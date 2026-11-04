La AEMET avisa de nieve en el Teide y tormentas fuertes en estas zonas de Canarias

Nieve otra vez en el Teide según la AEMET: dónde y a partir de qué altura

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LO ESENCIAL La cota, sobre los 2.800 metros. Puede bajar de forma temporal. Sería la segunda en cuatro días. Chubascos fuertes en el interior. Las lluvias llegarán a la costa.

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) vuelve a contemplar nieve en las cumbres del Teide este miércoles, 4 de noviembre, en una jornada marcada por el aumento de la nubosidad y los chubascos localmente fuertes en Canarias.

Sería la segunda nevada en cuatro días en el pico más alto de España, después de la que dejó la borrasca el pasado domingo.

La cota que marca la AEMET

El dato concreto es este: la Agencia sitúa la cota de nieve por encima de los 2.800 metros, aunque advierte de que podría descender ligeramente de manera temporal.

Conviene leer bien la formulación oficial, porque marca la diferencia. La AEMET dice que no se descartan precipitaciones en forma de nieve en las zonas más altas del Teide. No es una previsión firme de nevada: es una posibilidad condicionada a que coincidan precipitación y temperatura en esa franja de altitud.

Para dimensionarlo: la cima del Teide está a 3.715 metros y el Refugio de Altavista, a 3.260. Una cota de 2.800 metros deja la nieve restringida a la parte superior del cono.

Si se repite lo del domingo, hay una consecuencia práctica inmediata: el Cabildo de Tenerife mantiene desde entonces restricciones de acceso al pico por presencia de hielo y nieve, sin fecha concreta de finalización.

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Lo que prevé la AEMET para Tenerife

El día comenzará con intervalos nubosos, pero durante la mañana aumentará la nubosidad de evolución, con probabilidad de chubascos moderados a fuertes en zonas del interior.

Las precipitaciones serán más probables en el nordeste de la Isla y podrían alcanzar áreas costeras durante las últimas horas del miércoles. En Santa Cruz de Tenerife se esperan entre 20 y 25 grados, con máximas en ligero descenso.

El pronóstico de la AEMET isla por isla

La Palma. Nubosidad en aumento, con chubascos ocasionales y localmente fuertes en el interior, más probables en el norte y el este. Podrían alcanzar la costa al final del día. Santa Cruz de La Palma, entre 18 y 24 grados.

Nubosidad en aumento, con chubascos ocasionales y localmente fuertes en el interior, más probables en el norte y el este. Podrían alcanzar la costa al final del día. Santa Cruz de La Palma, entre 18 y 24 grados. La Gomera. Las nubes crecerán durante la mañana y podrán dejar chubascos tormentosos, dispersos y localmente fuertes, sobre todo en el interior. San Sebastián, entre 20 y 25 grados.

Las nubes crecerán durante la mañana y podrán dejar chubascos tormentosos, dispersos y localmente fuertes, sobre todo en el interior. San Sebastián, entre 20 y 25 grados. El Hierro. Aumento de nubosidad por la mañana y posibilidad de chubascos ocasionales, localmente fuertes, en el interior, que podrían extenderse a la costa. Valverde, entre 15 y 20 grados.

Aumento de nubosidad por la mañana y posibilidad de chubascos ocasionales, localmente fuertes, en el interior, que podrían extenderse a la costa. Valverde, entre 15 y 20 grados. Gran Canaria. Chubascos moderados a fuertes más probables en el interior, en especial en las vertientes norte y este, sin descartar tormentas ni que alcancen la costa al final del día. Las Palmas, entre 21 y 26 grados.

Chubascos moderados a fuertes más probables en el interior, en especial en las vertientes norte y este, sin descartar tormentas ni que alcancen la costa al final del día. Las Palmas, entre 21 y 26 grados. Fuerteventura. Intervalos nubosos al inicio y nubosidad creciente desde el mediodía, con chubascos tormentosos moderados y localmente fuertes. Puerto del Rosario, entre 19 y 24 grados.

Intervalos nubosos al inicio y nubosidad creciente desde el mediodía, con chubascos tormentosos moderados y localmente fuertes. Puerto del Rosario, entre 19 y 24 grados. Lanzarote. Misma evolución que Fuerteventura. Arrecife, entre 20 y 25 grados.

Viento y estado del mar según la AEMET

Pese a la inestabilidad, el viento será generalmente flojo en Canarias, con predominio de las brisas y tendencia a la componente nordeste en algunas islas.

En el mar se esperan vientos variables de fuerza 1 a 3, que podrían aumentar a 3 o 4 en determinadas zonas conforme avance la jornada. La AEMET prevé además mar rizada, aguaceros y tormentas ocasionales, con mar de fondo del noroeste de entre uno y dos metros.

El patrón del día es el mismo en todas las islas: la inestabilidad se concentra en las horas centrales, cuando crecen las nubes de evolución en el interior, y las lluvias tienden a desplazarse hacia la costa al final de la jornada.

Los avisos de la AEMET pueden actualizarse en cualquier momento según evolucione la situación. Para cualquier incidencia, el teléfono es el 112 Canarias.