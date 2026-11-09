No es Bruna: la borrasca que de verdad preocupa podría llegar el jueves a Canarias

La borrasca que llega a Canarias el miércoles se está formando ahora y podría llamarse Charles

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LO ESENCIAL Nace en el trópico. Ciclogénesis entre el 11 y el 12. Si la nombran, será Charles. El Niño, en el trasfondo. Mucha incertidumbre todavía.

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Mientras Canarias respira tras el paso de Bruna, hay otra borrasca formándose en el Atlántico. Y esta tiene una particularidad: no nació en latitudes medias, sino en el trópico.

Los modelos la sitúan profundizándose rápidamente entre el 11 y el 12 de noviembre, y su trayectoria afectaría directamente a la Península y al archipiélago según datos de la AEMET.

De dónde sale esta borrasca

La historia empieza con una baja de origen subtropical, bautizada técnicamente como Bs, que estuvo bajo el punto de mira del Centro Nacional de Huracanes a principios de noviembre.

Aquel organismo acabó dejando de vigilarla porque no llegó a alcanzar la categoría de tormenta o depresión subtropical. Pero eso no significa que no sea activa: significa que ha cambiado de naturaleza.

Según explica el meteorólogo Francisco Martín León en la Revista del Aficionado a la Meteorología de Meteored, el sistema está sufriendo una transformación completa:

Al inicio: ciclón de núcleo cálido, simétrico y poco profundo. Es decir, subtropical puro.

ciclón de núcleo cálido, simétrico y poco profundo. Es decir, subtropical puro. Ahora: núcleo cálido pero ya asimétrico y poco profundo.

núcleo cálido pero ya asimétrico y poco profundo. Estado final previsto: una baja fría, asimétrica y profunda. O sea, una borrasca de manual.

Es una mutación poco habitual: un sistema que nace con características tropicales y acaba convertido en una borrasca de latitudes medias antes de llegar a nuestras costas.

Si finalmente es nombrada, se llamaría Charles.

Qué tiene que ver El Niño con esta borrasca

Aquí está la parte que conecta con lo que lleva meses ocurriendo en el Pacífico.

El El Niño muy intenso que se está desarrollando en el Pacífico ecuatorial genera condiciones para que el chorro subtropical se intensifique, tanto en el Pacífico como en el Atlántico.

Ese chorro reforzado tiene dos efectos opuestos:

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Inhibe el desarrollo de tormentas tropicales y huracanes, por el aumento de la cizalladura del viento. De hecho, la temporada de huracanes ha sido poco activa y por debajo de lo normal.

el desarrollo de tormentas tropicales y huracanes, por el aumento de la cizalladura del viento. De hecho, la temporada de huracanes ha sido poco activa y por debajo de lo normal. Fomenta, en cambio, que las bajas subtropicales se conviertan en borrascas de latitudes medias y bajas.

Dicho de otro modo: el mismo fenómeno que ha frenado los huracanes este año es el que está alimentando esta borrasca.

Cuando ese chorro intenso sobrevuela una baja en superficie, se dan las condiciones para una ciclogénesis rápida, el proceso por el que una borrasca se profundiza en muy pocas horas.

Lo que puede dejar en Canarias

El sistema viene cargado de humedad e inestabilidad, por lo que sus impactos podrían ser altos, con fuertes vientos, rachas intensas y precipitaciones abundantes.

Esto encaja con lo que ya adelantó el Gobierno de Canarias el pasado sábado, cuando señaló que la inestabilidad prevista para mediados de semana podría estar relacionada con otra perturbación de origen tropical, distinta del frente asociado a Bruna.

Y encaja también con el aviso especial de la AEMET, que contempla un segundo episodio a partir de la tarde del martes 10, con el grueso el miércoles 11 y posible prolongación al jueves 12.

Las cifras que manejaba ese aviso para las islas occidentales iban de 80 a 120 litros por metro cuadrado, con valores que localmente podrían superar los 150, y rachas de 70 a 90 kilómetros por hora con puntas de entre 100 y 120 en zonas altas.

Por qué hay que tomárselo con cautela

El propio autor del análisis lo advierte sin rodeos: la incertidumbre a 48 y 72 horas vista es alta.

Eso afecta a todo lo importante: el grado de profundización de la baja, las zonas que resultarán afectadas y la cantidad real de precipitación acumulada.

Y hay un precedente muy reciente que obliga a la prudencia. Bruna llegó a Canarias mucho más débil de lo previsto, con un frente desestructurado, y las lluvias se quedaron muy por debajo de lo anunciado. El dato más alto del domingo fueron 50,4 litros en San Mateo, Gran Canaria, frente a los 180 que se manejaban para La Palma.

De momento, la jornada de este lunes es de tregua en Canarias, con lluvias débiles por la tarde y viento en cumbres. La AEMET irá actualizando los avisos conforme se acerque la fecha.