Qué hacer si te pilla un terremoto en Canarias, en la calle o conduciendo

Lo del marco de la puerta es falso: qué hacer de verdad si te pilla un terremoto en Canarias

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LO ESENCIAL El protocolo se resume en tres gestos. Refugiarse en el marco de la puerta está desaconsejado. No hay que correr hacia la salida mientras tiembla. Si estás dentro, quédate dentro; si estás fuera, quédate fuera. Nunca se debe usar el ascensor.

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Si empieza a temblar en Canarias, lo primero que hará mucha gente es buscar el marco de una puerta. Es la recomendación que todos hemos oído alguna vez y está desaconsejada: en las viviendas modernas no ofrece más protección que cubrirse bajo una mesa resistente, y además deja expuesto a puertas que baten y a objetos que caen.

El protocolo que manejan el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y los organismos internacionales se resume en tres gestos: agacharse, cubrirse y sujetarse. En ese orden y sin moverse más de dos metros.

Los tres gestos que recomienda el IGN en Canarias

Agáchate. Apoya manos y rodillas en el suelo antes de que el temblor te derribe. Esa posición evita la caída pero permite moverse si hace falta.

Apoya manos y rodillas en el suelo antes de que el temblor te derribe. Esa posición evita la caída pero permite moverse si hace falta. Cúbrete. Métete bajo una mesa o escritorio resistente y protege cabeza y cuello. Si no hay nada, agáchate junto a una pared interior, lejos de ventanas y de muebles que puedan volcar, y cúbrete con los brazos.

Métete bajo una mesa o escritorio resistente y protege cabeza y cuello. Si no hay nada, agáchate junto a una pared interior, lejos de ventanas y de muebles que puedan volcar, y cúbrete con los brazos. Sujétate. Agárrate a esa mesa hasta que deje de temblar. Si el mueble se desplaza, muévete con él.

Hay un segundo error instintivo tan extendido como el del marco: correr hacia la salida. Desplazarse durante una sacudida intensa aumenta el riesgo de caer o de ser alcanzado por cristales y fragmentos. La norma es sencilla: si estás dentro, quédate dentro; si estás fuera, quédate fuera. Y nunca el ascensor.

El pánico es el mayor enemigo en una situación así. Los organismos insisten en practicar los tres gestos precisamente para generar memoria muscular y no tener que pensarlos cuando llegue el momento.

Qué hacer según dónde te pille en Canarias

En la cama. Quédate en ella y cúbrete la cabeza y el cuello con una almohada, salvo que haya un peligro evidente encima.

Conduciendo. Detén el vehículo en un lugar seguro, lejos de puentes, taludes y tendidos eléctricos, y permanece dentro hasta que termine.

En silla de ruedas. Frena en un lugar seguro, agáchate si puedes y cubre la cabeza con las manos mientras dure el temblor.

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En un lugar concurrido. Cúbrete la cabeza con los brazos y sitúate bajo mesas o asientos. No corras hacia las salidas: el riesgo de avalancha es mayor que el del propio seísmo.

En la calle. Busca un espacio abierto, lejos de fachadas, cornisas y cables, y agáchate hasta que pase.

Después del temblor conviene esperar unos segundos antes de moverse, y salir siempre por las escaleras. Si alguien queda atrapado, el IGN recomienda cubrirse la boca y la nariz, evitar gritar para no asfixiarse con el polvo y golpear con algún objeto tuberías o paredes para señalar la posición a los equipos de rescate. Un silbato, si se tiene a mano, es mucho más eficaz que la voz.

Hay un escenario especialmente probable en el norte de Tenerife: que te pille parado en la retención. La TF-5 concentra cada día largas colas en hora punta entre La Laguna y Santa Cruz, con miles de vehículos detenidos y muy poco margen de maniobra. La recomendación no cambia, pero sí se complica su aplicación: permanece dentro del coche, con el cinturón puesto, y protege la cabeza.

No bajes a la calzada en Canarias ni intentes salir de la fila mientras tiembla. Si la retención te sorprende bajo un paso elevado, en un túnel o junto a un talud, avanza o retrocede lo mínimo imprescindible solo cuando haya cesado el movimiento, y después mantén la vía despejada: los carriles de la TF-5 y la TF-1 son el acceso de los servicios de

Todo esto tiene sentido en Canarias por una razón concreta: es la única región volcánicamente activa de España y los organismos de vigilancia registran decenas de movimientos cada semana. La inmensa mayoría son imperceptibles, pero algunos se sienten. El pasado 2 de octubre, un seísmo de magnitud 3,0 a cuatro kilómetros de profundidad despertó de madrugada a vecinos de Fuerteventura, y el 22 de mayo otro de magnitud 4,8 al norte de Gran Canaria se notó en varias islas.

Conviene cerrar con lo obvio en Canarias: no hay ninguna alerta ni ningún aviso en Canarias. Esta es información que vale la pena conocer antes de necesitarla, que es justamente cuando no da tiempo a buscarla.