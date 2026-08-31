La AEMET activa el aviso amarillo en Canarias: más de 35 grados en estas zonas y noches imposibles

La AEMET advierte de un nuevo episodio de calor que deja temperaturas máximas superiores a 35 grados y mínimas nocturnas que no descienden de 25 a 28 grados, complicando especialmente el descanso nocturno.

Termómetro mostrando valores extremos durante el episodio de calor que azota Canarias con temperaturas que superan los 35 grados.

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LO ESENCIAL La AEMET prevé máximas de más de 35 grados en amplias zonas de Canarias. Las noches tropicales dejarán mínimas de 25 a 28 grados sin permitir recuperación térmica. La AEMET mantiene avisos amarillos y naranjas en las islas por el episodio de calor. Gran Canaria registra máximas de 36 a 37 grados en zonas de interior y medianías.

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Según Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), lo más preocupante no es solo la intensidad diurna, sino la persistencia del calor durante las horas nocturnas: las noches tropicales impedirán que los termómetros desciendan por debajo de 25 grados en amplias zonas, complicando significativamente el descanso de la población.

Las islas de Tenerife y Gran Canaria encabezan la lista de territorios más castigados. En Gran Canaria, la AEMET prevé máximas de 37-38 grados en zonas interiores y medianías del sur y oeste, con posibilidad de superar los 40 grados en cotas más bajas. En Tenerife, las medianías orientadas al sur y oeste, así como las zonas de cumbre, registrarán máximas por encima de 35 grados, con picos que podrían rozar los 37 grados.

Qué son las noches tropicales y por qué preocupan a la AEMET

Una noche tropical es aquella en la que la temperatura mínima no desciende por debajo de 25 grados centígrados. En esta ocasión, se esperan noches tropicales en amplias zonas del Archipiélago, particularmente en medianías del sur y oeste de Tenerife y Gran Canaria, donde los termómetros no bajarán de 26 o 27 grados incluso durante las primeras horas de la madrugada.

El impacto de estas noches es mayor de lo que parece. Cuando las temperaturas mínimas se mantienen elevadas, ese proceso se ve seriamente comprometido, afectando la calidad del sueño y aumentando el riesgo de complicaciones de salud, especialmente en grupos vulnerables como mayores, menores de edad, gestantes y personas con enfermedades crónicas. Además, según advierte AEMET, infraestructuras como sistemas de refrigeración y suministros eléctricos también sufren esta persistencia del calor nocturno.

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Avisos de la AEMET y recomendaciones de seguridad

La AEMET ha emitido avisos de nivel amarillo en la mayoría de las islas por temperaturas máximas, ampliando la cobertura hasta el miércoles. En Gran Canaria y La Palma, varios puntos tienen activos avisos naranjas, el segundo nivel de alerta en la escala de riesgos. El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha actualizado el nivel de alerta pasando a situación de prealerta por temperaturas máximas y alerta máxima por riesgo de incendios forestales en prácticamente todo el Archipiélago.

La combinación de temperaturas elevadas, humedad relativa muy baja (inferior al 30 por ciento en medianías y zonas altas) y rachas de viento fuerte crea condiciones críticas para la propagación de incendios forestales. La AEMET ha alertado sobre rachas de viento que alcanzarán hasta 70-80 kilómetros por hora en vertientes expuestas al sureste y noroeste de las islas montañosas, así como en la vertiente sur del área metropolitana de Tenerife.

Ante esta situación, las autoridades sanitarias y de Protección Civil recomiendan a la población, especialmente a grupos vulnerables, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11.00 y las 20.00 horas. Se aconseja mantener hidratación constante, buscar lugares frescos, usar ropa ligera y clara, y prestar atención especial a menores y personas mayores. Durante las noches, aunque los termómetros no bajen según los datos de AEMET, es importante mantener espacios ventilados y usar ventiladores para favorecer la circulación del aire.

El episodio de calor, que comenzó a finales de julio, se prolongará al menos hasta principios de agosto, con probabilidad alta de extensión durante la siguiente semana si los patrones atmosféricos actuales persisten. La AEMET continuará actualizando sus avisos con solo 48 horas de antelación, por lo que es fundamental que la población consulte regularmente las previsiones oficiales en su web para conocer los cambios en la situación meteorológica y las medidas de seguridad recomendadas.

Canarias, como zona subtropical, es especialmente vulnerable a estos episodios, pero la persistencia y magnitud de este evento subraya la importancia de mantenerse informado y seguir las indicaciones de las autoridades meteorológicas y de Protección Civil.