La predicción por municipios de la AEMET lleva la lluvia por la tarde al interior de Tenerife y Gran Canaria, y el sábado hay aviso amarillo en el este de La Palma.

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LO ESENCIAL Lluvia por la tarde en el norte y el interior: 100 % en La Orotava y Las Palmas de Gran Canaria. Aviso amarillo el sábado en el este de La Palma: hasta 15 mm en una hora. El Hierro, el día más tranquilo: Valverde entre 14 y 18 grados. El sábado, 100 % de lluvia en La Palma, El Hierro y La Orotava.

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La lluvia no se queda este viernes en el norte de las islas. La predicción por municipios de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), actualizada a las 08:59 de este 27 de noviembre, dibuja una tarde en la que el agua llega a más zonas de Canarias: además de las vertientes norte, las nubes crecen en el interior de las islas montañosas a partir del mediodía y dejan precipitaciones, sobre todo entre las 12:00 y las 18:00.

Y para el sábado ya hay aviso. La AEMET ha activado el aviso amarillo por lluvias en el este de La Palma, donde podrían acumularse hasta 15 litros por metro cuadrado en una sola hora entre la medianoche y las 14:59. Es el único aviso amarillo en vigor en el archipiélago: para este viernes, el mapa oficial no recoge ninguno.

El aviso amarillo de la AEMET en La Palma

El mapa de avisos de la AEMET marca en amarillo, el nivel de peligro bajo, la zona «Este de La Palma» para el sábado 28 de noviembre. El fenómeno son las lluvias, con un umbral de 15 mm en una hora y una probabilidad de entre el 40 y el 70 %. Empieza a las 00:00 y termina a las 14:59.

Encaja con lo que marca la predicción de Santa Cruz de La Palma: un 80 % de probabilidad de lluvia esta noche, entre las 18:00 y las 24:00, y un 100 % para todo el sábado. La isla bonita viene de una prealerta por lluvias del Gobierno de Canarias en su vertiente este, de la que te contamos los detalles en esta información sobre la prealerta por lluvias.

A qué hora llega la lluvia a más zonas de Canarias

La clave de este viernes está en la tarde, cuando la lluvia en Canarias deja de ser cosa solo del norte. Estas son las probabilidades de precipitación que da la AEMET por tramos horarios en los municipios de referencia:

La Orotava: 20 % por la mañana, 100 % por la tarde y 100 % por la noche, con lluvia.

20 % por la mañana, 100 % por la tarde y 100 % por la noche, con lluvia. San Cristóbal de La Laguna: 15 % por la mañana, 95 % entre las 12:00 y las 18:00 y 55 % por la noche.

15 % por la mañana, 95 % entre las 12:00 y las 18:00 y 55 % por la noche. Las Palmas de Gran Canaria: 80 % por la mañana y 100 % de 12:00 a 18:00, con el cielo cubierto y lluvia; por la noche baja al 10 %.

80 % por la mañana y 100 % de 12:00 a 18:00, con el cielo cubierto y lluvia; por la noche baja al 10 %. Arrecife: 35 % por la mañana y 70 % por la tarde, con lluvia escasa.

35 % por la mañana y 70 % por la tarde, con lluvia escasa. Santa Cruz de Tenerife: 45 % por la tarde y 35 % por la noche, con lluvia escasa.

45 % por la tarde y 35 % por la noche, con lluvia escasa. San Sebastián de La Gomera: 10 % hasta las 18:00 y 50 % por la noche.

10 % hasta las 18:00 y 50 % por la noche. Puerto del Rosario: 40 % al mediodía y nada por la noche.

40 % al mediodía y nada por la noche. Valverde: no pasa del 20 % en todo el día.

Es decir, la lluvia en Canarias de este viernes será sobre todo de tarde y en las medianías y cumbres de Tenerife y Gran Canaria, con lluvia escasa que también puede asomar en Lanzarote. En La Palma y La Gomera el cambio llega con la noche.

La previsión de la AEMET isla por isla

Tenerife. Mañana nubosa y tarde con lluvia en el norte y el interior: La Orotava, cielo muy nuboso con lluvia y máxima de 21 grados; La Laguna, entre 13 y 21 grados. En Santa Cruz, nuboso con lluvia escasa por la tarde, 19 de mínima y 24 de máxima, con viento flojo del nordeste.

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Gran Canaria. Es la isla donde la lluvia en Canarias llega antes este viernes. Las Palmas de Gran Canaria arranca el día nubosa y con lluvia escasa y pasa a cielo cubierto con lluvia al mediodía. Temperaturas entre 20 y 23 grados y viento del nordeste de 20 kilómetros por hora por la mañana, que después rola al noroeste y se calma.

La Palma. Intervalos nubosos casi todo el día y nubosidad con lluvia escasa desde las 18:00 en Santa Cruz de La Palma, con 19 y 23 grados. Por la noche empieza el periodo del aviso amarillo en el este de la isla.

La Gomera. Poco nuboso por la mañana en San Sebastián, intervalos al mediodía y lluvia escasa por la noche. Entre 20 y 24 grados, con viento del nordeste de 20 km/h al principio del día.

El Hierro. El día más tranquilo: Valverde estará poco nuboso hasta la tarde y con intervalos por la noche. Es la capital más fresca, con 14 grados de mínima y 18 de máxima.

Fuerteventura. Puerto del Rosario, poco nuboso por la mañana y nuboso desde el mediodía, con un 40 % de probabilidad de lluvia en ese tramo. Mínima de 17 grados y máxima de 24, con viento del nordeste de 20 km/h que se va calmando.

Lanzarote. Arrecife pasa de nuboso a cubierto con lluvia escasa por la tarde, con 17 y 23 grados.

El sábado, la lluvia llega a más zonas de Canarias

Lo que viene detrás es todavía más húmedo y extiende la lluvia a más zonas de Canarias, sobre todo en las islas occidentales. Para el sábado, la AEMET da un 100 % de probabilidad de lluvia en Santa Cruz de La Palma, Valverde y La Orotava, un 95 % en San Sebastián de La Gomera y en Las Palmas de Gran Canaria, un 90 % en La Laguna y un 60 % en Santa Cruz de Tenerife. En Fuerteventura y Lanzarote baja al 20 % y al 10 %. Las temperaturas apenas cambian, con máximas de 24 grados en las capitales y de 18 en Valverde.

Es la continuación del episodio que ya adelantamos con el frente de lluvias que anunciaba la AEMET. Si vas a conducir por el norte o a subir al monte, mejor consultar antes la predicción por municipios de la AEMET, que se actualiza varias veces al día, y estar pendiente de si el aviso amarillo se amplía a más zonas de Canarias.