La AEMET avisa de que Canarias tendrá doble temporal: tormentas y granizo en estas zonas

La AEMET avisa de que la lluvia no acaba el domingo: hay un segundo episodio el miércoles

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LO ESENCIAL Ciento ochenta litros en La Palma. Dos episodios, no uno. Tregua el lunes y el martes. Rachas de hasta 120 por hora. Una perturbación de origen tropical.

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso especial que cambia el relato del fin de semana en Canarias: no habrá un temporal, sino dos episodios diferenciados de lluvias intensas hasta el miércoles.

Y la cifra que resume el primero es contundente. En La Palma se manejan acumulados de entre 150 y 180 litros por metro cuadrado en las zonas más afectadas.

Lo que prevé la AEMET para este fin de semana

El primer frente asociado a la borrasca Bruna empieza a afectar al oeste del archipiélago durante las últimas horas del sábado. Las precipitaciones se intensifican primero en La Palma y avanzan hacia el este durante el domingo.

Estos son los acumulados estimados para esta primera fase:

La Palma: entre 150 y 180 litros por metro cuadrado en las zonas más afectadas.

entre 150 y 180 litros por metro cuadrado en las zonas más afectadas. Tenerife: en torno a 120 litros por metro cuadrado.

Son estimaciones del episodio completo, no precipitaciones previstas de manera uniforme en todo el territorio insular. Su distribución dependerá del desplazamiento de los frentes y de la intensidad de los chubascos.

Al agua se suma el viento del oeste y suroeste, especialmente en cumbres y vertientes expuestas de las islas montañosas. El Gobierno de Canarias advierte de que las rachas podrían superar los 90 kilómetros por hora durante el domingo en los puntos más expuestos.

La tregua y el segundo episodio que anuncia la AEMET

Aquí está la novedad del aviso, y es la parte que conviene leer con calma.

🌀🟠 Tiempo adverso asociado a la borrasca Bruna: avisos naranjas. ⛈️ Lluvias muy fuertes el sábado por la noche en La Palma y el domingo también en el resto de islas montañosas: posibles inundaciones y aumento de caudal en barrancos. 1/3 https://t.co/sgrgr5b3wD, AEMET (@AEMET_Esp) November 7, 2026

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La AEMET contempla una mejoría temporal el lunes 9 y buena parte del martes 10. Pero advierte de que las precipitaciones y el viento pueden volver a intensificarse después.

El segundo episodio afectaría a Canarias especialmente el miércoles 11, con nuevas precipitaciones abundantes en las islas occidentales:

La Palma y Tenerife: entre 80 y 120 litros, con valores que localmente podrían superar los 150.

entre 80 y 120 litros, con valores que localmente podrían superar los 150. La Gomera y Gran Canaria: entre 40 y 80 litros.

El viento volvería a subir con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora y valores puntuales de entre 100 y 120 en zonas altas y especialmente expuestas.

Hay un detalle que el Gobierno de Canarias ha dejado caer y que merece atención: esa inestabilidad de mediados de semana podría estar relacionada con otra perturbación de origen tropical, distinta del frente inicial asociado a Bruna.

Es decir, no sería la misma borrasca volviendo, sino algo nuevo. La AEMET matiza que estas cantidades deberán revisarse conforme se acerquen las fechas, por la incertidumbre sobre la evolución de la atmósfera.

Las alertas activas en Canarias

La Dirección General de Emergencias ha escalonado las declaraciones a lo largo del sábado:

12:00. Alerta por viento en La Palma y en cumbres, norte y noroeste de El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.

Alerta por viento en La Palma y en cumbres, norte y noroeste de El Hierro, La Gomera, y Gran Canaria. 18:00. Alerta por fenómenos costeros en los litorales norte y oeste. El resto de la costa, en prealerta.

Alerta por fenómenos costeros en los litorales norte y oeste. El resto de la costa, en prealerta. 21:00. Alerta por lluvias en las cinco islas montañosas y prealerta en Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa. A la misma hora, prealerta por tormentas y por riesgo de inundaciones en todo el archipiélago.

El temporal marítimo también será importante: se espera mar gruesa y mar de fondo que podría alcanzar entre tres y cuatro metros a partir del lunes en las costas más expuestas.

El riesgo que más preocupa, según la AEMET

No es la cantidad total de agua, sino la velocidad a la que cae.

Emergencias advierte de que los chubascos intensos pueden provocar inundaciones locales en áreas urbanas y crecidas repentinas de barrancos, incluso en cauces que habitualmente permanecen secos.

Existe además riesgo de que el oleaje alcance paseos marítimos, carreteras e instalaciones próximas a la costa, especialmente durante los periodos de pleamar.

Las recomendaciones son claras: evitar desplazamientos innecesarios en los momentos de mayor intensidad, no atravesar barrancos inundados y mantenerse alejados de muelles y escolleras.

La AEMET contempla una disminución progresiva de la inestabilidad a partir del jueves 12, aunque la evolución del episodio sigue sujeta a incertidumbre.