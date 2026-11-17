El IGN registra en una sola madrugada más terremotos en Tenerife que en todo el mes de octubre

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LO ESENCIAL Siete terremotos en treinta y cinco minutos En todo octubre hubo diez en la isla entera El mayor de octubre fue magnitud 1,4 Catorce kilómetros bajo el nivel del mar El IGN no se ha pronunciado sobre esta madrugada

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Los terremotos en Tenerife de esta madrugada no han pasado donde han pasado los de los últimos nueve meses. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) localizó once seísmos entre las 02:13 y las 06:47 de este martes, y el grueso de ellos se concentró en apenas media hora en un punto del mar frente a Garachico que no es el que aparece mes tras mes en los informes oficiales.

Siete terremotos en Tenerife en treinta y cinco minutos

La secuencia arrancó a las 06:12:05 y terminó a las 06:47:42. En ese intervalo, de treinta y cinco minutos, el IGN localizó siete terremotos, todos ellos en un radio de pocos kilómetros al noreste de Garachico y al norte de Icod de los Vinos, a unos diez kilómetros mar adentro.

El mayor se registró a las 06:40:11, con magnitud 2,2 mbLg y una profundidad de catorce kilómetros. Siete minutos más tarde, a las 06:47, llegó otro de 2,1. Antes, a las 06:27, se había localizado uno de 1,9.

Ninguno de los terremotos ha sido reportado como sentido por la población.

Los datos del IGN, uno a uno

Esta es la secuencia completa de los terremotos en Tenerife localizados por el organismo, en hora UTC:

02:13:16, magnitud 0,9, 32 km, noreste de Guía de Isora

02:13:48, magnitud 0,6, 7 km, norte de Vilaflor de Chasna

05:22:53, magnitud 1,5, 21 km, Atlántico-Canarias

05:25:54, magnitud 1,2, 12 km, Atlántico-Canarias

06:12:05, magnitud 1,3, 15 km, Atlántico-Canarias

06:13:19, magnitud 1,6, 18 km, Atlántico-Canarias

06:27:42, magnitud 1,9, 15 km, noreste de Garachico

06:38:01, magnitud 1,4, 18 km, noreste de Garachico

06:40:11, magnitud 2,2, 14 km, noreste de Garachico

06:41:18, magnitud 1,2, 24 km, norte de Icod de los Vinos

06:47:42, magnitud 2,1, 15 km, noreste de Garachico

Siete de los once tienen epicentro asignado a la isla. Los otros cuatro figuran como Atlántico-Canarias, y dos de ellos están en el mismo racimo de Garachico, apenas un par de kilómetros más mar adentro.

Once en una madrugada, diez en todo octubre

Aquí está lo que convierte esta madrugada en un dato y no en una anécdota. El informe mensual de vigilancia volcánica del IGN correspondiente a octubre de 2026 es explícito: en la isla de Tenerife se registraron diez terremotos en todo el mes, con magnitudes de entre 0,1 y 1,4 mbLg.

Diez en treinta y un días. Esta madrugada, en cuatro horas y media, once.

Y la comparación de magnitudes aprieta todavía más: el mayor de todo el mes de octubre en Tenerife se quedó en 1,4. Esta madrugada hay tres por encima de esa cifra, y el máximo llega a 2,2.

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Octubre fue, con mucha diferencia, el mes más tranquilo del año en la isla. Febrero cerró con 93 terremotos localizados en Tenerife, marzo con 223, abril con 177, mayo con 110, junio con 393 y julio con 641. Después la actividad se desplomó: 38 en agosto, 44 en septiembre y 10 en octubre.

Por qué la zona no es la de los últimos meses estos terremotos

Si se repasan los informes del IGN de este año, la localización se repite con una insistencia casi monótona: zona oeste de la caldera de Las Cañadas del Teide, suroeste de Pico Viejo, términos municipales de Guía de Isora, Vilaflor y Santiago del Teide. Ahí han ocurrido los enjambres de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio.

El racimo de esta madrugada está en otro sitio. Costa norte, mar adentro, frente a Garachico e Icod de los Vinos. Y eso, en sí mismo, es la diferencia más llamativa del episodio.

Conviene matizar que el entorno marino al norte de Tenerife no es una zona muda. En agosto el IGN localizó un terremoto de magnitud 3,6 a unos veinte kilómetros al noreste de la isla, seguido de dieciséis réplicas, y en octubre el mayor del archipiélago se registró al norte, con magnitud 3,1 y cincuenta kilómetros de profundidad. Lo que no venía apareciendo en los resúmenes mensuales era un racimo concentrado justo en este punto y a estas profundidades.

Qué significan catorce y veinticuatro kilómetros

Las profundidades de los terremotos en Tenerife de esta madrugada se reparten entre los siete y los treinta y dos kilómetros, y el racimo de Garachico se concentra en una franja estrecha: entre catorce y veinticuatro kilómetros bajo el nivel del mar.

Es un rango que no dice por sí solo qué está ocurriendo. Los enjambres de Las Cañadas de este año se han situado habitualmente entre los siete y los quince kilómetros, y el IGN los ha clasificado como eventos volcano-tectónicos, híbridos y de baja frecuencia según el caso. Para saber de qué tipo son los de esta madrugada hace falta el análisis de las formas de onda, y ese análisis no es automático.

Lo que el IGN no ha dicho todavía

Y esta es la parte que hay que subrayar: el IGN no ha publicado ninguna nota sobre el episodio de terremotos de esta madrugada. Los datos que aquí se recogen son las localizaciones del catálogo, que el organismo publica de forma automática y revisa después.

El protocolo del IGN contempla avisar a Protección Civil del Gobierno de Canarias cuando se superan los diez eventos en una hora. En el racimo de esta madrugada se localizaron siete en treinta y cinco minutos.

Durante todo 2026, cada vez que el organismo se ha pronunciado sobre episodios de este tipo ha repetido la misma frase: no aumentan el peligro de erupción a corto o medio plazo en la isla de Tenerife. Y en octubre, el seguimiento geodésico e InSAR no detectó deformaciones significativas del terreno asociadas a actividad volcánica en ninguna isla.

Queda la coincidencia geográfica, que es solo eso. A unos diez kilómetros de donde ha temblado esta madrugada está Garachico, el pueblo cuyo puerto, el más rico de Tenerife en su momento, quedó sepultado por la lava en la erupción de Trevejos, iniciada el 5 de mayo de 1706. Hace trescientos veinte años.