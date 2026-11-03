La AEMET pone a las ocho islas de Canarias en aviso amarillo por la borrasca

Las ocho islas en aviso a la vez: la AEMET no deja salir a Canarias del temporal

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LO ESENCIAL Las ocho islas en aviso. Hasta veinte litros en una hora. Puede caer granizo. La alerta baja a prealerta. Los avisos duran hasta las nueve.

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Canarias todavía no ha salido del episodio. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene este martes, 3 de noviembre, avisos amarillos por lluvias y tormentas en todas las islas, con precipitaciones que podrán ser localmente fuertes o muy fuertes.

Es la primera jornada del episodio en la que ninguna isla queda fuera de los avisos. Y se suma un fenómeno que no había aparecido hasta ahora: el granizo.

Los avisos que mantiene la AEMET este martes

La AEMET ha activado avisos de peligro bajo por lluvias y tormentas entre las 10:00 y las 20:59 horas en todas las islas principales. El reparto por acumulados en una hora es el siguiente:

El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria: hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

hasta por metro cuadrado en una hora. Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa: algo menos intensas, pero podrían alcanzar y superar los 15 litros en una hora.

En Gran Canaria el aviso cubre toda la isla: el norte, las cumbres y las vertientes este, sur y oeste. En Tenerife se extiende también a las principales zonas, con posibilidad de precipitaciones intensas en el interior y el norte.

De forma puntual, las precipitaciones podrían ir acompañadas de granizo, según contempla la Agencia para esta jornada.

Todas las islas tienen además activado el aviso amarillo por tormentas, con la misma franja horaria.

Por qué baja la alerta si siguen los avisos de la AEMET

Aquí hay algo que puede confundir, y conviene explicarlo. El Gobierno de Canarias ha rebajado la situación de alerta por lluvias a prealerta en todo el archipiélago desde las 10:00 horas de este martes.

Parece contradictorio, pero no lo es: son dos sistemas distintos. Los avisos los emite la AEMET y describen el fenómeno meteorológico esperado. Las alertas y prealertas las declara la Dirección General de Emergencias y miden el nivel de respuesta institucional, en aplicación del PEFMA.

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Dicho de otro modo: Emergencias considera que ya no hacen falta los medios desplegados de los días anteriores, pero la AEMET sigue viendo precipitaciones que pueden ser localmente muy fuertes. El Ejecutivo regional mantiene además la prealerta por tormentas en toda Canarias.

Lo que persiste, según la AEMET

La declaración oficial es explícita sobre el motivo: persiste la inestabilidad en el entorno de las islas, con precipitaciones que podrán ser localmente fuertes o muy fuertes.

Esa inestabilidad viene de la reactivación que ya anticipó Emergencias para la tarde-noche del lunes y la madrugada del martes, especialmente en las islas occidentales, con posibilidad de chubascos muy fuertes acompañados de tormentas, granizo y rachas de viento localmente muy fuertes.

La previsión apunta a una distribución desigual a lo largo del día. Las lluvias tienden a desplazarse hacia Tenerife y Gran Canaria, que podrían registrar precipitaciones con aparato eléctrico durante la segunda mitad de la jornada.

En las cumbres, la cota de nieve se situará por encima de los 2.800 metros, aunque podría descender ligeramente de forma temporal.

Lo que no puede decir todavía la AEMET

Para quien ya esté mirando el fin de semana, conviene ser honesto con lo que hay. La previsión para el sábado 7 y el domingo 8 está marcada por la incertidumbre, y los datos disponibles no permiten concretar todavía dónde lloverá.

Lo que sí señala la AEMET en su predicción semanal es que la semana del 9 al 15 de noviembre volverá a traer precipitaciones a Canarias, con temperaturas por encima de lo normal para la época. A esa distancia, la propia Agencia advierte de que la incertidumbre es alta.

Recomendaciones mientras duren los avisos de la AEMET

Con tormentas y granizo en el pronóstico, las recomendaciones de autoprotección siguen vigentes:

Evitar barrancos, cauces y zonas inundables.

No cruzar un cauce con agua, ni a pie ni en coche.

Extremar la precaución al circular, sobre todo si cae granizo.

Asegurar objetos en balcones, terrazas y azoteas ante las rachas de viento.

Alejarse de árboles y estructuras metálicas durante la actividad eléctrica.

Los avisos de la AEMET pueden actualizarse en cualquier momento según evolucione la situación, y Emergencias mantiene el seguimiento. Para cualquier incidencia, el teléfono es el 112 Canarias.