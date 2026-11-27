El Reglamento de Vehículos Históricos, en vigor desde 2024, libra de la ITV a los históricos con más de 60 años. En 2027 se suman los de 1967, pero solo si cumplen las condiciones del BOE.

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LO ESENCIAL Los vehículos históricos con más de 60 años y los ciclomotores históricos están exentos de ITV La exención es automática, sin trámite, desde el Real Decreto 892/2024 Para ser histórico: 30 años, tipo fuera de producción, estado original y 96 días de uso al año como máximo El resto de turismos sigue igual: exentos 4 años, después cada dos y cada año desde los 10

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El 1 de enero de 2027 no cambia ninguna ley, pero una lista de coches se hace más larga. Son los que dejan de pasar la ITV porque ya han cumplido más de 60 años, y en 2027 se suman a ella los fabricados o matriculados por primera vez en 1967. La condición, sin embargo, no es solo la edad: el coche tiene que estar clasificado como vehículo histórico, y eso exige mucho más que tener un modelo antiguo aparcado en el garaje.

La norma que lo permite es el Real Decreto 892/2024, de 10 de septiembre, que aprobó el nuevo Reglamento de Vehículos Históricos y que está en vigor desde el 1 de octubre de 2024. La exención, por tanto, ya funciona. Lo que ocurre cada año es que la frontera de los 60 años avanza y alcanza a nuevos modelos.

Quiénes dejan de pasar la ITV y desde cuándo

¿Quiénes dejan de pasar la ITV exactamente? El texto del BOE es claro. Los vehículos clasificados como históricos con antigüedad superior a sesenta años desde su fabricación o primera matriculación, así como los ciclomotores históricos sea cual sea su edad, «quedarán exentos de someterse a la inspección técnica de vehículos». La propia norma añade que sus titulares pueden seguir pasando ITV voluntarias si lo desean.

Tampoco hay que hacer papeles para beneficiarse. El reglamento establece que esta exención «quedará aplicada automáticamente», sin anotarla en la tarjeta ITV ni en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico (DGT). Es decir, los coches históricos que dejan de pasar la ITV lo hacen en cuanto superan los 60 años, sin trámite. En la práctica, a lo largo de 2027 se irán sumando los de 1967 a medida que cumplan años, y los de 1965 o anteriores ya están dentro.

La condición que pone el BOE: ser vehículo histórico

Aquí está la letra pequeña. Los coches antiguos no dejan de pasar la ITV solo por la edad. Un turismo de 1965 que nunca se ha clasificado como histórico sigue teniendo que pasar la ITV como cualquier otro coche de su edad. Para ser histórico, el artículo 3 del reglamento exige que se cumplan a la vez tres condiciones: haber sido fabricado o matriculado por primera vez hace al menos 30 años, que su tipo concreto haya dejado de producirse y que esté en su estado original, sin cambios fundamentales en motor, frenos, dirección, suspensión o carrocería, y con un correcto estado de mantenimiento y conservación.

También pueden ser históricos los incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español, los declarados bien de interés cultural y los que tengan un interés especial por haber pertenecido a una personalidad relevante o por haber participado en un hecho histórico, siempre que se acredite documentalmente. La nota de la DGT sobre el reglamento recuerda además que los llamados vehículos de colección ya no pueden clasificarse como históricos.

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Y hay un compromiso de uso. Para pedir la clasificación, el titular firma una declaración responsable de que hará un uso ocasional del vehículo, que el reglamento define como circular un máximo de 96 días al año. La DGT insiste en que un histórico nunca puede ser un medio de transporte cotidiano, y la norma prohíbe usarlos para transporte público de viajeros o mercancías y para trabajos agrícolas o de obras.

Frecuencia de la ITV según la edad del coche y requisitos para ser vehículo histórico. Infografía: Canarias en Red con datos del BOE.

Cada cuánto pasan la ITV los históricos que no llegan a 60 años

No todos los coches históricos dejan de pasar la ITV. Los que todavía no superan los 60 años siguen yendo a la estación, pero con más margen que un coche normal. El mismo real decreto cambió el reglamento de ITV (Real Decreto 920/2017) y fijó estas frecuencias para los históricos que no son motocicletas:

Con menos de 30 años, la que corresponda a su categoría.

Desde 30 y hasta 40 años, cada dos años .

. Desde 40 y hasta 45 años, cada tres años .

. Desde 45 años, cada cuatro años, hasta que superan los 60 y quedan exentos.

Las motocicletas históricas pasan la ITV cada cuatro años, tengan la edad que tengan. Para comparar, un turismo particular que no es histórico está exento los cuatro primeros años, después pasa la ITV cada dos años y, a partir de los diez, todos los años, según el Real Decreto 920/2017. Ese calendario no cambia en 2027.

Lo que cambia si tienes un clásico en Canarias

En las islas, la clasificación como vehículo histórico se pide en la Jefatura de Tráfico que corresponda, la de Las Palmas o la de Santa Cruz de Tenerife. Desde 2024 hay dos caminos. El abreviado, para el llamado grupo A, vale para los coches matriculados en España con al menos 30 años, en circulación y con la ITV en vigor. El resto, el grupo B, tiene un procedimiento algo más complejo, aunque el nuevo reglamento eliminó la fase de catalogación. Los informes técnicos los hacen ahora los Servicios Técnicos de Vehículos Históricos, entidades que asumen el papel que tenían los laboratorios oficiales autonómicos.

El reglamento también fija normas de circulación. Los históricos que por diseño no tienen cinturones en las plazas delanteras no pueden pasar de 80 km/h, y en vías interurbanas no pueden viajar en ellos menores de edad que midan 135 centímetros o menos si el coche no tiene cinturones o no admite sistemas de retención infantil. Además, el BOE permite que los ayuntamientos, en sus ordenanzas, faciliten la entrada de los históricos en las zonas de bajas emisiones, precisamente por ese uso ocasional.

Si estás pensando en comprar un clásico en las islas, antes de firmar conviene revisar su historial, algo que explicamos en el dato que hay que mirar al comprar un coche usado en Canarias. Y para el resto de novedades de Tráfico de este invierno, repasa los nuevos códigos de la DGT que debe conocer todo conductor.

En resumen, en 2027 nadie deja de pasar la ITV por una ley nueva. Los coches que dejan de pasar la ITV son los históricos que superan los 60 años, y el resto de turismos sigue con el calendario de siempre. Los requisitos y el procedimiento completo están en la página de la DGT sobre cómo hacer histórico un vehículo.