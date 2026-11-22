En el primer simulacro de erupción de España, Garachico tuvo sesenta minutos entre el aviso al móvil y la erupción. Estos son los municipios de Canarias del nivel rojo y por qué en la realidad el margen podría ser menor.

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LO ESENCIAL 60 minutos entre el ES-Alert y la erupción en el simulacro de Garachico Cerca de 38.000 vecinos viven en el nivel rojo volcánico del noroeste de Tenerife Radio de exclusión de 2 km alrededor de las bocas en la erupción de La Palma 77,69 % de probabilidad de erupción en Canarias en 50 años, según el BOE

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Sesenta minutos. Es el margen que las propias autoridades se dieron a sí mismas cuando ensayaron por primera vez en España una erupción con vecinos de verdad, en Garachico. A las 9:00 de la mañana los móviles del pueblo recibieron el aviso de evacuación por ES-Alert y a las 10:00 empezó la erupción simulada. Esa hora es la referencia de tiempo más clara que se ha ensayado sobre el terreno en los municipios de Canarias con más riesgo volcánico, y en la realidad algunos vecinos podrían tener menos de una hora.

Para entender por qué, hay que mirar el mapa. Todo el nivel rojo volcánico del archipiélago, la categoría de amenaza muy alta, está concentrado en el noroeste de Tenerife, en la dorsal donde se abrieron las bocas históricas de la isla. Allí viven cerca de 38.000 personas, según el Plan de Actuación Insular frente al Riesgo Volcánico (PAIV) del Cabildo, y la cifra sube a una horquilla de entre 60.000 y 69.200 si se suman las zonas de amenaza alta.

Los municipios de Canarias que tendrían menos de una hora

El PAIV divide esa franja roja en dos áreas. La zona 2A, Valle de Icod y Garachico, ocupa 64,21 kilómetros cuadrados. La zona 2B, Santiago del Teide y Guía de Isora, llega a 95,51. Los municipios que aparecen una y otra vez en los documentos oficiales son cinco: Guía de Isora, Santiago del Teide, El Tanque, Garachico y parte de Icod de los Vinos, con su casco urbano incluido. El propio plan insular añade a la lista La Guancha y San Juan de la Rambla.

Son los municipios de Canarias donde una boca nueva podría abrirse cerca de las casas. Y eso cambia por completo el reloj de una evacuación. En La Palma, en 2021, el Comité Científico del PEVOLCA recomendó desde el primer día un radio de exclusión de dos kilómetros alrededor de los centros de emisión, para evitar el impacto de piroclastos y la exposición a los gases. Cualquier núcleo que quede dentro de ese círculo tiene que estar vacío en cuanto el volcán se abre, en menos de una hora y sin esperar a ver hacia dónde va la lava.

Los barrios altos de Santiago del Teide, Guía de Isora o El Tanque están sobre la misma dorsal en la que se abrieron el Chinyero en 1909 y el volcán Trevejo en 1706, el que destruyó el puerto de Garachico. Si una fisura nueva se abre allí cerca de las casas, la orden de salir sería inmediata y el margen ya no se contaría en horas. Por eso el Cabildo eligió Garachico como escenario de su primer gran ensayo.

Lo que pasó en la emergencia volcánica que sí fue real

La comparación más útil es La Palma. Según el Gobierno de Canarias, la erupción de Cumbre Vieja empezó el 19 de septiembre de 2021 a las 15:12, con dos fisuras de cientos de metros. Esa misma mañana, tras intensificarse los terremotos, el PEVOLCA había ordenado la evacuación preventiva de las personas con movilidad reducida en Las Manchas de Abajo, Jedey, San Nicolás, El Paraíso, El Charco, La Bombilla, El Remo y Puerto Naos.

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Cuando la lava empezó a salir, la evacuación general se hizo en horas: unas 5.000 personas salieron de sus casas esa misma tarde y noche, y el comité director destacó que no hubo daños personales gracias a que se adelantó la respuesta. Pero hay un detalle que se olvida con frecuencia: la erupción se abrió en una zona sin población. Con las bocas a escasos metros de un núcleo habitado, como podría ocurrir en el noroeste de Tenerife, ese adelanto es justo lo que no existiría y el margen bajaría a menos de una hora.

Los dos simulacros de Tenerife y lo que dejaron

El primer ensayo fue el EU-Modex, el 26 de septiembre de 2025 en Garachico, con más de mil efectivos y dentro del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea. La crónica publicada por la red de conocimiento de Protección Civil de la Comisión Europea detalla el horario: aviso por ES-Alert a las 9:00 con instrucciones de evacuación, un segundo mensaje veinte minutos después aclarando que era un simulacro, inicio de la erupción simulada a las 10:00 y final del ejercicio a las 13:11. Los colegios y residencias de mayores de El Tanque quedaron confinados y los evacuados se trasladaron en guagua del muelle viejo al nuevo.

El segundo fue VOLCANEX Tenerife 2026, el pasado 22 de octubre. El Cabildo situó el escenario en el sector de Abeque, que toca a Santiago del Teide, Guía de Isora, Adeje, Icod de los Vinos y El Tanque. El 16 de octubre el semáforo simulado pasó a amarillo. El día del ejercicio, a las 9:00, subió a naranja y se ordenó la evacuación preventiva de Chirche y Aripe, en Guía de Isora, con recogida en las paradas de guagua de ambos barrios. Fueron 28 ejercicios coordinados que terminaron a las 14:30.

La diferencia entre los dos ensayos dice mucho. En VOLCANEX se evacuó en naranja, antes de que hubiera erupción, que es lo que buscan los planes: sacar a la gente cuando los terremotos y la deformación del terreno avisan, y no cuando el volcán ya está abierto. Si ese aviso previo llega con días, el margen es cómodo. Si llega con una hora, como en el guion de Garachico, o con menos de una hora, todo depende de lo rápido que reaccionen los vecinos.

Qué obliga ahora la ley a estos municipios de Canarias

El Boletín Oficial del Estado publicó el 10 de octubre de 2026 la nueva Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo Volcánico, aprobada por el Consejo de Ministros cuatro días antes. Canarias es la única zona de España que supera el umbral de riesgo que fija la norma, con una probabilidad del 77,69 % de tener una erupción en 50 años, lo que equivale a una cada 33 años de media. Los ayuntamientos de las zonas de amenaza muy alta están obligados a tener su propio plan de actuación para una erupción, coordinado con el insular y el autonómico.

Los planes ya dicen qué hacer si suena el aviso. Las recomendaciones oficiales del PEVOLCA piden tener preparada una mochila con la documentación, la medicación diaria, el móvil y su cargador, una radio a pilas, una linterna y ropa para unos tres días; cerrar puertas y ventanas, cortar el agua, el gas y la electricidad, y dirigirse solo al punto de reunión que indique el ayuntamiento. En semáforo rojo, la evacuación de las zonas de riesgo es obligatoria.

Nada de esto significa que haya una erupción a la vista, y el mapa oficial del riesgo volcánico conviene leerlo bien. Nivel rojo quiere decir amenaza muy alta a largo plazo, calculada sobre la probabilidad y la intensidad posible, no que haya una erupción próxima. Lo que significa es que, si llega el día, los vecinos de estos municipios de Canarias no tendrán una tarde para pensarlo. Tendrán, en el mejor de los casos, la hora que se ensayó en Garachico, y en los barrios más cercanos a una boca nueva, menos de una hora.