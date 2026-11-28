El plan volcánico del Cabildo de Tenerife cuenta la población expuesta en el noroeste de la isla: cuántos niños y mayores viven en las zonas de amenaza muy alta y cuáles son sus núcleos más poblados.

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LO ESENCIAL 37.868 personas viven en las tres zonas de amenaza volcánica muy alta de Tenerife (PAIV, datos de 2017) Zona 2B, Santiago del Teide y Guía de Isora: 20.524 habitantes Zona 2A, Valle de Icod y Garachico: 17.186 habitantes Los siete municipios afectados suman 78.233 vecinos (INE, 2025)

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Una hora. Es lo que separó el aviso de la erupción en el primer gran simulacro volcánico con vecinos que se ha hecho en España, en Garachico: los móviles sonaron con el mensaje de ES-Alert a las 9:00 y el volcán ficticio se abrió a las 10:00. Ya contamos qué municipios de Canarias tendrían menos de una hora si una fisura se abriera cerca de las casas. Faltaba la otra mitad de la pregunta: cuánta gente vive dentro de la zona roja y a quién habría que sacar primero.

La respuesta está en las fichas de zona del Plan de Actuación Insular frente al Riesgo Volcánico (PAIV) del Cabildo de Tenerife, el documento que ordena cómo se gestionaría una erupción en la isla. Cada ficha recoge la superficie, el nivel de amenaza, la vegetación, las carreteras, los colegios y, sobre todo, la población expuesta, contada con los datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) de 2017.

Cuánta gente vive dentro de la zona roja

El PAIV solo califica con amenaza muy alta tres zonas, todas en el noroeste de Tenerife, alrededor de la dorsal de Abeque, la cordillera volcánica que baja del Teide hacia Teno. Sumadas, dan 37.868 personas. Es la zona roja de la isla y, con ella, del archipiélago.

La más poblada es la zona 2B, Santiago del Teide y Guía de Isora: 95,51 kilómetros cuadrados sobre las coladas del Chinyero, el volcán de 1909, con 20.524 habitantes. El plan detalla que 950 son menores de cinco años, 1.123 tienen entre 5 y 14 y 3.925 superan los 65. La población dependiente supone el 19,2 % del total, «dato a tener en cuenta de cara a la gestión de la emergencia», advierte el documento. Viven repartidos en 13 núcleos, la mayoría en la costa: Alcalá (4.329), Playa San Juan (4.097), el casco de Guía de Isora (3.754), Puerto Santiago (2.874), Tamaimo (1.286) y el Acantilado de Los Gigantes (656).

La segunda es la zona 2A, Valle de Icod y Garachico: 64,21 kilómetros cuadrados que cubren parte de El Tanque, Garachico e Icod de los Vinos, con 17.186 habitantes. De ellos, 557 son menores de cinco años, 641 tienen entre 5 y 14 y 3.681 superan los 65 años, un envejecimiento que el plan señala expresamente. La población se reparte en 22 núcleos. Los mayores son Icod de los Vinos, con 6.374 vecinos dentro de la zona; el casco de Garachico, con 1.841; El Tanque, con 1.619, y La Vega, con 1.345. Detrás vienen El Amparo, Fuente La Vega, Genovés, San Juan del Reparo y Las Cruces, cada uno con entre 500 y 600 personas.

La tercera, la zona 1, Santiago del Teide y El Tanque, es la más alta y la más vacía: tiene la misma amenaza muy alta, pero dentro solo viven 158 personas.

Población expuesta por zona del PAIV (ISTAC 2017) y vecinos empadronados por municipio (INE, 1 de enero de 2025).

Los municipios de la zona roja, con el padrón de hoy

Las cifras del PAIV son de 2017 y solo cuentan a quien vive dentro de cada zona, no a todo el municipio. Para saber cuánta gente vive hoy en los ayuntamientos afectados hay que ir al padrón. Según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1 de enero de 2025, Icod de los Vinos tiene 24.616 habitantes; Guía de Isora, 22.654; Santiago del Teide, 12.582; Garachico, 4.940, y El Tanque, 2.787. Si se suman La Guancha (5.667) y San Juan de la Rambla (4.987), que el plan insular incluye en su zona de amenaza alta, los siete municipios reúnen a 78.233 vecinos.

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No todos están dentro de la zona roja, pero todos dependerían de las mismas carreteras para salir. Y en el último año casi todos han ganado vecinos: Icod de los Vinos, más de 300, y Santiago del Teide, más de 200.

Justo al lado está la zona 4, Icod de los Vinos y La Guancha, con amenaza alta y 22.272 habitantes. Con ella, la población que el PAIV sitúa en las dos categorías de amenaza más altas supera las 60.000 personas. La zona 3, la del Teide y Pico Viejo, también tiene amenaza alta, pero ahí no vive nadie.

Por qué en la zona roja el reloj corre más deprisa

La hora del simulacro no es un plazo oficial, es lo que se ensayó. Y el propio Cabildo reconoce en su plan que sacar a la gente no sería sencillo. Sobre la zona 4 explica que la población está muy dispersa en las medianías de Icod, en lugares como Los Piquetes, Cueva del Viento, Llanito Perera, Santa Bárbara o La Florida, con un acceso «precario, a través de vías que con carácter general presentan un trazado sinuoso y escasa sección», algo que puede dificultar tanto la evacuación como la llegada de las ambulancias y los bomberos.

El documento señala además un punto débil concreto: el «estrangulamiento» de la TF-5 en la costa de San Juan de la Rambla, entre Los Realejos y Buen Paso, en las laderas del Paisaje Protegido de Los Campeches, Tigaiga y Ruiz. Es un tramo con desprendimientos documentados y el plan advierte de que la sismicidad de una erupción podría multiplicarlos, cortar la carretera y complicar la salida hacia el Valle de La Orotava. A eso se suma el fuego: en esas medianías el pinar llega hasta las casas y el PAIV considera «alta» la posibilidad de que una erupción provoque incendios forestales que alcancen a la población.

En las zonas 2A y 2B el plan describe coladas de lava, caída de piroclastos, pequeños flujos piroclásticos, nubes de vapor si la lava llega al mar e incendios en las cumbres. Por eso califica las dos de amenaza muy alta.

Lo que ya se ha ensayado en la zona roja

El ensayo de Garachico fue el EU-Modex del 26 de septiembre de 2025, dentro del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea. Según la crónica de la Comisión Europea, el aviso salió a las 9:00, la erupción simulada empezó a las 10:00 y el ejercicio terminó a las 13:11. El 22 de octubre de este año, el simulacro VOLCANEX Tenerife 2026 se trasladó a la zona 2B y terminó con la evacuación preventiva de Chirche y Aripe, en Guía de Isora.

Ninguno de los dos cambia las cifras del PAIV, y la directriz básica estatal publicada en el BOE recuerda por qué importa: estima para Canarias una probabilidad del 77,69 % de que haya una erupción en los próximos 50 años. Casi 38.000 personas viven dentro de la zona roja, y muchas más alrededor, en los ayuntamientos en nivel rojo volcánico.