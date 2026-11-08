Dieciséis incidencias y un herido: lo que ha dejado la borrasca Bruna en Canarias en una noche

Una silla arrancada por el viento deja un herido en La Palma por la borrasca Bruna

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LO ESENCIAL Dieciséis incidencias en una noche. Un herido por una silla. Ciento doce kilómetros por hora. Dos contenedores derribados. El episodio no ha terminado.

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La borrasca Bruna ha dejado su primer herido en Canarias. Ocurrió en Santa Cruz de La Palma, y la causa es de las que parecen menores hasta que pasan: una silla desplazada por el viento.

La persona sufrió lesiones por el impacto y tuvo que ser trasladada a un centro sanitario.

Las 16 incidencias que ha dejado la borrasca Bruna

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 ha registrado 16 incidencias entre la noche del sábado y las primeras horas de este domingo.

La jefa de servicio de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, Montserrat Román, ha explicado que se han concentrado principalmente en Tenerife y La Palma, y que están relacionadas casi en su totalidad con el viento.

En Tenerife, los avisos han llegado desde municipios como La Laguna, Icod de los Vinos, Los Realejos, Tegueste, Santa Cruz y San Miguel de Abona.

En La Palma se contabilizaron cinco, siendo la de Santa Cruz de La Palma la más relevante por tratarse de la única con una persona herida.

Una decena de las incidencias han estado relacionadas, según Román, «fundamentalmente con caída de ramas, árboles, desplazamiento de vallas, bidones y señales de tráfico», además de desprendimientos de objetos sobre carreteras y vías públicas.

La valoración oficial es contenida: las incidencias han sido de carácter puntual, sin que se hayan producido situaciones generalizadas de especial gravedad.

Las cifras reales que está dejando la borrasca Bruna

Aquí hay un contraste que merece atención, porque no coincide con lo que se temía.

El viento va por encima de lo previsto. La racha máxima registrada hasta la mañana del domingo fue de 112 kilómetros por hora en Izaña, en las cumbres de Tenerife.

La lluvia, en cambio, va muy por debajo. Estos son los acumulados hasta las 08:00 horas:

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Fuencaliente (La Palma): 8,6 litros por metro cuadrado

8,6 litros por metro cuadrado San Andrés y Sauces (La Palma): 6 litros

6 litros Izaña (Tenerife): 5,8 litros

5,8 litros Las Manchas (La Palma): 4,8 litros

Para situarlo: los avisos activados por la borrasca Bruna contemplaban umbrales de hasta 100 litros en 12 horas. De momento, el agua no se acerca ni de lejos a esa cifra, mientras que el viento ya ha superado los 100 kilómetros por hora que anticipaba el boletín para zonas de cumbre.

Una de las imágenes del episodio lo resume: en La Palma, las rachas llegaron a derribar dos contenedores de mercancías.

Gran Canaria lo suspende todo por la borrasca Bruna

Mientras el episodio se desplaza hacia el este, el Cabildo de Gran Canaria ha tomado la decisión más drástica del fin de semana.

Ha decretado la suspensión de todas las actividades y eventos, públicos y privados, en toda la isla a partir de las 12:00 horas de este domingo y hasta nueva comunicación.

La medida alcanza también a los recintos cerrados, lo que amplía considerablemente su alcance respecto a las restricciones habituales en estos episodios. Entre los aplazamientos figuran el partido Las Palmas-Eldense y los conciertos previstos para la jornada.

La decisión parte de la dirección del Plan Insular de Protección Civil, que mantiene la alerta por viento, lluvia, tormentas, fenómenos costeros y riesgo de inundación en toda la isla.

Por qué la borrasca Bruna todavía no ha terminado

Es el mensaje que ha querido subrayar Emergencias. El episodio meteorológico sigue en curso.

El Gobierno de Canarias mantiene el seguimiento permanente en coordinación con el 112, los cabildos y los ayuntamientos, y recomienda a la población seguir las indicaciones de Protección Civil e informarse por canales oficiales.

Los avisos de viento por la borrasca Bruna permanecen activos durante toda la jornada del domingo, y las islas orientales entran en la fase más intensa a partir del mediodía, cuando se espera que Lanzarote y Fuerteventura registren precipitaciones localmente fuertes y tormentas con granizo.

A ello se suma el riesgo costero: el oleaje puede alcanzar entre tres y cuatro metros a partir del lunes, con mayor peligro de saltos de ola coincidiendo con las pleamares.

Y la previsión apunta por la borrasca Bruna a un segundo episodio de lluvias a partir de la tarde del martes, que podría ser más relevante en términos de agua que el de este fin de semana.