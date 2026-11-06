Hay 38.000 canarios que viven en zona de riesgo volcánico y la mayoría no lo sabe

Los 38.000 canarios que viven en zona de riesgo volcánico y lo que el BOE obliga ahora a sus ayuntamientos

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

LO ESENCIAL Treinta y ocho mil vecinos. Seis municipios en nivel rojo. Canarias, única región obligada. Hasta 69.200 si se suma la amenaza alta. Los ayuntamientos tienen deberes.

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

Hay cerca de 38.000 personas viviendo en riesgo volcánico en los seis municipios que la normativa estatal cataloga en nivel rojo por riesgo volcánico. Están todos en el mismo sitio: el flanco noroeste de Tenerife.

Y desde hace unas semanas, esa etiqueta ya no es solo descriptiva. Tiene consecuencias legales para sus ayuntamientos y que se establece en el plan PEIN del Gobierno de Canarias.

Qué municipios están en nivel rojo por riesgo volcánico

El dato figura en la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo Volcánico, aprobada por el Consejo de Ministros y publicada en el BOE.

Los municipios que las fuentes consultadas identifican dentro de esa franja de amenaza muy alta son:

Guía de Isora

Santiago del Teide

El Tanque

Garachico

Parte de Icod de los Vinos, incluido su casco urbano

Esa zona se corresponde con la Dorsal de Abeque, el sector que el Plan de Actuación Insular frente al Riesgo Volcánico de Tenerife identifica como el de mayor recurrencia eruptiva histórica de la isla.

Si a los 38.000 del nivel rojo se les suman quienes viven en zonas de amenaza alta, la población expuesta sube a una horquilla de entre 60.000 y 69.200 personas, según la versión del plan que se consulte.

En esa segunda franja entran el propio estratovolcán Teide-Pico Viejo, el resto del valle de Icod y La Guancha.

Lo que cambia con la nueva norma de riesgo volcánico

Aquí está lo verdaderamente nuevo, y es una obligación.

La directriz del BOE establece que los ayuntamientos afectados deben elaborar planes de actuación locales para gestionar posibles emergencias eruptivas. No es una recomendación: es un deber derivado de una norma estatal.

Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

Además, la directriz confirma algo que conviene subrayar: Canarias es el único territorio español donde su implantación resulta obligatoria. El archipiélago es, formalmente, una región volcánica activa, y planificar deja de ser una precaución para convertirse en una exigencia legal.

El umbral que decide quién entra en esa obligación es un porcentaje de probabilidad eruptiva, y la propuesta de fijarlo en el 5 por ciento partió del Instituto Volcanológico de Canarias.

Cómo se calcula el riesgo volcánico de un municipio

Conviene aclararlo porque se confunde constantemente. Nivel rojo no significa erupción inminente, ni que haya ninguna alerta activa y que es conveniente que la población de Canarias sepa.

El mapa de riesgo volcánico se obtiene combinando dos cosas distintas: los peligros volcánicos propiamente dichos y la vulnerabilidad social y económica de lo que hay expuesto en cada punto.

Es decir, no mide solo dónde es más probable que salga lava. Mide también cuánta gente vive allí, qué infraestructuras de transporte hay, cómo son las edificaciones y qué equipamientos públicos podrían resultar dañados.

El Plan de Actuación Insular de Tenerife fue desarrollado por la cátedra de Reducción del Riesgo de Desastres de la Universidad de La Laguna, y la zona 2A, el valle de Icod a Garachico, abarca 64,21 kilómetros cuadrados de nivel de amenaza muy alto.

Quién vigila el riesgo volcánico en Canarias

La actividad se monitoriza de forma permanente y a tres bandas: el Instituto Geográfico Nacional, el Instituto Volcanológico de Canarias y el comité científico del PEVOLCA.

Ninguno de los tres ha modificado el nivel del semáforo volcánico en Tenerife. La isla mantiene desde febrero de 2026 una actividad sismovolcánica más intensa de lo habitual en el entorno del complejo Teide-Pico Viejo, pero dentro de los parámetros que los organismos vigilan de forma rutinaria.

La pregunta que queda abierta es otra, y es administrativa: cuántos de esos seis ayuntamientos tienen ya redactado el plan local que la norma les exige.