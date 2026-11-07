La borrasca Bruna llega a tu isla a esta hora en Canarias: el mapa completo del domingo

Bruna ya está en La Palma y estas son las horas a las que llega a cada isla de Canarias

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LO ESENCIAL De oeste a este, por fases. Más de cien kilómetros por hora. Granizo en todas las islas. Nieve en el pico del Teide. Las pleamares, las horas críticas.

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La borrasca Bruna ya está dejando sus efectos más importantes en Canarias. Empezó por La Palma la noche de este sábado y avanzará de oeste a este durante el domingo hasta alcanzar las ocho islas.

Lluvias intensas, tormentas, granizo, rachas superiores a 100 kilómetros por hora y riesgo de inundaciones en estas zonas de Canarias. Esto es lo que toca en cada isla y a qué hora.

Cronología de la borrasca Bruna en Canarias

El episodio no llega a todas partes a la vez. Son cuatro tramos:

Sábado desde las 18:00. Temporal marítimo. Entra en vigor la alerta autonómica por fenómenos costeros en los litorales norte y oeste. La AEMET activa aviso por viento costero en el oeste de La Palma.

Entra en vigor la alerta autonómica por fenómenos costeros en los litorales norte y oeste. La en el oeste de La Palma. Sábado 21:00. La Palma. Arrancan los avisos naranjas por lluvias y viento, y el amarillo por tormentas. Hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Arrancan los avisos naranjas por lluvias y viento, y el amarillo por tormentas. Hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas. Domingo 00:00. El Hierro, La Gomera y Tenerife. Entran los avisos por precipitaciones y tormentas, con acumulados de hasta 100 litros en 12 horas y fuertes rachas.

Entran los avisos por precipitaciones y tormentas, con acumulados de hasta 100 litros en 12 horas y fuertes rachas. Domingo 12:00. Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Comienzan los avisos por lluvias y tormentas. Hasta 80 litros en 12 horas en Gran Canaria y 20 litros en una hora en las orientales.

Esta distribución en Canarias responde a los horarios de los avisos y a la previsión de desplazamiento de Bruna. No significa que las precipitaciones empiecen exactamente a esas horas: pueden producirse antes o después según la zona.

Durante la tarde y la noche del domingo, las precipitaciones perderán intensidad en las islas occidentales mientras Lanzarote y Fuerteventura podrían registrar lluvias fuertes y tormentas con granizo, sobre todo a últimas horas.

La borrasca Bruna isla por isla de Canarias

La Palma. Aviso naranja por lluvia y viento. Sábado 21:00 a domingo 18:00. Es la primera isla en recibir lo más fuerte. Los avisos naranjas cubren cumbres y vertientes este y oeste, con 30 litros en una hora y 100 litros en 12 horas. Tormentas con granizo. El viento tendrá especial incidencia, con rachas superiores a 100 kilómetros por hora en zonas altas y exposición particular en el litoral este y el noroeste. Durante la tarde del domingo empezarán a abrirse claros. Santa Cruz de La Palma, entre 21 y 26 grados.

Tenerife. Aviso naranja por lluvia. Domingo 00:00 a 17:59. Hasta 100 litros en 12 horas, con lluvias persistentes especialmente en las vertientes oeste, sur y este. Tormentas con granizo. El viento del suroeste es el otro gran riesgo: rachas que podrían superar los 100 kilómetros por hora en las cumbres centrales, con avisos vigentes todo el domingo. En el pico del Teide, las precipitaciones podrán ser de nieve. Santa Cruz de Tenerife, entre 23 y 29 grados.

La Gomera. Aviso naranja por lluvia. Domingo 00:00 a 18:00. Cien litros en 12 horas, sobre todo en el interior y en las vertientes oeste y sur. Tormentas con granizo. Viento fuerte en medianías y zonas altas, con rachas de hasta 90 kilómetros por hora. San Sebastián, entre 21 y 27 grados.

El Hierro. Aviso naranja por lluvia. Domingo 00:00 a 18:00. Hasta 100 litros en 12 horas, con mayor incidencia en el interior y las vertientes oeste y sur. Granizo posible. Rachas que localmente alcanzarán los 90 kilómetros por hora. Valverde, entre 18 y 23 grados.

