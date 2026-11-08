La borrasca dejará hoy 60 litros: la AEMET actualiza los avisos de Bruna en Canarias

La AEMET quita el naranja por lluvia en Canarias y lo deja en lo que de verdad asusta: el viento

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LO ESENCIAL De cien litros a sesenta. Más de cien por hora en cumbres. El único naranja es de viento. Granizo en las ocho islas. Los avisos duran hasta medianoche.

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha actualizado los avisos de este domingo en Canarias y el panorama ha cambiado: las lluvias bajan a nivel amarillo y los acumulados previstos se reducen casi a la mitad.

Pero hay un aviso que no solo se mantiene en naranja, sino que viene con una advertencia contundente en el propio boletín.

El único aviso naranja de la AEMET es por viento

El nivel de peligro importante, el naranja, queda reservado al viento del suroeste y afecta a cuatro zonas:

Cumbres de La Palma

Este de La Palma

Oeste de La Palma

Norte de Tenerife

El umbral es de 90 kilómetros por hora de racha máxima, y está vigente desde las 21:00 del sábado hasta las 23:59 de hoy domingo.

El comentario del boletín de la AEMET es explícito: «En cumbres se superarán los 100 km/h». No lo plantea como posibilidad remota, sino como lo esperable en esas zonas.

El viento afecta principalmente a cumbres y, en el caso de La Palma, también al noroeste y al litoral este.

Hay además avisos amarillos por viento de 70 kilómetros por hora en La Gomera, El Hierro, el área metropolitana y las vertientes este, sur y oeste de Tenerife, y en toda Gran Canaria, donde localmente las rachas podrán alcanzar los 90.

Lo que la AEMET ha rebajado en los avisos por lluvia

Este es el cambio más llamativo respecto a la previsión del sábado.

Todos los avisos por precipitaciones están ahora en nivel amarillo, peligro bajo, y con umbrales considerablemente menores:

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La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife. De 10:00 a 17:59. 20 litros en una hora y 60 litros en 12 horas .

De 10:00 a 17:59. y . Gran Canaria. De 12:00 a 23:59. Entre 20 y 25 litros en una hora según zona, y 40 litros en 12 horas en cumbres y vertientes este, sur y oeste.

De 12:00 a 23:59. Entre 20 y 25 litros en una hora según zona, y en cumbres y vertientes este, sur y oeste. Lanzarote y Fuerteventura. De 12:00 a 23:59. 20 litros en una hora.

Para situarlo: el boletín del sábado contemplaba 100 litros en 12 horas en las islas occidentales y 80 en Gran Canaria. Las cifras actuales son 60 y 40.

La AEMET señala que las lluvias afectarán principalmente a las vertientes oeste y sur, y en el caso de La Palma serán más probables en zonas de medianías.

Las tormentas con granizo siguen en las ocho islas

Lo que no ha cambiado son las tormentas. Hay aviso amarillo en todo el archipiélago y el boletín añade la misma coletilla en cada zona: podrán ir acompañadas de granizo.

Los horarios varían por islas. En La Palma arrancaron a las 21:00 del sábado; en La Gomera, El Hierro y Tenerife, a medianoche; y en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, a partir de las 12:00.

En las islas occidentales los avisos por tormentas decaen a las 17:59, mientras que en Gran Canaria y las orientales se mantienen hasta las 23:59.

Es decir, el episodio se desplaza hacia el este conforme avanza el día, tal y como estaba previsto.

Lo que la AEMET mantiene en la costa

Siguen activos los avisos amarillos por fenómenos costeros, con viento del suroeste de 50 a 61 kilómetros por hora, fuerza 7:

Tenerife , área metropolitana y vertientes este, sur y oeste, de 07:00 a 14:59, en la costa sureste.

, área metropolitana y vertientes este, sur y oeste, de 07:00 a 14:59, en la costa sureste. Gran Canaria, norte, de 12:00 a 17:59, en la costa noroeste.

Conviene no confundir una rebaja de avisos con el final del episodio. El Gobierno de Canarias mantiene sus propias declaraciones de alerta y prealerta, que son un sistema distinto del de la AEMET y se actualizan por separado.

Y la previsión general sigue apuntando a un segundo episodio de lluvias a partir del martes por la tarde. Los avisos se revisan varias veces al día y pueden volver a subir.