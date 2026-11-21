La DGT estrena un código de cuatro colores alineado con la AEMET para la nieve, la niebla densa y el viento, con nuevas restricciones de velocidad y la obligación de dejar libre el carril izquierdo cuando nieva.

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LO ESENCIAL La DGT clasifica el estado de las carreteras en cuatro colores: amarillo, naranja, rojo y negro. El código vale para la nieve, la niebla densa y el viento y se alinea con los avisos de la AEMET. Con nieve, el límite baja a 60 km/h en naranja y a 30 km/h en rojo; el negro es corte total. Novedad del invierno: hay que dejar libre el carril izquierdo para emergencias y quitanieves.

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La Dirección General de Tráfico (DGT) ha cambiado la forma de avisar a los conductores cuando la nieve, la niebla densa o el viento complican la circulación. Con el arranque de la campaña de vialidad invernal 2026-2027, los estados de las carreteras pasan a nombrarse con un código de cuatro colores alineado con los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Y uno de esos colores ya no deja margen: significa que la vía queda cerrada al tráfico.

La DGT lo comunicó el 19 de noviembre en una nota oficial en la que explica que ha publicado en su web una instrucción técnica que define y clasifica los estados de vialidad por fenómenos meteorológicos adversos, junto con la señalización que se usará en cada caso. La señalización se aplicará en las vías que son competencia de la DGT. El objetivo, según el organismo, es dar un mensaje más claro a los ciudadanos y que cualquiera entienda de un vistazo qué se va a encontrar en la carretera.

Los cuatro colores de la DGT: qué significa cada uno

El nuevo código sirve por igual para la nieve, la niebla densa y el viento, y sigue la lógica de los niveles de aviso de la AEMET. Cada color lleva además un nombre pensado para que el conductor intuya el impacto sin necesidad de consultar ninguna tabla:

Amarillo, afectado. La circulación empieza a notar la meteorología y la DGT lanza recomendaciones para que los usuarios estén en preaviso.

La circulación empieza a notar la meteorología y la DGT lanza recomendaciones para que los usuarios estén en preaviso. Naranja, dificultado. La meteorología adversa condiciona la circulación y llegan las primeras restricciones y limitaciones.

La meteorología adversa condiciona la circulación y llegan las primeras restricciones y limitaciones. Rojo, adverso. La circulación está muy condicionada y las restricciones son más estrictas que en el nivel naranja.

La circulación está muy condicionada y las restricciones son más estrictas que en el nivel naranja. Negro, intransitable. Corte total de la vía, porque no se puede garantizar la seguridad de los conductores.

Cuando no hay ninguna incidencia o no se alcanzan los umbrales mínimos, el estado de la carretera se denomina blanco. En autopistas y autovías, si hay paneles de mensaje variable, serán esos carteles los que indiquen el nivel y las restricciones que estén en vigor.

La infografía que acompaña a la instrucción concreta qué pasa con la nieve en cada nivel. En amarillo (empieza a nevar o hay una capa ligera que no dificulta la circulación) la velocidad máxima genérica baja a 100 km/h en autopistas y autovías y a 80 km/h en el resto de vías, los vehículos de más de 3,5 toneladas deben ir por el carril derecho sin adelantar y se prohíben los vehículos de grandes dimensiones. La recomendación es evitar los puertos de montaña.

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En naranja, con la calzada parcialmente cubierta, todos los vehículos circulan por el carril derecho y se prohíbe adelantar en autopistas y autovías; ya no pueden circular los vehículos de más de 3,5 toneladas ni los conjuntos de vehículos, y turismos y autobuses quedan limitados a 60 km/h. En rojo, con la calzada completamente cubierta, se prohíben también los autobuses, solo pueden circular turismos con cadenas o neumáticos de invierno y el límite cae a 30 km/h. El negro llega con un espesor de nieve muy grueso o condiciones muy adversas: prohibición total para cualquier vehículo, para evitar situaciones de riesgo o embolsamientos.

La nueva obligación de la DGT con el carril izquierdo cuando nieva

La instrucción de la campaña de invierno trae otra novedad que afecta a todos los conductores. Cuando la nieve dificulte la circulación por el estado de la calzada, será obligatorio dejar libre el carril o carriles izquierdos para que puedan pasar los vehículos de emergencia y las quitanieves. Si hay panel de mensaje variable, este indicará la prohibición de adelantar y la obligación de circular por el carril derecho; en los tramos con tres o más carriles por sentido se podrá usar también el contiguo.

La DGT incluye además tres tramos de vías de alta capacidad en los que, en estado rojo, solo podrán circular vehículos con neumáticos de invierno y se prohíbe el uso de cadenas, porque se trata de zonas con túneles sucesivos: la A-23 en Huesca, la A-67 en Cantabria y la A-6 en Lugo.

En Canarias la nieve es excepcional y se queda en las cumbres, pero el cambio no es ajeno a las islas. El nuevo código de colores de la DGT vale también para la niebla densa y el viento, dos fenómenos habituales en las carreteras de medianías y cumbre. Y cuando nieva en el Teide, el problema es otro: como ocurrió el pasado invierno con la nevada de la borrasca Therese, los accesos al Parque Nacional se cierran y conviene saber lo que hace falta para poder subir cuando se reabren.

Para saber en qué estado está cada carretera antes de salir, la DGT publicará la información actualizada en sus canales habituales: los boletines de tráfico en radio y televisión, su página web, el mapa de eTraffic, su perfil @DGTes en X y el teléfono 011. Los avisos meteorológicos que sirven de referencia para el nuevo código se pueden consultar en la web de la AEMET.