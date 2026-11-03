El aviso que recibirías en el móvil si un volcán despierta en Canarias

Este es el mensaje exacto que te llegaría al móvil si un volcán despierta en Canarias

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LO ESENCIAL Suena aunque tengas el silencio. No necesitas ninguna aplicación. El mensaje llega a toda la isla. Hubo tres avisos en el simulacro. No hay que llamar al 112.

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Si un volcán despierta en Canarias, tu teléfono va a sonar. Y no hará falta que tengas instalada ninguna aplicación ni que estés suscrito a nada: el aviso llega solo, con un pitido fuerte y vibración, aunque el móvil esté en silencio.

No es teoría. El pasado 22 de octubre ese mensaje sonó de verdad en todos los móviles de Tenerife.

Qué decía el mensaje que sonó en Canarias

Poco después de las nueve de la mañana de aquel jueves, los teléfonos de la isla comenzaron a vibrar con una notificación de Protección Civil. El texto empezaba con una advertencia repetida tres veces:

«SIMULACRO – SIMULACRO – SIMULACRO». Y a continuación, la frase clave: «Se declara el SEMÁFORO VOLCÁNICO NARANJA del PEVOLCA«.

El aviso aclaraba expresamente que no se había iniciado ninguna erupción real y que no se ordenaba evacuación ni confinamiento general de la población.

Ese es, palabra por palabra, el formato del mensaje que recibirías en Canarias ante una emergencia volcánica real. La diferencia sería una sola: sin la palabra simulacro delante.

Qué es el semáforo volcánico del PEVOLCA

El mensaje menciona dos cosas que conviene entender antes de que suene de verdad.

El PEVOLCA es el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias. Es el documento que fija qué se hace en cada nivel de alerta: quién decide, qué se activa y qué se le pide a la población.

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Y el semáforo volcánico es su sistema de niveles por colores. El naranja, el que se simuló en Tenerife, indica una evolución de la actividad que exige medidas preventivas, pero no implica por sí mismo una erupción en curso. Durante el ejercicio, esa activación fue la que justificó las evacuaciones simuladas de Chirche y Aripe, en Guía de Isora y Santiago del Teide.

Cómo funciona ES-Alert en Canarias

El sistema ES-Alert permite a Protección Civil enviar avisos masivos a todos los teléfonos que se encuentren en una zona determinada durante una emergencia. La clave está ahí: no va por números de teléfono, va por ubicación.

Eso significa que lo recibe cualquiera que esté dentro del área de cobertura en ese momento, incluidos los turistas y quienes estén de paso, sin haber hecho nada previamente.

Los terminales compatibles conectados a la red móvil reciben un mensaje de texto acompañado de un pitido y vibración. Una vez leído, y tras pulsar «Aceptar», la notificación desaparece. En el simulacro del 22 de octubre se enviaron tres mensajes entre las 9:00 y las 14:00 horas: el primero a toda la isla de Tenerife, y el tercero para comunicar la finalización del ejercicio.

Conviene saber una cosa más: la opción de recibir alertas de Protección Civil viene activada por defecto en los móviles compatibles, pero puede desactivarse en los ajustes. Si alguna vez lo hiciste, no recibirías el aviso.

Qué hacer si suena de verdad en Canarias

Las instrucciones oficiales son claras y la primera es la que más gente incumple:

No respondas al mensaje ni llames al 112. Si miles de personas llaman a la vez, se colapsa la línea que necesitan quienes tienen una emergencia real.

Si miles de personas llaman a la vez, se colapsa la línea que necesitan quienes tienen una emergencia real. Lee el mensaje entero. Especifica si hay que hacer algo o si es solo informativo.

Especifica si hay que hacer algo o si es solo informativo. Sigue solo los canales oficiales: el 112, el Gobierno de Canarias y los cabildos.

el 112, el Gobierno de y los cabildos. No difundas audios ni mensajes de WhatsApp sobre lo que está pasando. En las emergencias reales, los bulos circulan más rápido que la información.

sobre lo que está pasando. En las emergencias reales, los bulos circulan más rápido que la información. Si el aviso pide evacuar, hazlo por la ruta indicada y sin esperar a confirmarlo por redes.

Cuándo se ha usado de verdad en Canarias

El sistema no es un ensayo teórico: ya se ha activado ante emergencias reales en el archipiélago. Se utilizó durante incendios forestales registrados en La Palma y Tenerife, y también con el paso de la tormenta Therese por Tenerife y La Gomera.

El simulacro de octubre, enmarcado en VOLCANEX Tenerife 2026, fue el mayor ejercicio de erupción volcánica celebrado en España, con en torno a un millar de efectivos coordinados. La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, situó el objetivo en reforzar la preparación de la isla ante una emergencia volcánica real.

La Dirección General de Emergencias tiene previsto seguir programando pruebas periódicas en distintos puntos del archipiélago. Es decir: es probable que tu móvil vuelva a sonar en los próximos meses, y lo más seguro es que sea otro ensayo. Pero el día que no lleve la palabra simulacro delante, en Canarias conviene saber exactamente qué significa.