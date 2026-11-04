Los accesos al Teide siguen cerrados: lo que necesitas para poder subir

El Teide sigue con siete senderos restringidos y así es como puedes acceder

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LO ESENCIAL Siete senderos siguen restringidos. Hacen falta crampones y piolet. La restricción empieza a 2.700 metros. El Parque Nacional sigue abierto. No hay fecha de reapertura.

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Cuatro días después de la nevada, los accesos al pico del Teide siguen restringidos. El Cabildo de Tenerife mantiene las medidas extraordinarias de seguridad en siete senderos del Parque Nacional por presencia de hielo y nieve, y no ha establecido fecha de finalización.

Pero restringido no significa cerrado del todo. Hay una vía, y tiene requisitos concretos.

Qué hace falta para subir al Teide ahora mismo

Durante los periodos de acceso restringido por hielo y nieve, los senderos afectados solo pueden ser utilizados por personas con formación y experiencia suficientes en montañismo y actividades de alta montaña, o por quienes vayan acompañados de profesionales acreditados por el Parque Nacional.

Y hay que cumplir dos condiciones más, ambas obligatorias:

Autorización vigente de Tenerife ON , con la declaración responsable expresamente aceptada en el perfil de usuario.

, con la declaración responsable expresamente aceptada en el perfil de usuario. Llevar crampones y piolet, conforme a los requisitos técnicos publicados en la propia plataforma.

Sí, crampones y piolet. En el Teide, en noviembre, y con la restricción arrancando a partir de los 2.700 metros de altitud.

La declaración responsable es la novedad del procedimiento: quien sube asume por escrito las condiciones y el riesgo de la actividad en terreno helado.

Los siete senderos del Teide afectados

Estos son los recorridos con acceso restringido, según la resolución del Cabildo:

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PNT 07 Montaña Blanca-La Rambleta.

Montaña Blanca-La Rambleta. PNT 09 Teide-Pico Viejo-Mirador de Las Narices del Teide, en el tramo comprendido entre su punto de contacto con el PNT 38 Cuevas Negras.

Teide-Pico Viejo-Mirador de Las Narices del Teide, en el tramo comprendido entre su punto de contacto con el PNT 38 Cuevas Negras. PNT 10 Telesforo Bravo, el sendero de acceso a la cima.

Telesforo Bravo, el sendero de acceso a la cima. PNT 12 Mirador de Pico Viejo.

El listado completo de la resolución incluye siete recorridos y tramos, todos situados en las zonas elevadas del Teide, donde el hielo dificulta el tránsito y multiplica el riesgo de caídas.

El más buscado por los visitantes es el Telesforo Bravo, el PNT 10, porque es el único que lleva a los 3.715 metros de la cima. Ese acceso ya requiere autorización previa en condiciones normales.

Lo que sí está abierto en el Parque Nacional

Conviene dejarlo claro, porque mucha gente está cancelando visitas sin necesidad: la visita al Parque Nacional del Teide continúa permitida.

Las restricciones afectan exclusivamente a los accesos a las zonas de alta montaña. El resto del Parque, los miradores, las carreteras y los senderos de cotas más bajas funcionan con normalidad.

El teleférico y la estación superior de La Rambleta se rigen por sus propias condiciones de operación, que dependen del viento y del estado del terreno. Conviene consultarlas el mismo día antes de desplazarse.

Por qué pueden alargarse las restricciones del Teide

La previsión no ayuda. La Agencia Estatal de Meteorología no descarta para este miércoles nuevas precipitaciones en forma de nieve en las zonas más altas, con la cota situada por encima de los 2.800 metros y la advertencia de que podría descender ligeramente de forma temporal.

Es decir, que a la nieve del domingo podría sumarse más en los próximos días, lo que alargaría la situación. El Cabildo no ha dado fecha y la revisión depende del estado real del terreno, no del calendario.

Las autorizaciones y reservas se tramitan a través de Tenerife ON, la plataforma del Cabildo para los senderos regulados, donde se publica también el estado actualizado de cada recorrido. Es la única fuente fiable antes de subir al Teide.