Hay algo sonando bajo el Teide que el IGN no consigue meter en ninguna categoría

El IGN tiene registradas señales bajo el Teide que todavía no sabe clasificar

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LO ESENCIAL Mil cuatrocientos eventos revisados. Lo llaman repique de tambor. Ya no son enjambres. Ninguno se ha sentido. Nadie ha visto algo igual.

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Hay algo registrándose bajo el Teide que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) no consigue encajar en ninguna de sus categorías habituales. Ni es exactamente un enjambre, ni es un terremoto convencional.

Y el organismo ha acabado recurriendo a una expresión que no aparece en ningún otro informe de Canarias: repique de tambor.

Qué es el repique de tambor del Teide

La expresión describe centenares de pequeños eventos que se suceden a intervalos casi regulares, como si alguien percutiera bajo tierra con un ritmo sostenido.

El patrón se repite siempre en el mismo sitio: la zona oeste de Las Cañadas del Teide, entre siete y ocho kilómetros de profundidad, al suroeste de Pico Viejo en El Teide.

Las cifras que maneja el IGN en episodios concretos son llamativas:

Un episodio que empezó con 755 eventos y acabó en más de 1.400 tras la revisión de los datos.

y acabó en más de tras la revisión de los datos. Alrededor de 500 temblores en apenas tres horas .

. Cerca de 950 en una sola noche.

Todos esos movimientos se mantienen por debajo de magnitud 0,8. Ninguno ha sido percibido por la población, y muchos presentan señales tan débiles que ni siquiera quedan localizados con calidad suficiente para entrar en el catálogo oficial.

Eso significa algo importante: lo que el IGN publica es siempre un mínimo, no un total.

Por qué el IGN ya no las llama enjambres

Aquí está el detalle técnico que explica el titular, y es una decisión consciente del organismo.

En los episodios más recientes, el IGN ha dejado de hablar de enjambres al referirse a lo que ocurre bajo el Teide. El motivo es que las señales no presentan la periodicidad temporal ni las características comunes necesarias para clasificarlas como tales.

No es un matiz de estilo. Un enjambre sísmico es una categoría con criterios definidos, y lo que registran los sismógrafos ha dejado de cumplirlos.

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El director del IGN en Canarias, Itahiza Domínguez, lo ha explicado en términos de dificultad creciente: «Antes era fácil de determinar». Los episodios duraban unas horas y terminaban. Ahora las señales pueden encadenarse y dejar periodos de actividad casi continua, de modo que, según el criterio que se use para separar unos episodios de otros, el recuento cambia.

Lo que ha cambiado bajo el Teide en 2026

La etapa actual tiene fecha de inicio: la primera anomalía se registró el 2 de octubre de 2016. Desde entonces los episodios se han repetido de forma irregular.

Pero este año hay dos cambios medibles.

El primero es la profundidad. En los primeros años de esta etapa, los eventos se localizaban a una media de 10 kilómetros. En 2026 se sitúan algo más arriba, a 9 kilómetros.

El segundo es la energía. Según relata Domínguez, en determinados momentos ha llegado a ser entre cinco y siete veces superior a la de los enjambres de años anteriores, aunque siguen siendo microseísmos que apenas superan el umbral de detección.

Los eventos híbridos que se registran apuntan al movimiento de fluidos y gases en las entrañas del volcán, no a roca fracturándose por el ascenso de magma.

Por qué el IGN descarta una erupción bajo el Teide

Conviene cerrar con lo que sí está claro, porque es lo que evita malinterpretar todo lo anterior.

El propio Domínguez explica cuál sería la señal de alarma real: «Si tenemos una intrusión magmática, ese movimiento, esa presión que hace la corteza, genera terremotos más grandes, de magnitudes 2, 2,5 o 3».

Eso no es lo que está pasando. Lo que hay son microseísmos por debajo de 0,8 que nadie nota.

El IGN mantiene que la actividad volcánica de Tenerife se encuentra en parámetros similares a los registrados desde 2023, con niveles de gases y deformaciones del terreno estables y sin cambios bruscos. El semáforo volcánico de la isla no se ha modificado.

El tambor sigue sonando bajo el Teide. Lo que ha cambiado, de momento, es el ritmo.