotel, dos escenarios que concentran precisamente a quienes no pueden moverse por sí mismos.

El escenario elegido es la Zona 2B Santiago del Teide-Guía de Isora, catalogada de muy alta amenaza volcánica dentro del plan insular. Es la zona donde históricamente se ha concentrado la actividad eruptiva de la isla.

Hay además una pieza del engranaje que pasa desapercibida: los municipios de soporte. Adeje participa en ese papel y el Polideportivo de Los Olivos servirá para atender y alojar de forma provisional a las personas evacuadas. Evacuar no es solo sacar a la gente: es tener dónde ponerla.

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Qué pasa con el tráfico cuando hay que evacuar en Canarias

Aquí está el problema de fondo que una isla no puede resolver del mismo modo que un territorio continental. Cuando se corta una vía en el norte o el oeste de Tenerife, las alternativas son limitadas: no hay una red mallada de carreteras secundarias equivalente, y muchos núcleos de medianías tienen un único acceso practicable.

De ahí que los desprendimientos en las vías figuren expresamente entre los supuestos del simulacro. No es un detalle decorativo: un corte en el punto equivocado puede dejar aislada a la población que precisamente se pretende evacuar, y por eso se ensaya la coordinación del cierre antes que la propia salida.

El precedente de 2025 da la medida del despliegue necesario en Canarias. El simulacro de Garachico movilizó a un millar de efectivos, se enmarcó en el programa europeo EU-Modex y practicó la evacuación del casco viejo, la búsqueda de desaparecidos, la atención a personas con movilidad reducida y la gestión de albergues temporales, con la participación coordinada de los 31 municipios de la isla.

El ejercicio en Canarias de esta semana incluye además la prueba del sistema ES-Alert, que enviará tres mensajes a los móviles entre las nueve de la mañana y las dos de la tarde del jueves. Uno de ellos comunicará el paso simulado a semáforo volcánico naranja; otro, la evacuación preventiva de las zonas de Chirche y Aripe.

Conviene subrayar lo obvio en Canarias: no implica en ningún caso el comienzo de una erupción ni medidas reales de evacuación o confinamiento, y la población no tiene que hacer absolutamente nada. Esa herramienta, por cierto, ya se ha usado en Canarias en incidentes reales, como los últimos incendios forestales de La Palma y Tenerife y el paso de una tormenta por Tenerife y La Gomera.

La conclusión que dejan estos ejercicios es menos tranquilizadora de lo que parece y a la vez más útil y tener el Kit de emergencia oficial. Evacuar un municipio en una isla no es cuestión de voluntad, sino de carreteras, de albergues y de haber decidido antes quién sale primero.