La AEMET mantiene el aviso amarillo en la vertiente este de la isla hasta las 23:59 de este miércoles y prevé lluvia también el jueves y el viernes

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LO ESENCIAL Prealerta por lluvias en el este de La Palma desde las 11:00 del miércoles 25, en aplicación del PEFMA. Aviso amarillo de la AEMET de 10:00 a 23:59 por hasta 60 mm en 12 horas, con una probabilidad del 40 al 70 %. La AEMET da un 100 % de probabilidad de lluvia el jueves y el viernes en los municipios de la isla. El 112 es solo para emergencias; para información, el 012.

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El Gobierno de Canarias ha declarado la prealerta por lluvias en La Palma desde las 11:00 horas de este miércoles, 25 de noviembre. La Dirección General de Emergencias espera un episodio de precipitaciones persistentes en la vertiente este de la isla que podrán dejar hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas.

La decisión se adopta con la información de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y de otras fuentes, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), según la declaración publicada por el Gobierno de Canarias.

El aviso amarillo de la AEMET que activa la prealerta por lluvias

La página de avisos de la AEMET mantiene para hoy un aviso amarillo, de peligro bajo, por precipitación acumulada en el este de La Palma. Estos son sus datos:

Zona : este de La Palma, la vertiente de municipios como Santa Cruz de La Palma, Breña Alta, Breña Baja, Villa de Mazo, Puntallana, San Andrés y Sauces o Barlovento.

: este de La Palma, la vertiente de municipios como Santa Cruz de La Palma, Breña Alta, Breña Baja, Villa de Mazo, Puntallana, San Andrés y Sauces o Barlovento. Horario : de las 10:00 a las 23:59 horas del miércoles 25 de noviembre.

: de las 10:00 a las 23:59 horas del miércoles 25 de noviembre. Umbral : 60 milímetros de precipitación acumulada en 12 horas.

: 60 milímetros de precipitación acumulada en 12 horas. Probabilidad: entre el 40 % y el 70 % de que se alcance ese umbral.

Por ahora, la AEMET no tiene avisos en vigor en Canarias para el jueves ni para el viernes, aunque la situación puede cambiar en las próximas actualizaciones. En el resto del archipiélago no hay avisos por lluvia este miércoles.

Lluvia en La Palma también el jueves y el viernes

Que no haya aviso no significa que deje de llover. La predicción por municipios de la AEMET, actualizada este miércoles a las 15:09, mantiene una probabilidad de lluvia del 100 % el jueves y el viernes en Santa Cruz de La Palma, Breña Alta, Breña Baja, Villa de Mazo, San Andrés y Sauces, Barlovento, Puntagorda, El Paso y Los Llanos de Aridane.

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En Breña Alta y Breña Baja, la lluvia del jueves se concentra sobre todo a partir del mediodía: la probabilidad es del 10 % de madrugada y del 20 % por la mañana, pero sube al 70 % por la tarde y al 85 % por la noche. En Barlovento, en el norte, se mantiene entre el 80 % y el 95 % en todos los tramos del jueves.

El viento también acompaña. La AEMET prevé rachas de hasta 70 km/h hoy en Los Llanos de Aridane y Villa de Mazo, de 65 km/h el jueves y de 45 km/h el viernes en esos mismos municipios. Las temperaturas bajan poco: Santa Cruz de La Palma pasa de 22 grados de máxima hoy a 23 el jueves y 22 el viernes, mientras El Paso se queda en 11 grados de mínima el jueves y el viernes.

Segunda vez en noviembre

No es la primera situación de este tipo en La Palma este mes. El 13 de noviembre, el Gobierno de Canarias dio por finalizada la situación de alerta por riesgo de inundaciones en la isla, según su portal de alertas. Esta semana, además, la AEMET ha bajado la cota de nieve en las islas occidentales, como contamos en la cota de nieve se desploma 500 metros en 24 horas, en un episodio ligado al giro del chorro polar.

Qué hacer durante la prealerta por lluvias

La Dirección General de Emergencias recuerda estos consejos de autoprotección ante un episodio de lluvias persistentes:

Evitar los desplazamientos por carretera durante las lluvias intensas, salvo que sean imprescindibles.

No atravesar barrancos, zonas inundadas ni puentes por los que circule el agua.

Priorizar las carreteras principales y evitar las pistas forestales y las vías secundarias.

Permanecer en casa si la vivienda está fuera de zonas inundables.

No entrar en garajes, sótanos ni otras dependencias que puedan inundarse.

No usar el ascensor por posibles cortes del suministro eléctrico.

Trasladarse a lugares elevados y seguros si hay riesgo de inundación.

Seguir las indicaciones de las autoridades y mantenerse informado por los canales oficiales.

El Gobierno de Canarias recuerda que el teléfono 112 debe usarse solo en situaciones de emergencia y que para pedir información está disponible el 012.