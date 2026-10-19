Qué hacer si te pilla un terremoto en Canarias, en la calle o conduciendo
Lo del marco de la puerta es falso: qué hacer de verdad si te pilla un terremoto en Canarias
Si empieza a temblar en Canarias, lo primero que hará mucha gente es buscar el marco de una puerta. Es la recomendación que todos hemos oído alguna vez y está desaconsejada: en las viviendas modernas no ofrece más protección que cubrirse bajo una mesa resistente, y además deja expuesto a puertas que baten y a objetos que caen.
El protocolo que manejan el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y los organismos internacionales se resume en tres gestos: agacharse, cubrirse y sujetarse. En ese orden y sin moverse más de dos metros.
Los tres gestos que recomienda el IGN en Canarias
- Agáchate. Apoya manos y rodillas en el suelo antes de que el temblor te derribe. Esa posición evita la caída pero permite moverse si hace falta.
- Cúbrete. Métete bajo una mesa o escritorio resistente y protege cabeza y cuello. Si no hay nada, agáchate junto a una pared interior, lejos de ventanas y de muebles que puedan volcar, y cúbrete con los brazos.
- Sujétate. Agárrate a esa mesa hasta que deje de temblar. Si el mueble se desplaza, muévete con él.
Hay un segundo error instintivo tan extendido como el del marco: correr hacia la salida. Desplazarse durante una sacudida intensa aumenta el riesgo de caer o de ser alcanzado por cristales y fragmentos. La norma es sencilla: si estás dentro, quédate dentro; si estás fuera, quédate fuera. Y nunca el ascensor.
El pánico es el mayor enemigo en una situación así. Los organismos insisten en practicar los tres gestos precisamente para generar memoria muscular y no tener que pensarlos cuando llegue el momento.
Qué hacer según dónde te pille en Canarias
En la cama. Quédate en ella y cúbrete la cabeza y el cuello con una almohada, salvo que haya un peligro evidente encima.
Conduciendo. Detén el vehículo en un lugar seguro, lejos de puentes, taludes y tendidos eléctricos, y permanece dentro hasta que termine.
En silla de ruedas. Frena en un lugar seguro, agáchate si puedes y cubre la cabeza con las manos mientras dure el temblor.
En un lugar concurrido. Cúbrete la cabeza con los brazos y sitúate bajo mesas o asientos. No corras hacia las salidas: el riesgo de avalancha es mayor que el del propio seísmo.
En la calle. Busca un espacio abierto, lejos de fachadas, cornisas y cables, y agáchate hasta que pase.
Después del temblor conviene esperar unos segundos antes de moverse, y salir siempre por las escaleras. Si alguien queda atrapado, el IGN recomienda cubrirse la boca y la nariz, evitar gritar para no asfixiarse con el polvo y golpear con algún objeto tuberías o paredes para señalar la posición a los equipos de rescate. Un silbato, si se tiene a mano, es mucho más eficaz que la voz.
Hay un escenario especialmente probable en el norte de Tenerife: que te pille parado en la retención. La TF-5 concentra cada día largas colas en hora punta entre La Laguna y Santa Cruz, con miles de vehículos detenidos y muy poco margen de maniobra. La recomendación no cambia, pero sí se complica su aplicación: permanece dentro del coche, con el cinturón puesto, y protege la cabeza.
No bajes a la calzada en Canarias ni intentes salir de la fila mientras tiembla. Si la retención te sorprende bajo un paso elevado, en un túnel o junto a un talud, avanza o retrocede lo mínimo imprescindible solo cuando haya cesado el movimiento, y después mantén la vía despejada: los carriles de la TF-5 y la TF-1 son el acceso de los servicios de
Todo esto tiene sentido en Canarias por una razón concreta: es la única región volcánicamente activa de España y los organismos de vigilancia registran decenas de movimientos cada semana. La inmensa mayoría son imperceptibles, pero algunos se sienten. El pasado 2 de octubre, un seísmo de magnitud 3,0 a cuatro kilómetros de profundidad despertó de madrugada a vecinos de Fuerteventura, y el 22 de mayo otro de magnitud 4,8 al norte de Gran Canaria se notó en varias islas.
Conviene cerrar con lo obvio en Canarias: no hay ninguna alerta ni ningún aviso en Canarias. Esta es información que vale la pena conocer antes de necesitarla, que es justamente cuando no da tiempo a buscarla.