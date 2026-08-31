Un chorro polar sube de latitud y cambiará el tiempo en Canarias en septiembre

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LO ESENCIAL El anticiclón entre Canarias y Azores manda esta semana. Fuerza 7 en la costa de Tenerife y Gran Canaria. En Fuerteventura se esperan entre 30 y 32 grados. La calima ligera vuelve el miércoles a las islas orientales. El alisio apretará donde el relieve lo acelera.

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Septiembre entra en Canarias sin sobresaltos térmicos pero con varios frentes abiertos a la vez. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) dibuja una semana marcada por el anticiclón situado entre el archipiélago y las Azores, una configuración que favorece el predominio del alisio, ese viento del nordeste tan reconocible en las islas y que sopla con más fuerza allí donde el relieve lo acelera. La consecuencia práctica no es una bajada de temperaturas, sino todo lo contrario: los termómetros van a subir ligeramente conforme avance la semana.

Así lo explica David Suárez, delegado territorial de la AEMET en Canarias, quien señala que la semana arranca sin grandes cambios y que el ascenso llegará de forma progresiva. En las medianías y zonas interiores de las islas de mayor relieve, así como en puntos del interior de Lanzarote y Fuerteventura, se podrán alcanzar los 30 grados. No es una ola de calor ni nada que se le parezca, pero sí desmiente la sensación de que el verano se ha terminado con el cambio de mes.

Lo que prevé la AEMET día a día en Canarias

Para este lunes, la AEMET espera que se alcancen los 30 grados en el extremo sureste de Lanzarote y Fuerteventura, en las medianías del sur y del oeste de Gran Canaria y en las zonas bajas del sur del área metropolitana de Tenerife. En puntos de Fuerteventura los valores podrán moverse entre los 30 y los 32 grados, mientras que en Gran Canaria no se descarta superar localmente los 32. Son máximas de pleno verano en una jornada de finales de agosto.

El martes las máximas experimentarán pocos cambios o un ligero ascenso, especialmente en zonas de interior y del sur. El nordeste volverá a soplar con intensidad y será fuerte en las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, así como en el interior sur de Lanzarote. La AEMET no descarta rachas muy fuertes, sobre todo a partir de la tarde, lo que conviene tener presente para cualquier actividad al aire libre en las zonas expuestas.

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El miércoles se incorpora un tercer elemento al pronóstico: calima ligera en altura en las islas más orientales. Las temperaturas seguirán con pocos cambios y continuará el viento moderado del nordeste, con zonas donde soplará fuerte y podrá dejar rachas muy fuertes, principalmente durante la madrugada. En el norte y el oeste habrá cielos nubosos que tenderán a poco nubosos durante el día, mientras que en el resto predominarán los cielos despejados.

El aviso amarillo activado por la AEMET no responde al calor ni al viento en tierra, sino a fenómenos costeros: viento fuerza 7 sobre el mar y un empeoramiento notable de las condiciones marítimas.

Dónde hay que prestar atención de verdad en Canarias

El punto crítico de la semana en Canarias está en la costa. La AEMET ha activado el aviso amarillo por fenómenos costeros durante las últimas horas del martes y parte del miércoles en zonas de Tenerife y Gran Canaria. El viento podrá alcanzar fuerza 7, una expresión que sobre el papel dice poco a quien no está acostumbrado a leer partes marítimos, pero que en la práctica significa viento fuerte sobre el mar y unas condiciones bastante peores de lo habitual para bañarse, pescar desde piedra o salir en embarcación pequeña.

Ese detalle es el que más conviene trasladar, porque cada temporada se repiten los rescates en charcos y zonas de costa durante episodios de este tipo. Un día soleado con 30 grados invita a acercarse al mar, y la apariencia del cielo no advierte de lo que está pasando en el agua. La recomendación es consultar la predicción marítima de la AEMET, que se publica de forma específica para la costa de las islas Canarias, antes de bajar a cualquier zona expuesta del litoral norte o este.

En el conjunto del país y Canarias, la propia AEMET anticipó la semana pasada que la primera semana de septiembre llegaría con tiempo estable, precipitaciones escasas y temperaturas altas para la época, especialmente a partir del miércoles. Canarias encaja en ese esquema con su matiz propio: aquí la estabilidad no significa calma, sino alisio, y la normalidad de septiembre incluye viento, mar movido y alguna visita del polvo sahariano. Lo que anuncia la AEMET para estos días es, en el fondo, un septiembre bastante canario.