Gran Canaria. Aviso naranja por lluvia. Domingo 12:00 a 23:59. Las condiciones empeorarán ya durante la mañana, aunque el aviso arranca oficialmente al mediodía. Umbral de 80 litros en 12 horas en cumbres y vertientes este, sur y oeste. Lluvias fuertes y persistentes sobre todo en zonas altas y en el sur y el oeste. Tormentas con granizo y rachas de hasta 90 kilómetros por hora en medianías y cumbres. Las Palmas, entre 23 y 28 grados.

Fuerteventura. Aviso amarillo por lluvia. Domingo 12:00 a 23:59. La jornada empieza con nubes medias y altas y el cielo tenderá a cubrirse por la tarde. Intensidades de hasta 20 litros en una hora, con lluvias localmente fuertes y granizo sobre todo a últimas horas. Viento del suroeste moderado con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en el norte y el interior. Puerto del Rosario, entre 23 y 29 grados.

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Lanzarote. Aviso amarillo por lluvia. Domingo 12:00 a 23:59. Será de las últimas en notar lo más fuerte. La AEMET sitúa a últimas horas la posibilidad de precipitaciones localmente fuertes y tormentas con granizo. Hasta 20 litros en una hora. Viento del suroeste con intervalos fuertes en el interior del norte y el este, sin descartar rachas localmente muy fuertes. Arrecife, entre 22 y 28 grados.

La Graciosa. El Gobierno de Canarias mantiene la prealerta por lluvias dentro del episodio general.

Todas las alertas activas en Canarias

Las declaraciones de la Dirección General de Emergencias no son idénticas en todas las islas:

Lluvias. Alerta en las cinco islas occidentales y Gran Canaria. Prealerta en Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa.

Alerta en las cinco islas occidentales y Gran Canaria. Prealerta en Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa. Tormentas. Prealerta en todo el archipiélago.

Prealerta en todo el archipiélago. Inundaciones. Prealerta en todas las islas.

Prealerta en todas las islas. Fenómenos costeros. Alerta en los litorales norte y oeste. Prealerta en el resto.

Alerta en los litorales norte y oeste. Prealerta en el resto. Viento. Alerta en La Palma y en zonas altas o expuestas del resto de occidentales y Gran Canaria. Prealerta en otras zonas.

La alerta por fenómenos costeros empezó a las 18:00 del sábado. Las de lluvias, tormentas e inundaciones, a las 21:00.

Las horas de más riesgo de inundaciones

Aquí está el dato que menos se está difundiendo y más útil resulta si vives cerca del mar.

A partir del lunes, el oleaje podría alcanzar entre tres y cuatro metros. El Gobierno de Canarias advierte de mayor riesgo de inundaciones costeras por saltos de oleaje coincidiendo con las pleamares.

Estas son las franjas previstas:

Domingo 8: 00:00 a 00:25 y 12:15 a 12:40

00:00 a 00:25 y 12:15 a 12:40 Lunes 9: 00:30 a 01:00 y 12:50 a 13:15

00:30 a 01:00 y 12:50 a 13:15 Martes 10: 01:05 a 01:30 y 13:25 a 13:50

01:05 a 01:30 y 13:25 a 13:50 Miércoles 11: 01:40 a 02:05 y 14:00 a 14:25

Los horarios varían según el lugar, y Emergencias en Canarias señala que el riesgo puede aumentar entre dos y tres horas antes y después de cada pleamar, sobre todo en paseos marítimos, zonas de baño y carreteras próximas al litoral.

Lo que puede pasar tierra adentro

Al margen de la costa, el riesgo está en los barrancos de Canarias. Emergencias advierte de posibles inundaciones urbanas y de crecidas repentinas de barrancos y pequeños cauces por la intensidad de las precipitaciones.

Las recomendaciones en Canarias son evitar desplazamientos innecesarios en los momentos de mayor intensidad, no atravesar barrancos ni carreteras inundadas y mantenerse alejado de muelles y escolleras.

Emergencias en Canarias mantiene el seguimiento del episodio y puede actualizar las alertas según evolucione la borrasca Bruna. Ante cualquier emergencia, el teléfono es el 1-1-2.