Los seis ayuntamientos de Canarias en nivel rojo volcánico: ¿tienen plan?

Los seis municipios de Canarias con 38.000 vecinos en nivel rojo y un plan que nadie ha escrito

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LO ESENCIAL Treinta y ocho mil vecinos. Un mes desde el BOE. Las listas no coinciden. Garachico ya hizo el simulacro. Falta contar a los turistas.

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Hay seis municipios de Canarias catalogados en nivel rojo por riesgo volcánico, y en ellos viven cerca de 38.000 personas. Desde hace exactamente un mes, sus ayuntamientos están obligados por ley a tener un plan propio para una erupción.

La pregunta es si lo tienen. Y la respuesta no es un sí ni un no.

Qué obliga exactamente la norma en Canarias

El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 10 de octubre la nueva Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo Volcánico, aprobada por el Consejo de Ministros cuatro días antes. Sustituye a la de 1996.

Su rasgo más llamativo es territorial: Canarias es la única comunidad autónoma donde su implantación es obligatoria. Otras pueden adoptarla si lo consideran necesario, pero aquí no es opcional.

El motivo está en los números. La directriz cifra en un 77,69% la probabilidad de que el archipiélago registre una erupción en un plazo de cincuenta años. El umbral del 5% que marca la frontera de la obligatoriedad lo propuso el Instituto Volcanológico de Canarias.

La norma obliga a los ayuntamientos de las zonas de amenaza muy alta a elaborar planes de actuación locales para gestionar una emergencia eruptiva, coordinados con los planes insulares y autonómicos.

Todo el nivel rojo de Canarias está concentrado en el mismo sitio: el flanco noroeste de Tenerife. Son dos áreas del Plan de Actuación Insular frente al Riesgo Volcánico, elaborado por la cátedra de Reducción del Riesgo de Desastres de la Universidad de La Laguna. La zona 2A, Valle de Icod y Garachico, ocupa 64,21 kilómetros cuadrados. La 2B, Santiago del Teide y Guía de Isora, llega a 95,51.

El primer problema: las listas de Canarias no coinciden

Aquí aparece la primera grieta, y es llamativa tratándose de una obligación legal.

La directriz habla de seis municipios, pero las fuentes oficiales solo nombran cinco de forma sistemática: Guía de Isora, Santiago del Teide, El Tanque, Garachico y parte de Icod de los Vinos, casco urbano incluido.

Y según qué documento se consulte, la nómina cambia:

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El Plan de Actuación Insular suma a los anteriores La Guancha y San Juan de la Rambla , lo que elevaría la lista a siete.

suma a los anteriores y , lo que elevaría la lista a siete. El Cabildo de Tenerife , al convocar a los alcaldes para revisar planes, incluyó también a La Orotava entre los enclaves prioritarios.

, al convocar a los alcaldes para revisar planes, incluyó también a entre los enclaves prioritarios. El director insular de Emergencias habló de priorizar una zona que abarca cinco municipios, sin La Orotava ni La Guancha.

Cinco, seis o siete según quién haga el recuento. No es un detalle menor: de esa lista depende qué alcalde tiene una obligación legal encima de la mesa y cuál no.

Conviene además una aclaración que se pierde a menudo. Nivel rojo no significa erupción inminente ni que haya ninguna alerta activa en Canarias. Significa amenaza muy alta a largo plazo, calculada sobre probabilidad e intensidad potencial.

Lo que estos municipios de Canarias ya tienen hecho

La parte que desmonta la idea de que nadie ha movido nada: el trabajo lleva meses en marcha, y en algunos casos años.

Garachico celebró su simulacro de erupción en septiembre , el de mayor envergadura hasta la fecha.

celebró su simulacro de erupción en , el de mayor envergadura hasta la fecha. Guía de Isora ya contaba con un Plan de Emergencias Municipal y lo ha ampliado con un análisis más profundo del riesgo volcánico tras lo ocurrido en La Palma, con apoyo científico y técnicos del Cabildo. Lo activó en el simulacro del 22 de octubre .

ya contaba con un Plan de Emergencias Municipal y lo ha ampliado con un análisis más profundo del tras lo ocurrido en La Palma, con apoyo científico y técnicos del Cabildo. Lo activó en el simulacro del . Santiago del Teide participó en ese ejercicio con la evacuación de un centro de mayores y el desalojo parcial de un hotel.

participó en ese ejercicio con la evacuación de un centro de mayores y el desalojo parcial de un hotel. El Cabildo tiene en actualización diez planes de emergencia , entre ellos los de Garachico, Icod de los Vinos y El Tanque.

, entre ellos los de Garachico, Icod de los Vinos y El Tanque. Entre el 5 y el 21 de octubre se abrió la encuesta VIVOLCÁN para medir la percepción del riesgo entre los vecinos de los cinco municipios.

El alcalde de Santiago del Teide ha insistido además en un punto práctico: que los protocolos municipales estén coordinados con los insulares, porque de poco sirve que cada ayuntamiento tenga un documento distinto al del municipio de al lado.

El agujero que sigue abierto en Canarias

Donde la cosa se complica es en una exigencia nueva de la directriz: los planes no pueden limitarse a los residentes habituales.

Y ahí está el problema de fondo. Guía de Isora y Santiago del Teide son dos de los municipios turísticos más potentes de Tenerife. La población real en un día cualquiera puede duplicar al padrón, repartida entre hoteles, apartamentos y viviendas vacacionales.

El simulacro de octubre ensayó esa vertiente desalojando parte de un hotel. Pero una cosa es un hotel y otra saber, a una hora concreta, cuánta gente hay realmente dentro del perímetro.

Hay además infraestructura crítica en juego. La zona de mayor riesgo de Guía de Isora concentra la depuradora y la desaladora comarcales y el almacenamiento de agua de riego, instalaciones que afectan a toda la comarca y no solo al municipio.

Si a los 38.000 vecinos del nivel rojo se suman quienes viven en zonas de amenaza alta, la población expuesta de Canarias sube a una horquilla de entre 60.000 y 69.200 personas, según la versión del plan que se consulte.

La respuesta a la pregunta, por tanto, es matizada: sí hay planes, varios están actualizados y se han probado sobre el terreno. Lo que falta es que coincidan las listas, que encajen entre municipios y que alguien resuelva cómo se cuenta a quien está de paso.