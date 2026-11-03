Emergencias señala los municipios de Canarias donde más va a llover estos días

Estos son los municipios de Canarias donde Emergencias espera las tormentas más fuertes

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LO ESENCIAL Treinta litros en una hora. Acentejo y el Valle de Güímar. Telde y Valsequillo en Gran Canaria. Prealerta en todo el archipiélago. Hay elevada incertidumbre.

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Por primera vez en todo el episodio, la Dirección General de Emergencias en Canarias ha puesto nombre a las zonas de Canarias donde espera las tormentas más intensas. No habla de islas: habla de comarcas y municipios concretos.

Los chubascos podrían superar los 30 litros por metro cuadrado en apenas una hora, acompañados de actividad tormentosa.

Las zonas de Canarias donde se esperan las lluvias más fuertes

Según la Dirección General de Emergencias, dependiente de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, las precipitaciones podrían tener mayor incidencia en estos puntos:

Área metropolitana de Tenerife.

Comarca de Acentejo , en el norte tinerfeño.

, en el norte tinerfeño. Valle de Güímar , en la vertiente este.

, en la vertiente este. Telde y Valsequillo , en Gran Canaria, además de otros puntos del este de la isla.

, en Gran Canaria, además de otros puntos del este de la isla. Este de La Palma, donde también se contemplan precipitaciones intensas.

En Lanzarote y Fuerteventura la probabilidad de que se desarrollen estos episodios es menor.

Las precipitaciones más intensas podrían concentrarse en Tenerife y Gran Canaria, aunque no se descartan episodios de lluvia y tormentas en otras islas a lo largo de la jornada.

Conviene retener la advertencia que acompaña a la declaración, porque es la misma que viene repitiéndose desde el sábado: existe elevada incertidumbre sobre la localización exacta, la intensidad y la persistencia de las tormentas.

En qué situación está Canarias

El Gobierno de Canarias declaró la prealerta por lluvias y tormentas en todo el archipiélago a partir de las 10:00 horas de este martes, 3 de noviembre, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Es una rebaja respecto a los días anteriores, cuando La Palma llegó a estar en alerta máxima. Pero prealerta no significa normalidad: significa que los medios están disponibles y que el seguimiento continúa.

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La AEMET mantiene además avisos amarillos por lluvias y tormentas en todas las islas durante la jornada, con acumulados de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora en las islas occidentales y Gran Canaria, y de hasta 15 en las orientales.

Qué hacer si te pilla la tormenta en Canarias

Emergencias ha recordado las medidas de autoprotección, y conviene leerlas porque algunas no son evidentes.

Si estás en la calle:

No te refugies debajo de árboles.

Aléjate de estructuras metálicas.

Si vas en coche:

Evita los desplazamientos que no sean imprescindibles y circula por vías principales.

Si la tormenta te sorprende dentro del vehículo, cierra puertas y ventanas, apaga la radio y desconecta el motor hasta que pase.

Con lluvia intensa, modera la velocidad, aumenta la distancia de seguridad y vigila la acumulación de agua en la calzada.

Con los barrancos:

No cruces ni estaciones en zonas bajas, cauces inundables ni barrancos. Las lluvias fuertes provocan crecidas repentinas incluso en lugares que suelen estar secos.

Una petición que casi nadie conoce en Canarias

Hay una recomendación en la nota de Emergencias que rara vez se publica y que afecta directamente a quien vive junto a un cauce.

El Ejecutivo pide a las personas que residen cerca de barrancos que comuniquen a sus ayuntamientos la presencia de residuos, escombros u otros materiales que puedan dificultar el paso del agua.

No es un detalle menor: buena parte de las inundaciones urbanas en Canarias se agravan por obstrucciones en los cauces que nadie ha reportado. Avisar al ayuntamiento es gratis y puede evitar una crecida.

Ante cualquier emergencia, el teléfono es el 112.